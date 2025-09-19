스포츠조선

'큰 부상이 아니길' 최원준, 자신이 친 타구에 무릎 강타... 결국 업힌 채 교체[창원 현장]

기사입력 2025-09-19 20:48


'큰 부상이 아니길' 최원준, 자신이 친 타구에 무릎 강타... 결국 업…
5회말 무사 NC 최원준이 자신이 친 파울타구를 오른쪽 무릎에 맞고 고통스러워하고 있다. 창원=허상욱 기자

[창원=스포츠조선 허상욱 기자] 19일 창원NC파크에서 열린 롯데와 NC의 경기, 5회말 무사 NC 최원준이 자신이 친 파울타구를 오른쪽 무릎에 맞고 고통을 호소하고 있다.

최원준은 팀이 0대6으로 뒤진 5회말 선두타자로 나서 롯데의 바뀐 투수 최준용과 승부를 펼쳤다. 풀카운트 승부에서 최준용의 149㎞ 직구를 받아치던 최원준은 자신이 친 타구가 오른쪽 무릎을 강타하며 쓰러졌고 큰 고통에 휩싸였다.

NC 서재응 수석코치와 트레이너, 롯데 조원우 수석코치가 재빨리 나와 최원준의 상태를 살폈고 결국 최원준은 트레이너의 등에 업힌 채 그라운드를 빠져나가고 말았다. 최원준을 대신해 천재환이 타석에 나섰지만 삼진으로 물러났다. 경기는 6회초 현재 롯데가 6대0으로 앞서 있다.


'큰 부상이 아니길' 최원준, 자신이 친 타구에 무릎 강타... 결국 업…
최원준이 자신이 친 파울타구를 오른쪽 무릎에 맞고 있다.

'큰 부상이 아니길' 최원준, 자신이 친 타구에 무릎 강타... 결국 업…

'큰 부상이 아니길' 최원준, 자신이 친 타구에 무릎 강타... 결국 업…

'큰 부상이 아니길' 최원준, 자신이 친 타구에 무릎 강타... 결국 업…
19일 창원NC파크에서 열린 롯데와 NC의 경기, 5회말 무사 NC 최원준이 자신이 친 파울타구를 오른쪽 무릎에 맞고 부축을 받아 일어서고 있다.

'큰 부상이 아니길' 최원준, 자신이 친 타구에 무릎 강타... 결국 업…
19일 창원NC파크에서 열린 롯데와 NC의 경기, 5회말 무사 NC 최원준이 자신이 친 파울타구를 오른쪽 무릎에 맞고 업힌 채 그라운드를 빠져나가고 있다.


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민폐·유난 결혼 논란 김종국에 유재석도 작심발언 "하객 입단속 처음"('런닝맨')

2.

신애라♥ 울렸다..차인표, 작가 데뷔 16년 만에 기쁜 소식 "분에 넘쳐"

3.

장윤정, 4년 잠적한 카피추에 곡 선물.."잊혀진 줄 알았는데, 정말 귀인"(도장TV)[종합]

4.

김정민,日 국대 선택한 '이중국적' 子에 "어린 나이에 쉽지 않아, 상처 씻어내길"

5.

[SC-BIFF] '子 동성 결혼 고백' 윤여정 "동성애·이성애 모두 평등해야, 아직 한국은 더 나아가지 못해"

스포츠 많이본뉴스
1.

포수 없어 죽겠는데, 김태형 극찬 대형 신인 뭐하나 했더니...무릎 부상, 수술대 올랐었다 [창원 현장]

2.

꿀맛 휴식 얻은 한화, 8연전 피한 선수들 표정도 밝았다 [수원 현장]

3.

벨링엄? 굳이 왜 영입해, 키우면 되는데..."토트넘엔 주드가 있다", 손흥민 졸졸 따라다니던 유망주→'차기 월클' 평가까지

4.

"손흥민이 토트넘이고, 토트넘이 곧 손흥민이다" 역대급 극찬 영혼의 파트너...이별해서도 애정폭발 "SON, GOAT"

5.

"한 번 더 와야하지만…" 죽음의 8연전 사이에 온 단비, '2위 확보' 백전노장도 미소지었다

스포츠 많이본뉴스
1.

포수 없어 죽겠는데, 김태형 극찬 대형 신인 뭐하나 했더니...무릎 부상, 수술대 올랐었다 [창원 현장]

2.

꿀맛 휴식 얻은 한화, 8연전 피한 선수들 표정도 밝았다 [수원 현장]

3.

벨링엄? 굳이 왜 영입해, 키우면 되는데..."토트넘엔 주드가 있다", 손흥민 졸졸 따라다니던 유망주→'차기 월클' 평가까지

4.

"손흥민이 토트넘이고, 토트넘이 곧 손흥민이다" 역대급 극찬 영혼의 파트너...이별해서도 애정폭발 "SON, GOAT"

5.

"한 번 더 와야하지만…" 죽음의 8연전 사이에 온 단비, '2위 확보' 백전노장도 미소지었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.