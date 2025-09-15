'퐁당퐁당은 이제 끝났다' 애틀랜타 김하성 시즌 첫 한 경기 3안타, 그…

|
[스포츠조선 이원만 기자] '이 정도면 살아났다고 봐야겠지?
김하성은 15일 오전(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 홈경기에 5번 유격수로 선발 출전해 4타수 3안타 1볼넷 1타점 1득점으로 만점활약을 펼쳤다.
김하성은 역전득점을 성공시켰고, 볼넷 1개를 더해 이날 네 차례나 출루했다. 완벽한 중심타자의 모습이라 할 수 있다. 김하성의 활약 덕분에 애틀랜타는 8대3으로 승리했다. 김하성은 전날 애틀랜타전에도 3타수 1안타 1타점을 기록했다. 덕분에 김하성의 시즌 타율도 2할2푼에서 2할3푼8리(122타수 29안타)로 상승했다.
|
하지만 김하성이 휴스턴과의 홈경기에서 이틀연속 안타를 치면서 '퐁당퐁당 패턴'을 깨트렸다.
김하성은 2회말 선두타자로 나와 첫 타석부터 안타를 쳤다. 행운이 따랐다. 휴스턴 선발 프렘버 발데스의 커브를 받아쳐 빗맞은 안타로 연결했다. 1루 선상을 타고 흐르는 타구를 발데스가 잡으려 했으나 한번에 포구하지 못하는 사이 김하성이 빠른 발로 1루에 안착했다. 이후 볼넷으로 2루에 나간 김하성은 마이클 해리스 2세의 중견수 뜬공 때 3루로 태그업한 뒤 샌디 레온의 2루수 땅볼 때 홈에 들어오며 2-1로 역전 득점을 올렸다.
이어 3회 2사 1루에 맞이한 두 번째 타석 때는 제대로 안타를 만들었다. 볼카운트 1B2S에서 발데스가 던진 바깥쪽 싱커(96.1마일)를 밀어쳐 우전 안타를 날렸다. 타구 속도는 89.2마일에 불과했지만, 코스가 좋았다. 살짝 떠서 내야를 가볍게 넘긴 타구였다.
|
이로써 김하성은 올 시즌 처음이자 샌디에이고 파드리스 시절이던 지난해 7월 7일 애리조나전 이후 14개월여 만에 '3안타 경기'를 완성했다. 김하성은 6회말 2사 2루 때는 좌익수 뜬공으로 물러났다. 8회말에는 2사후 볼넷을 골라나가며 이날 네 번째 출루를 달성했다.
김하성이 이처럼 꾸준한 활약을 펼친다면, 올 시즌 후 다시 FA시장에 나올 가능성도 적지 않다. 관건은 '퐁당퐁당 패턴'에 다시 빠지지 않는 것이다. 꾸준한 연속경기 안타가 필요하다. 과연 김하성이 애틀랜타에서 '대박FA의 꿈'을 이룰 수 있을 지 주목된다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com