'형은 푸른색이 찰떡이야' LG 박해민 모자 강제로 바꾼 삼성 구자욱과 …

[잠실=스포츠조선 박재만 기자] '형은 역시 푸른색이 잘 어울려' 장난기가 발동한 구자욱과 이성규가 협동해 박해민 모자를 삼성 라이온즈로 바꿔버렸다.
구자욱과 이성규 두 동생 짓궂은 장난에 처음에는 강하게 거부하던 박해민도 포기한 듯 상황을 받아들였다. 이날 주인공은 오승환이었지만 잠깐 틈이 나자 양팀 선수들은 장난을 치며 친분을 과시했다.
은퇴 투어 마지막 행사인 오승환과 기념 촬영을 앞두고 그라운드에 모두 모인 LG와 삼성 선수들은 떠나는 선배와 마지막 인사를 나눴다. 오승환도 평소 친하게 지내던 후배들과 일일이 악수와 포옹을 나누며 잠실구장에서 마지막 추억을 남겼다.
장내 MC 소개와 함께 오승환이 그라운드에 나타나자, 양 팀 선수들은 도열해 떠나는 끝판 대장을 향해 아낌없는 박수를 보냈다. LG 차명석 단장은 오승환을 위해 특별히 준비한 선물을 전달했다. 잠실야구장을 형상화해 디자인한 목각 기념패를 선물 받은 오승환은 답례품으로 자신의 사인이 새겨진 푸른색 글러브를 LG 구단에 선물했다.
오승환이 LG 선수들과 인사를 나누고 있던 사이 박해민에게 다가온 구자욱과 이성규는 삼성 모자를 강제로 씌우기 위해 짓궂은 장난을 쳤나.
장난에 성공한 구자욱은 박해민 옆에 딱 붙어 해맑은 표정으로 기념 촬영을 했다.
