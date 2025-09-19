'나 없으니 힘들었지?' 전준우 4안타 대폭발...롯데, '김주원 나비효…

|
[창원=스포츠조선 김용 기자] 선발로 돌아온 전준우 대폭발, 김태형 감독 퀵후크 승부수 성공.
포스트시즌 진출을 위해 갈 길 바쁜 NC는 1경기 차이의 롯데를 이겨 승차를 줄여야 했지만, 에이스 라일리를 내고도 대패를 해 큰 충격을 받게 됐다.
NC 유격수 김주원의 실책이 엄청난 나비 효과를 일으킨 경기였다.
|
호투하던 라일리는 흔들렸고, 이어 등장한 윤동희에게 통한의 투런포까지 허용했다. 김주원은 이 수비 과정에서 발목까지 접질려 교체됐다.
롯데는 기세를 몰아 4회초 황성빈의 1타점 3루타로 점수를 벌렸다.
|
김태형 감독도 승부수를 던졌다. 경기 초반부터 투구수가 많던 선발 나균안이었는데, 4회 1사 상황서 나균안이 서호철에 볼넷을 허용하자 바로 투수를 바꿔버린 것. 그것도 필승조 최준용을 올려 아예 NC의 추격을 원천 차단하겠다는 의지를 보였다.
작전은 대성공. 최준용 벽에 막힌 NC는 힘이 빠졌고, 롯데는 기가 살았다. 5회초 전민재의 2타점 적시타가 터졌고, 6회에는 고승민의 적시타에 전준우의 스리런 홈런까지 터지며 사실상 승부를 결정지었다. 손목 부상으로 장기간 이탈했다 돌아와 16일 삼성 라이온즈전 한 타석만 소화했던 전준우는 이날 선발로 복귀해 고감도 타격감을 과시했다.
|
롯데는 기가 죽은 NC를 상대로 신나게 방망이 쇼를 펼쳤다. 7회 레이예스와 이호준이 1타점씩을 더했고, 8회에는 레이예스-최항-이호준-손호영의 릴레이 적시타가 나오며 대거 5점을 더했다. 완벽한 확인 사살이었다.
|
NC는 8회말 무사 만루 찬스를 잡았으나, 김휘집이 병살타를 치며 1점을 더하는데 그쳐 아쉬움을 남겼다. 투수가 없었던 NC는 주말 KIA 타이거즈와의 2연전을 위해 9회 야수 도태훈을 투수로 올리는 결단을 내려야 했다.
창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com