스포츠조선

"3개국 마무리 대단한 거다." 떠나는 오승환 극찬한 염갈량. 사실 관심은 김영우. "영우가 오승환을 롤모델로..."[잠실 코멘트]

기사입력 2025-09-21 04:40


"3개국 마무리 대단한 거다." 떠나는 오승환 극찬한 염갈량. 사실 관심…
20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 경기를 앞두고 오승환 은퇴 투어가 진행됐다. 오승환이 염경엽 감독에게 꽃다발을 받고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.20/

"3개국 마무리 대단한 거다." 떠나는 오승환 극찬한 염갈량. 사실 관심…
20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 경기를 앞두고 오승환 은퇴 투어가 진행됐다. 오승환이 염경엽 감독에게 꽃다발을 받고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.20/

"3개국 마무리 대단한 거다." 떠나는 오승환 극찬한 염갈량. 사실 관심…
20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 경기를 앞두고 오승환 은퇴 투어가 진행됐다. 오승환이 염경엽 감독과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.20/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"KBO리그 투수가 3개 리그에서 인정받는 마무리 투수였다는 것은 대단한 거다."

LG 트윈스 염경엽 감독이 잠실구장 은퇴 투어를 온 오승환을 극찬하며 올해 신인 투수로 키우고 있는 김영우가 오승환과 같은 대 투수가 되길 바랐다.

염 감독은 20일 잠실구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 시즌 최종전에 앞서 6번째 은퇴투어를 한 오승환에 대한 멘트를 부탁하자 "프로 선수로서의 몸관리를 표본으로 보여준 선수다"라면서 "KBO리그 투수로는 최초로 한국 미국 일본 등 3개 리그에서 모두 인정받는 마무리 투수를 해봤다. 그 팀의 핵심 마무리 투수로서 인정받은 건 대단한 것이다. 후배들에게 롤모델이 된다"라고 말했다.

오승환은 웨이트트레이닝으로 만든 탄탄한 몸으로 150㎞가 넘는 돌직구를 뿌려 KBO리그에서 427세이브, 일본에서 80세이브, 미국 메이저리그에서 42세이브를 기록해 한미일 통산 549세이브를 올렸다. 한국 선수 중 한미일 3개 리그에서 모두 세이브를 기록한 투수는 오승환이 유일하다.

염 감독은 오승환의 굵직한 전완근을 주목했다. 염 감독은 "좋은 전완근을 가져야 오승환 같은 돌직구를 뿌릴 수 있다"면서 "김영우의 팔을 보니 전완근이 그리 발달하지 못했더라. 영우에게 전완근이 발달해야 악력이 좋아진다고 했다. 지금 속도에 RPM이 올라가면 모든 걸 가질 수 있다. 오승환은 우리나라에 볼 회전수를 인식시켜준 투수라고 보면된다"라고 했다.


"3개국 마무리 대단한 거다." 떠나는 오승환 극찬한 염갈량. 사실 관심…
16일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 3회말 마운드 올라 투구하는 LG 김영우. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.16/

"3개국 마무리 대단한 거다." 떠나는 오승환 극찬한 염갈량. 사실 관심…
4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 8회말 투구하고 있는 삼성 오승환. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.06.04/
염 감독은 김영우가 오승환을 롤모델로 삼고 목표를 향해 꾸준히 노력하길 바랐다. 김영우는 올해 1라운드 10순위로 입단해 꾸준히 성장해 LG의 필승조로 활약 중이다. 올해 팀내 두번째로 많은 61경기에 등판해 3승2패 1세이브 7홀드 평균자책점 2.06을 기록 중이다. 최고 157㎞의 빠른 공과 슬라이더, 커브를 던지면서 LG의 셋업맨으로 맹활약 중.

염 감독은 "선수는 롤모델이 있어야 하고 목표가 있어야 한다. 영우는 이제 시작이니까 한국, 일본, 미국의 성공하는 마무리 투수가 되겠다는 꿈을 갖고 목표를 이루기 위해 과정을 잘 보내면서 성장하면 좋겠다"면서 "이번에 1라운드에 지명받은 양우진도 지금의 영우처럼 성장하면 좋겠다"라며 강속구 신인들이 릴레이로 좋은 롤모델을 가지고 성장하길 바랐다.

염 감독은 경기전 오승환의 은퇴 투어 때 오승환에게 꽃다발을 전달하며 그의 제2의 인생 출발을 축하했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월만 기쁜 소식.."쌍둥이는 혜택이 두 배"

2.

'재혼' 김병만, 로맨틱한 한강 결혼식 현장 포착 "두 자녀가 화동" ('조선의사랑꾼')

3.

여진구, 109kg 강호동보다 커진 이유 밝혔다 "3시간씩 헬스, 근육 잘 붙는 편"

4.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

5.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

'우천 취소'가 만든 PS 대비…문동주 전격 불펜 대기 "2이닝 정도"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

'눈물의 이적 불발' 오현규, 헹크 복귀 후 2경기 연속 득점도 불발…440억 날린 팀 멘붕, 선수도 멘붕

4.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

5.

결승전 싱겁게 끝났다. 대한항공, 통산 6회 우승! → OK저축 3-0 셧아웃

스포츠 많이본뉴스
1.

'우천 취소'가 만든 PS 대비…문동주 전격 불펜 대기 "2이닝 정도"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

'눈물의 이적 불발' 오현규, 헹크 복귀 후 2경기 연속 득점도 불발…440억 날린 팀 멘붕, 선수도 멘붕

4.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

5.

결승전 싱겁게 끝났다. 대한항공, 통산 6회 우승! → OK저축 3-0 셧아웃

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.