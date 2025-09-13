'LG 긴장해라' 선두 경쟁 끝까지 간다…2.5G 차 추격 "에이스 피칭…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 선두 싸움에 제대로 불이 붙었다.
한화 타선은 찬스를 완벽하게 살렸다. 이날 한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 짰다.
리베라토가 전준표의 직구가 한가운데로 몰리자 놓치지 않고 받아쳐 담장을 넘겼다. 리베라토의 KBO리그 첫 만루 홈런. 이후 문현빈의 볼넷과 노시환의 안타에 이어 채은성의 땅볼로 2사 1,3루가 된 가운데 하주석의 적시 2루타로 7-0으로 벌렸다
6회말 두 점을 더한 한화는 7회초 5실점을 했지만, 7회말 하주석의 쐐기 홈런으로 이날 경기를 잡았다.
한화는 폰세에 이어 박상원(0이닝 3실점)-황준서(⅓이닝 2실점)-김종수(1⅓이닝 무실점)-김범수(1이닝 무실점)-김서현(⅓이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다. 폰세는 개막 17연승을 달성했다.
경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 "폰세가 오늘도 에이스다운 피칭을 해주었고 야수들도 활발한 공격력을 보여줬다"라며 "5회 만루찬스에서 리베라토가 만루홈런을 쏘아 올리는 등 6득점 빅이닝에 성공하면서 분위기를 가져왔고 승기를 잡을 수 있었다"고 했다.
김 감독은 이어 "좋은 타격감을 보여주고 있는 하주석 선수의 7회 솔로홈런으로 추가득점에 성공해 상대에게 분위기를 넘겨주지 않았던 것도 주요했다"고 밝혔다.
한화는 14일 선발투수로 문동주를 예고했다. 키움은 정현우가 나선다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com