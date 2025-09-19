스포츠조선

GG 예약자의 치명적 실책 2개, 3회 교체...문책성이었나 "오른 발목 부상으로 바꿨다" [창원 현장]

최종수정 2025-09-19 19:39

GG 예약자의 치명적 실책 2개, 3회 교체...문책성이었나 "오른 발목…
19일 창원NC파크에서 열린 롯데와 NC의 경기, 3회초 NC 유격수 김주원이 롯데 전민재의 안타성 타구를 빠뜨리며 아쉬워하고 있다. 창원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.19/

[창원=스포츠조선 김용 기자] 김주원은 왜 3회 대타로 교체됐을까.

NC 다이노스는 치열한 5강 경쟁을 펼치고 있다. 매 경기 결승전이다. 특히 19일 창원NC파크에서 열린 롯데 자이언츠전은 죽어도 이겨야 했다. 이 경기를 앞두고 7위 NC는 6위 롯데와 1경기 차이였다. 맞대결 승리, 1경기 차이를 따라잡을 기회였다. 더군다나 이날은 에이스 라일리가 던지는 날이었다.

하지만 3회초 3실점을 하며 기선을 제압당했다. 김주원의 실책 2개가 결정적이었다.

김주원은 선두 전민재의 라인드라이브 타구를 잡지 못해 살려줬다. 첫 번째 실책. 희생번트로 1사 2루. 라일리는 황성빈을 중견수 플라이로 잡아냈다. 그리고 고승민을 내야 땅볼로 유도했다. 2루 베이스쪽으로 흘렀지만 타구 속도가 그렇게 빠르지 않아 유격수 김주원이 충분히 캐치할 수 있는 타구였다. 하지만 공을 잡고 빼는 과정이 매끄럽지 못했다. 1루에 던지지 못했다.


GG 예약자의 치명적 실책 2개, 3회 교체...문책성이었나 "오른 발목…
19일 창원NC파크에서 열린 롯데와 NC의 경기, 3회초 2사 2루 NC 유격수 김주원이 롯데 고승민의 땅볼타구를 처리하다 발목통증을 호소하고 있다. 창원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.19/
더 큰 문제는 송구를 포기하는 과정에서 공을 지키지 못하고 던지듯 흘렸는데 이 공이 멀리 흘러버렸다는 점. 2루 주자 전민재가 3루를 돌아 충분히 홈으로 들어올 수 있는 시간적 여유를 제공했다.

이 실책 여파로 첫 실점을 했는데, 흔들린 라일리는 윤동희에게 투런 홈런까지 얻어맞고 말았다. 올시즌 엄청난 성장세로 사실상 유격수 부문 골든글러브 수상자로 대우받고 있는 김주원이기에, NC는 더욱 아쉬울 수밖에 없었다.

NC 이호준 감독은 3회말 공격 1번 김주원이 등장해야 할 차례에 고승완을 대타로 내보냈다. 문책성 교체로 보일 수 있다. 경기를 포기할 단계가 아니기에, 선수단에 강한 메시지를 전달한 걸로 해석될 수 있다.

하지만 진짜 교체 이유는 부상이다. 김주원은 고승민 타구를 처리하는 과정에서 오른쪽 발목을 살짝 접질렸다. 트레이너도 달려나와 상태를 체크했다. NC 관계자는 "발목 부상으로 인한 선수 보호 차원 교체"라고 설명했다. 김주원은 아이싱 처치를 받았으며, 추후 상태를 보고 병원 검진을 결정할 예정이다.


창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민폐·유난 결혼 논란 김종국에 유재석도 작심발언 "하객 입단속 처음"('런닝맨')

2.

김정민,日 국대 선택한 '이중국적' 子에 "어린 나이에 쉽지 않아, 상처 씻어내길"

3.

'댓글창 등판' 손예진 진짜 나타났다.."♥현빈과 아이, 요즘 내 행복"

4.

[SC-BIFF] '子 동성 결혼 고백' 윤여정 "동성애·이성애 모두 평등해야, 아직 한국은 더 나아가지 못해"

5.

이주승, 미모의 베트남인 형수 공개..카메라 앞 돌변 '모델 포스'

스포츠 많이본뉴스
1.

포수 없어 죽겠는데, 김태형 극찬 대형 신인 뭐하나 했더니...무릎 부상, 수술대 올랐었다 [창원 현장]

2.

"하루만 더 쉬게 해주세요" "안돼" 마음 약해진 이호준 감독, 로건 휴식 주기로 하긴 했는데... [창원 현장]

3.

PS는 언제 열리나…수원 한화-KT전 우천 취소→추후 편성 [수원 현장]

4.

꿀맛 휴식 얻은 한화, 8연전 피한 선수들 표정도 밝았다 [수원 현장]

5.

벨링엄? 굳이 왜 영입해, 키우면 되는데..."토트넘엔 주드가 있다", 손흥민 졸졸 따라다니던 유망주→'차기 월클' 평가까지

스포츠 많이본뉴스
1.

포수 없어 죽겠는데, 김태형 극찬 대형 신인 뭐하나 했더니...무릎 부상, 수술대 올랐었다 [창원 현장]

2.

"하루만 더 쉬게 해주세요" "안돼" 마음 약해진 이호준 감독, 로건 휴식 주기로 하긴 했는데... [창원 현장]

3.

PS는 언제 열리나…수원 한화-KT전 우천 취소→추후 편성 [수원 현장]

4.

꿀맛 휴식 얻은 한화, 8연전 피한 선수들 표정도 밝았다 [수원 현장]

5.

벨링엄? 굳이 왜 영입해, 키우면 되는데..."토트넘엔 주드가 있다", 손흥민 졸졸 따라다니던 유망주→'차기 월클' 평가까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.