GG 예약자의 치명적 실책 2개, 3회 교체...문책성이었나 "오른 발목…

[창원=스포츠조선 김용 기자] 김주원은 왜 3회 대타로 교체됐을까.
김주원은 선두 전민재의 라인드라이브 타구를 잡지 못해 살려줬다. 첫 번째 실책. 희생번트로 1사 2루. 라일리는 황성빈을 중견수 플라이로 잡아냈다. 그리고 고승민을 내야 땅볼로 유도했다. 2루 베이스쪽으로 흘렀지만 타구 속도가 그렇게 빠르지 않아 유격수 김주원이 충분히 캐치할 수 있는 타구였다. 하지만 공을 잡고 빼는 과정이 매끄럽지 못했다. 1루에 던지지 못했다.
NC 이호준 감독은 3회말 공격 1번 김주원이 등장해야 할 차례에 고승완을 대타로 내보냈다. 문책성 교체로 보일 수 있다. 경기를 포기할 단계가 아니기에, 선수단에 강한 메시지를 전달한 걸로 해석될 수 있다.
하지만 진짜 교체 이유는 부상이다. 김주원은 고승민 타구를 처리하는 과정에서 오른쪽 발목을 살짝 접질렸다. 트레이너도 달려나와 상태를 체크했다. NC 관계자는 "발목 부상으로 인한 선수 보호 차원 교체"라고 설명했다. 김주원은 아이싱 처치를 받았으며, 추후 상태를 보고 병원 검진을 결정할 예정이다.
