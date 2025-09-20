스포츠조선

롯데가 따라왔는데 또 '5전 5패' 폰세라니…역대 최고 외인? "헥터도 잘했는데…"

최종수정 2025-09-20 11:11

13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 폰세가 미소 짓고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 한화 선발투수 폰세가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

[수원=스포츠조선 이종서 기자] "성적이 말해주지 않나요?"

KT 위즈는 20일 수원 KT위즈파크에서 한화 이글스와 맞대결을 펼친다.

19일 경기가 우천으로 취소된 가운데 KT는 고영표를, 한화는 코디 폰세를 그대로 예고했다.

18일 LG 트윈스와 더블헤더로 경기를 치른 KT로서는 19일에 내린 비가 반가울 법도 했다. 이날 취소된 경기는 추후 편성돼서 힘을 비축할 기회도 얻었다. 그러나 여전히 폰세를 만난다는 생각에 마음은 무겁다. 이강철 KT 감독은 "우천 취소가 된 효과는 시즌이 끝나봐야 알지 않겠나. 이겨야 좋은 것"이라며 "어제(18일) 더블헤더를 했으니 피로가 있었지만, 취소돼도 더블헤더는 없으니 나쁘지 않을 거 같다"고 했다. 그러면서 "(취소가 됐지만) 또 폰세를 만난다"고 한숨을 내쉬기도 했다.


22일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. KT 김태균 수석과 이강철 감독이 선수들을 독려하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.08.22/
폰세는 올 시즌 27경기에서 17승무패 평균자책점 1.70을 기록하고 있다. KBO리그 개막 연승 신기록을 계속해서 써가는 중. 올 시즌 폰세가 잡은 탈삼진 236개도 KBO리그 신기록 행진이다.

KBO리그를 압도하는 활약을 펼치고 있는 만큼, 폰세를 만나는 팀들은 그야말로 '죽을 맛'이다.

올 시즌 27경기에 등판한 폰세가 가장 많이 등판한 팀은 KT와 키움. 총 5차례 등판했다. 폰세는 이들을 상대로 모두 4승을 챙겼고, 팀은 5전승을 거뒀다.

갈 길 바쁜 KT로서는 폰세와의 6번째 만남이 달갑지 않다. 전날 우천으로 경기가 취소된 가운데 5강 경쟁팀이 롯데 자이언츠가 NC 다이노스를 꺾고 승리를 챙겼다. 나란히 136경기를 치른 KT와 롯데는 승차없이 공동 5위가 됐다. 가을야구 막차를 타야하는 입장에서 1승이 급한 상황이다.


'투수 전문가' 이 감독에게도 폰세는 지금까지 봤던 투수 중 최고의 기량을 갖추고 있다. 이 감독은 "성적이 말해주지 않나요 . 성적이 저정도면 최고"라고 말했다.

이 감독은 "(폰세가 공을 던지는 모습을 보면) 쉽지 않겠다는 생각이 든다. 그 모습을 보니 (타자들에게) 쳐야한다는 말을 못하겠더라. 특히나 이제 하루 더 쉬고 나오지 않나"고 이야기했다.


SK 와이번스와 KIA 타이거즈의 2018 KBO 리그 경기가 12일 인천 SK행복드림구장에서 열렸다. KIA 선발투수 헥터가 힘차게 공을 던지고 있다.
인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2018.08.12/
이 감독은 2016~2018년 KIA 타이거즈에서 활약한 외국인선수 헥터 노에시를 함께 떠올렸다. 헥터는 2017년 20승을 거두는 등 3년 간 46승을 올린 '특급 외인'. 헥터 역시 개막 14연승을 달리며 폰세에 앞서 개막 연승 신기록을 가지고 있었다.

이 감독은 "헥터도 잘했지만, 5회 이후에 맞아 나가는게 있었다"고 밝혔다. 이어 "(폰세는) 다른 팀에게는 모르겠지만, 우리 팀을 상대로 너무 잘 던진다. 좋은 투수"라고 덧붙였다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


19일 수원 KT위즈파크에서 한화와 KT의 경기가 열릴 예정이지만 비가 내리고 있다. 이날 선발투수로 등판하는 폰세가 더그아웃에서 휴식을 취하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.19/

