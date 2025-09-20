스포츠조선

50홈런-50도루는 들어봤지만…오타니가 새롭게 정의한 50-50 "같은 시대에 살고 있어 행운이다"

기사입력 2025-09-20 21:21


오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

오타니 쇼헤이. Kiyoshi Mio-Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 이종서 기자] "우리가 오타니와 같은 시대를 살고 있다는 것만으로도 행운이다."

일본 스포츠매체 '풀카운트'는 20일(이하 한국시각) 오타니의 '기록적인 행보'를 조명했다.

오타니는 20일 미국 캘리포니아주 다저스타디움에서 열린 샌프란시스코와 자이언츠와의 경기에서 1-2로 지고 있던 5회말 3점 홈런을 터트렸다.

2사 1,2루에서 샌프란시스코 좌완 선발투수 로비 레이를 상대로 2B2S에서 5구째로 들어온 바깥쪽 직구를 밀어쳤고, 타구는 좌측 담장을 넘어갔다. 오타니의 시즌 52호 홈런.

이날 선발투수는 클레이튼 커쇼. 커쇼는 4⅓이닝 2실점을 기록하고 마운드를 내려가 '패전 위기'에 있었다. 은퇴 경기에서 패전이 될 뻔 한 걸 오타니가 지워줬다.

매체는 '오타니가 이도류로 부활한 올 시즌, 타석과 마운드를 동시에 지배하며 전설적인 행보를 이어가고 있다'라며 'OPS(장타율+출루율) 1.013, 홈런은 리그 2위인 52개를 기록하며 최강의 타자로 활약하고 있다. 투수에서도 13경기 선발로 나와 2년 만에 투타 겸업 복귀를 완벽하게 보여주고 있다'고 짚었다.

미국 현지에서도 오타니의 행보에 감탄하고 있다. MLB 기록전문가 사라 랭스는 "우리는 오타니와 같은 시대를 살고 있다는 것만으로도 행운"이라고 칭찬했다.


Kiyoshi Mio-Imagn Images연합뉴스
랭스 기자는 EPSN 팟캐스트 프로그램에서 "오타니는 누구도 따라 할 수 없는 독자적인 클럽을 만들고 있다"며 "지난해 MLB 사상 최초로 50홈런-50도루를 달성했고, 올해는 타자로서 50홈런 투수로서 50탈삼진을 동시에 달성한 첫 번째 선수가 됐다"고 조명했다.


랭스 기자에 따르면 한 시즌에 50홈런 이상을 치고 투수로 탈삼진을 기록한 사례는 오타니 외에는 베이브 루스뿐가 전부. 루스는 1921년에 3탈삼진을 기록했다.

랭스 기자는 "오타니는 지금도 유일무이한 존재"라고 짚었다.

지난 시즌을 앞두고 다저스로 이적한 오타니는 2년 동안 105개의 홈런을 쳤다. 랭스 기자는 "팀에서 2년간 오타니보다 더 많은 홈런을 기록한 선수는 베이브 루스(113개)와 알렉스 로드리게스(109개)밖에 없다"며 "또한 오타니는 이미 MVP를 3회 수상했다. 메이저리그에서 3회 이상 MVP를 받은 선수는 배리 본즈 뿐이다. 오타니는 올해 11월 발표될 MVP 명단에 이름을 올릴 가능성이 크다"고 조명했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images연합뉴스

