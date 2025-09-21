'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…

|
[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 박진만 감독이 모처럼 마음 편히 웃었다.
삼성 라이온즈가 20일 잠실구장에서 열린 정규시즌 LG 트윈스와 최종전에서 홈런포 두 방 포함 장단 17안타를 퍼부으며 14대4 대승을 거뒀다.
10경기 남짓 남은 시즌 막판 잔여 경기를 소화하고 있는 삼성이 4연승을 달리며 4위 자리 사수에 나섰다.
리드오프 이재현이 볼넷 출루 후 선취 득점을 올리자 무표정이던 박진만 감독은 아빠 미소를 지었다. 1위 LG 상대 1회부터 선취점에 성공한 박 감독은 따뜻한 미소로 이재현을 반겼다. 이후 디아즈 희생타 때 발 빠른 김성윤이 태그업 후 달아나는 점수를 뽑아내자 박진만 감독은 더그아웃 앞에 나와 하이 파이브를 나눴다.
1회부터 치고 달린 선수들이 연이어 득점에 성공하자 박진만 감독은 쉴 틈 없이 더그아웃 가장 앞에 나와 따뜻한 미소와 함께 선수들을 반겼다.
모처럼 경기 초반부터 마음 편하게 웃던 박진만 감독. 3회까지 매 이닝 득점을 올린 삼성 타선의 집중력은 무서웠다.
경기 초반이던 1회에는 5안타를 몰아치며 4득점에 성공했던 삼성 타선은 경기 후반이던 8회에는 김영웅, 이성규가 투런포 두 방을 터뜨리며 승부의 쐐기를 박았다.
홈런 1위 팀답게 홈런포 두 방을 터뜨리며 승부의 쐐기를 박은 삼성은 4연승을 달리며 이날 수원에서 한화를 잡은 KT와 경기 차를 1.5경기 차로 유지했다.
박진만 감독은 경기 종료 후 선수들과 일일이 하이 파이브를 나눴다.
