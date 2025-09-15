스포츠조선

'퐁당퐁당은 이제 끝났다' 애틀랜타 김하성 시즌 첫 한 경기 3안타, 그보다 더 의미있는 2G 연속안타

기사입력 2025-09-15 08:42


'퐁당퐁당은 이제 끝났다' 애틀랜타 김하성 시즌 첫 한 경기 3안타, 그…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] '이 정도면 살아났다고 봐야겠지?

'어썸 킴' 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 방망이가 다시 뜨겁게 터졌다. 올 시즌 처음으로 '3안타 경기'를 기록하며 팀의 승리를 이끌었다. 더불어 2경기 연속 안타도 달성했다.

사실 한경기 3안타도 뛰어난 성적이지만, 2경기 연속 안타를 쳤다는 데 더 주목할 필요가 있다. 애틀랜타에서 이어지던 '퐁당퐁당 패턴'이 끝날 신호탄이기 때문이다.

김하성은 15일 오전(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 홈경기에 5번 유격수로 선발 출전해 4타수 3안타 1볼넷 1타점 1득점으로 만점활약을 펼쳤다.

김하성은 역전득점을 성공시켰고, 볼넷 1개를 더해 이날 네 차례나 출루했다. 완벽한 중심타자의 모습이라 할 수 있다. 김하성의 활약 덕분에 애틀랜타는 8대3으로 승리했다. 김하성은 전날 애틀랜타전에도 3타수 1안타 1타점을 기록했다. 덕분에 김하성의 시즌 타율도 2할2푼에서 2할3푼8리(122타수 29안타)로 상승했다.

애틀랜타 유니폼을 입은 뒤 두 번째 연속경기 안타다. 김하성은 애틀랜타 합류 직후 탬파베이 레이스 시절과는 다른 좋은 타격능력을 보여주며 큰 기대를 받았다. 첫 경기였던 지난 3일 시카고 컵스전 때는 4타수 2안타로 멀티히트를 달성했고, 4일 컵스전에는 역전 3점홈런을 날리는 위력을 떨쳤다. 김하성이 애틀랜타에서 다시 자신의 위력을 회복했다는 평가를 받았다.


'퐁당퐁당은 이제 끝났다' 애틀랜타 김하성 시즌 첫 한 경기 3안타, 그…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그러나 이후 '퐁당퐁당 패턴'에 빠졌다. 한 경기에 안타를 치면 다음 경기에는 침묵하는 식이었다. '안타-무안타'의 퐁당퐁당 패턴은 이후 무려 8경기에 이어졌다. 이로 인해 달아올랐던 김하성에 대한 애틀랜타의 긍정 여론도 점점 식어가고 있었다. 타율도 다시 탬파베이 시절로 회귀하는 분위기였다. 이 경기 전까지 최근 5경기에서 타율이 0.176까지 떨어진 상황이었다.

하지만 김하성이 휴스턴과의 홈경기에서 이틀연속 안타를 치면서 '퐁당퐁당 패턴'을 깨트렸다.


김하성은 2회말 선두타자로 나와 첫 타석부터 안타를 쳤다. 행운이 따랐다. 휴스턴 선발 프렘버 발데스의 커브를 받아쳐 빗맞은 안타로 연결했다. 1루 선상을 타고 흐르는 타구를 발데스가 잡으려 했으나 한번에 포구하지 못하는 사이 김하성이 빠른 발로 1루에 안착했다. 이후 볼넷으로 2루에 나간 김하성은 마이클 해리스 2세의 중견수 뜬공 때 3루로 태그업한 뒤 샌디 레온의 2루수 땅볼 때 홈에 들어오며 2-1로 역전 득점을 올렸다.

이어 3회 2사 1루에 맞이한 두 번째 타석 때는 제대로 안타를 만들었다. 볼카운트 1B2S에서 발데스가 던진 바깥쪽 싱커(96.1마일)를 밀어쳐 우전 안타를 날렸다. 타구 속도는 89.2마일에 불과했지만, 코스가 좋았다. 살짝 떠서 내야를 가볍게 넘긴 타구였다.


'퐁당퐁당은 이제 끝났다' 애틀랜타 김하성 시즌 첫 한 경기 3안타, 그…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
멀티히트를 달성한 김하성은 5회말 무사 1, 3루 때는 세 번째 안타로 타점을 올렸다. 이번에도 발데스를 상대한 김하성은 2S에서 3구째 바깥쪽 커브(79.1마일)를 받아쳐 중전 적시타를 날렸다. 타구가 정확히 앞으로 뻗어 투수 발데스 옆을 스쳐 지나갔다. 자칫 발데스에게 맞을 뻔한 장면이었다.

이로써 김하성은 올 시즌 처음이자 샌디에이고 파드리스 시절이던 지난해 7월 7일 애리조나전 이후 14개월여 만에 '3안타 경기'를 완성했다. 김하성은 6회말 2사 2루 때는 좌익수 뜬공으로 물러났다. 8회말에는 2사후 볼넷을 골라나가며 이날 네 번째 출루를 달성했다.

김하성이 이처럼 꾸준한 활약을 펼친다면, 올 시즌 후 다시 FA시장에 나올 가능성도 적지 않다. 관건은 '퐁당퐁당 패턴'에 다시 빠지지 않는 것이다. 꾸준한 연속경기 안타가 필요하다. 과연 김하성이 애틀랜타에서 '대박FA의 꿈'을 이룰 수 있을 지 주목된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

3.

한지은, 동물학대 논란...뼈밖에 없는 도마뱀 충격적 상태 "폐사 직전"

4.

유재석, 김종국 결혼식서 선보인 파격 하객룩 "12년 전 공약 지켰다" ('런닝맨')

5.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

2.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

3.

홍명보 감독님 저도 있어요! '韓 역대급 유망주 등장'...한국인 라리가 8호 김민수, 스페인 2부 에이스 등극 '2골 2도움'

4.

맨체스터 유나이티드 박살, 박살, 초박살...맨시티에 0-3 대참사→아모림 진짜 위기 '14위 추락'

5.

‘손흥민 후계자’ 양민혁, 왜 영입했나, 어처구니없는 근황...1호 초대형 위기 ‘4G 0분 출장’

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

2.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

3.

홍명보 감독님 저도 있어요! '韓 역대급 유망주 등장'...한국인 라리가 8호 김민수, 스페인 2부 에이스 등극 '2골 2도움'

4.

맨체스터 유나이티드 박살, 박살, 초박살...맨시티에 0-3 대참사→아모림 진짜 위기 '14위 추락'

5.

‘손흥민 후계자’ 양민혁, 왜 영입했나, 어처구니없는 근황...1호 초대형 위기 ‘4G 0분 출장’

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.