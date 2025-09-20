스포츠조선

'라인업 긴급 수정' 홈런 타자 훈련 후 갑자기 빠졌다…왜?[인천 현장]

기사입력 2025-09-20 14:58


'라인업 긴급 수정' 홈런 타자 훈련 후 갑자기 빠졌다…왜?[인천 현장]
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 SSG 최정이 솔로포를 날리며 10시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

[인천=스포츠조선 나유리 기자]최근 타격감이 좋은 SSG 랜더스의 홈런 타자 최정이 갑작스런 햄스트링 통증으로 선발 라인업에서 제외됐다.

SSG는 20일 인천 SSG랜더스필드에서 두산 베어스와 홈 맞대결을 펼친다. 미리 확정한 이날 선발 라인업에서 최정은 3번타자-3루수로 선발 출장할 예정이었다.

그런데 경기 시작 약 2시간30분을 앞두고 갑작스럽게 라인업이 변동됐다. 최정의 부상 때문이다.

최정은 이날 경기전 필드 훈련을 정상적으로 소화했다. 그런데 수비 훈련 도중 왼쪽 허벅지 뒤편 햄스트링 통증을 느꼈고, 불편함을 호소해 일단 선발 라인업에서 제외했다.

올해 부상이 있었던 부위는 아니다. 최정은 정규 시즌 개막 직전 오른쪽 햄스트링 부상으로 전력에서 이탈했었고, 이후 재활을 거쳐 복귀했다. 좀처럼 부상이 없는 선수이기에 이번 근육 부상이 유독 잔상처럼 남아있던 상황. 이번에는 반대쪽인 왼쪽 햄스트링에 불편감을 느낀만큼 병원 검진으로 명확히 살필 예정이다.

이숭용 감독은 "오늘 정이가 훈련을 하다가 조금 불편감이 있어서 상태를 체크해야 할 것 같다. 상황을 보고 좀 더 자세히 이야기 해드릴 수 있다"고 우려했다.

최정은 토요일인 이날 병원으로 곧장 이동해 정밀 검진을 받을 예정이다. 검진 후 정확한 상태와 추후 출장 여부 등을 결정할 수 있다.

최정은 최근 10경기에서 홈런 5개를 치며 감이 올라온 상태. 그가 빠지면 SSG 타선 역시 큰 타격을 입는다.


인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

차태현, 김종국 아내 몽타주 최초 공개...결혼식 비하인드까지 폭로 ('런닝맨')

2.

♥케이티 좋겠네..송중기, 꿀 뚝뚝 사랑꾼 “새벽 꽃시장行”

3.

'이민정♥' 이병헌, 반려견 27마리와 동거 "반 이상 대형견..주변에 입양 보내" ('핑계고')

4.

김지혜, 난산 끝에 쌍둥이 낳았는데 "살려주세요" 구조요청...'미역 지옥' 빠졌다

5.

안정환, 사랑꾼 못 숨기네...♥이혜원 키스신 묻자마자 단호 "연기할 일 없어" ('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 초대형 변수가 초대박 기회?...'외면' 감독 경질→임시 사령탑 총애 받나 "선택 받을 수 있어"

2.

SON 사랑하다 못해 존경한 토트넘 우승 영웅, 최대 위기 봉착..."선발 보장 되지 않는다" 혹평

3.

국내 다승 공동 1위에 ERA 5위인데 신인왕 놓아줬다니... 마지막 목표는 규정이닝[SC 인터뷰]

4.

'4⅓이닝 6K 2실점' 커쇼의 은퇴 역투, 데버스를 143.2㎞ 직구로 삼진 잡고 커리어 피날레 장식

5.

1년 만에 커리어하이 갈아치웠다! 소토, 시즌 42호 3점포 작렬! 1조702억 몸값 이해된다

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 초대형 변수가 초대박 기회?...'외면' 감독 경질→임시 사령탑 총애 받나 "선택 받을 수 있어"

2.

SON 사랑하다 못해 존경한 토트넘 우승 영웅, 최대 위기 봉착..."선발 보장 되지 않는다" 혹평

3.

국내 다승 공동 1위에 ERA 5위인데 신인왕 놓아줬다니... 마지막 목표는 규정이닝[SC 인터뷰]

4.

'4⅓이닝 6K 2실점' 커쇼의 은퇴 역투, 데버스를 143.2㎞ 직구로 삼진 잡고 커리어 피날레 장식

5.

1년 만에 커리어하이 갈아치웠다! 소토, 시즌 42호 3점포 작렬! 1조702억 몸값 이해된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.