'오늘은 억울해서 잠도 안오겠다' LAD 김혜성, 로버츠 감독 냉대 속 …

[스포츠조선 이원만 기자] '이걸 스트라이크로 준다고?'
당초 이번 3연전에서는 '한국인 절친대결'이 펼쳐진 것으로 기대됐다.
김혜성은 15일 샌프란시스코전에서도 경기 막판에 대수비로 나왔다. 다저스가 9-1로 크게 앞선 8회말 수비이닝 때 2번 유격수 무키 베츠와 교체됐다. 지난 11일 콜로라도 로키스전 대타출전 이후 4일 만의 경기출전이었다. 김혜성은 2루를 맡았고, 기존 선발 2루수였던 미겔 로하스가 유격수로 포지션을 이동했다.
점수차이가 크게 벌어진 상황이라 로버츠 감독이 김혜성에게 특별한 역할을 부여했다고 보긴 어렵다. 베츠에게 휴식을 주기 위해 세컨드 옵션인 김혜성을 호출했다고 볼 수 있다. 어쨌든 이로 인해 이날 샌프란시스코 5번 중견수로 선발 출전한 이정후와 잠깐이나마 그라운드에서 만날 수 있었다.
별다른 활약없이 수비 이닝을 마친 김혜성은 9회초에 타석에까지 나왔다. 다저스의 9회초 공격은 1번 타자 오타니 쇼헤이부터 시작이었다. 2번 베츠와 교체된 김혜성은 오타니가 중전안타를 날린 뒤 무사 1루에서 첫 타석을 맞이했다.
김혜성은 모처럼만의 타격 찬스에서 좋은 모습을 보여주겠다는 강한 의지를 드러냈다. 샌프란시스코 바뀐 투수 카슨 시모어와 무려 10구까지 가는 긴 승부를 펼친 것. 초구 볼 이후 4개 연속으로 파울 타구를 만들었다. 시모어가 던진 95마일 이상의 싱커와 포심 패스트볼을 적극적으로 공략했다.
시모어가 김혜성의 '파울놀이'에 말려들었다. 시모어가 6구째에 던진 슬라이더는 땅으로 떨어졌다. 이어 김혜성은 다시 시모어의 7, 8구를 파울로 걷어냈다. 시모어는 9구째 슬라이더를 던졌는데, 바깥쪽으로 크게 벗어나버렸다. 결국 풀카운트가 됐다. 흐름상 김혜성이 유리했다. 안타나 볼넷이 나올 법했다.
그런데 트립 깁슨 주심은 곧바로 삼진을 선언했다. 김혜성은 움찔했지만, 결과는 바뀌지 않았다. 메이저리그 공식 페이지 MLB닷컴의 게임데이 문자중계에서도 시모어의 10구는 큰 간격을 두고 스트라이크존 위에 찍혀있었다. 김혜성은 출루 기회를 잃고 벤치로 돌아갔다. 그러나 다저스는 이후 테오스카 에르난데스와 토미 에드먼의 안타를 보태 1점을 추가하며 이날 10점째를 올렸다.
다저스 타자들의 맹활약 속에 김혜성은 소외돼 있었다. 이날 1타수 무안타를 기록한 김혜성의 시즌 타율은 0.283(152타수 43안타)가 됐다. 모처럼 맞이한 타석에서 김혜성은 무려 파울 6개를 치면서 끈질기게 승부에 임했다. 그 결과 당당히 얻어낸 출루 찬스를 오심으로 날려버렸다. 억울함에 밤잠을 설칠 듯 하다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com