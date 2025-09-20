커쇼 라스트댄스, 그 위대한 순간 → 이정후·김혜성도 거기에 있었다! 비…

스포츠조선

커쇼 라스트댄스, 그 위대한 순간 → 이정후·김혜성도 거기에 있었다! 비록 벤치였지만

류현진과 한 시대를 풍미했던 '위대한 투수' 클레이튼 커쇼가 마지막 경기를 펼쳤다. 그 경기를 다음 세대 슈퍼스타인 이정후와 김혜성이 함께 했다.
LA 다저스의 살아있는 전설 커쇼는 20일(한국시각) 미국 LA다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에 선발 등판했다. 앞서 커쇼는 19일 2025시즌을 끝으로 은퇴하겠다고 발표했다. 이날이 다저스타디움에서 던지는 마지막 경기였던 것이다.

[스포츠조선 한동훈 기자] 류현진과 한 시대를 풍미했던 '위대한 투수' 클레이튼 커쇼가 마지막 경기를 펼쳤다. 그 경기를 다음 세대 슈퍼스타인 이정후와 김혜성이 함께 했다.

LA 다저스의 살아있는 전설 커쇼는 20일(한국시각) 미국 LA다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에 선발 등판했다. 앞서 커쇼는 19일 2025시즌을 끝으로 은퇴하겠다고 발표했다. 이날이 다저스타디움에서 던지는 마지막 경기였던 것이다.

샌프란시스코의 이정후와 다저스 팀 동료 김혜성도 이 순간을 빛냈다. 이정후와 김혜성은 이날 나란히 선발 명단에서 제외됐다. 아예 결장했다. 하지만 더그아웃에서 메이저리그 역사의 한 페이지를 장식할 장면을 눈에 담았다.

커쇼는 4⅓이닝 4피안타 2실점을 기록했다. 다저스가 6대3으로 승리, 승패 없이 물러났다.

커쇼는 올해에도 10승을 거두며 건재를 과시했다. 커쇼는 21경기 106⅓이닝 10승 2패 평균자책점 3.55를 마크했다.

커쇼는 2008년 다저스에서 데뷔했다. 올해까지 18년 동안 다저스의 원클럽맨으로 활약했다.

통산 453경기 2849이닝을 던졌다. 222승 96패 평균자책점 2.54를 기록했다. 통산 삼진 3045개를 빼앗았다.

커쇼는 2011년 2013년 2014년 내셔널리그 사이영상을 수상했다. 2014년에는 MVP까지 차지했다. 평균자책점 1위 5회, 삼진왕 3회, 다승왕도 3회 올랐다. 올스타 11회에 뽑혔다.


Los Angeles Dodgers starting pitcher Clayton Kershaw (22) warms up before a baseball game against the San Francisco Giants in Los Angeles, Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Kyusung Gong)

Los Angeles Dodgers starting pitcher Clayton Kershaw (22) tips his hat after being removed during the fifth inning of a baseball game against the San Francisco Giants in Los Angeles, Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Kyusung Gong)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: Clayton Kershaw #22 of the Los Angeles Dodgers acknowledges the fans as he is removed from the game during the fifth inning against the San Francisco Giants at Dodger Stadium on September 19, 2025 in Los Angeles, California. Ronald Martinez/Getty Images/AFP (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers pitcher Clayton Kershaw wipes his face as he speaks to the media after announcing his retirement at the end of the season prior to a baseball game against the San Francisco Giants Thursday, Sept. 18, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill) RETRANSMITS TO CORRECT FROM PHILLIES TO GIANTS

커쇼는 1-2로 뒤진 5회초 선두타자 라파엘 데버스를 삼진으로 잡고 교체됐다.

오타니 쇼헤이가 5회말, 4-2로 뒤집는 3점 홈런(시즌 52호)을 폭발하며 커쇼를 배웅했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '커쇼는 우레와 같은 박수갈채를 받으며 퇴장했다. 팬, 동료, 코칭스태프 모두가 쏟아내는 사랑에 흠뻑 젖었다. 팬들은 커쇼가 내야수들과 포옹하고 로버츠 감독을 안는 3분 30초 동안 기립박수를 보냈다'고 표현했다.

커쇼는 "다저스타디움의 관중석을 찾아주신 모든 팬 여러분, 그리고 제가 함께했던 모든 분들께 감사하다. 가득 찬 다저스타디움에서 투구하는 것보다 기쁜 일은 없었다"고 추억했다.

다만 커리어의 끝은 아닐 수도 있다. MLB닷컴은 '다음 주 원정 경기에서 커쇼가 마지막 선발 등판을 할 가능성이 있다. 포스트시즌 로스터에 포함될 것으로 예상되지만 선발 로테이션에 들지는 않을 것'이라고 전망했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

