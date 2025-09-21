스포츠조선

'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사수 청신호 [잠실 현장]

기사입력 2025-09-21 05:40


'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
1회부터 타선이 폭발하자 박진만 감독 입가에는 미소가 흘러나왔다.

'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
평소 표정 변화가 많지 않은 박진만 감독은 이날도 무표정으로 경기를 시작했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 박진만 감독이 모처럼 마음 편히 웃었다.

평소처럼 별다른 표정 변화 없이 경기를 지켜보던 박진만 감독이 1회부터 타선이 폭발하자 밝은 표정으로 더그아웃에 연이어 들어오는 선수들을 반기느라 분주히 움직였다.

삼성 라이온즈가 20일 잠실구장에서 열린 정규시즌 LG 트윈스와 최종전에서 홈런포 두 방 포함 장단 17안타를 퍼부으며 14대4 대승을 거뒀다.

10경기 남짓 남은 시즌 막판 잔여 경기를 소화하고 있는 삼성이 4연승을 달리며 4위 자리 사수에 나섰다.


'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
타선이 폭발하며 1위 LG 상대 장단 17안타 14득점을 올린 삼성.

'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
4위 자리 사수를 위해 앞장선 삼성 라이온즈 베테랑들.
1위 LG를 상대로 1회부터 삼성 타자들은 안타를 몰아쳤다. LG 선발 톨허스트 상대로 선두타자 이재현이 볼넷을 얻어내며 삼성 공격은 시작됐다. 무사 1루 김성윤이 간결한 스윙으로 내야를 뚫어내며 안타를 만들었다. 테이블세터가 득점권 상황을 만들자, 구자욱이 해결했다. 톨허스트 초구 직구를 노려 중전 안타를 날리며 선취점을 올렸다.

리드오프 이재현이 볼넷 출루 후 선취 득점을 올리자 무표정이던 박진만 감독은 아빠 미소를 지었다. 1위 LG 상대 1회부터 선취점에 성공한 박 감독은 따뜻한 미소로 이재현을 반겼다. 이후 디아즈 희생타 때 발 빠른 김성윤이 태그업 후 달아나는 점수를 뽑아내자 박진만 감독은 더그아웃 앞에 나와 하이 파이브를 나눴다.


'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
무표정이던 박진만 감독을 미소 짓게 만든 삼성 타선의 무서운 집중력.
이후 김영웅 안타, 박병호 삼진으로 2사 1,3루. LG 선발 톨허스트 상대 1회부터 불붙은 삼성 타선은 쉽게 꺼지지 않았다. 이어진 득점권 찬스에서 류지혁과 강민호가 두 타자 연속 적시타를 날리며 단숨에 4대0 앞서나갔다.

1회부터 치고 달린 선수들이 연이어 득점에 성공하자 박진만 감독은 쉴 틈 없이 더그아웃 가장 앞에 나와 따뜻한 미소와 함께 선수들을 반겼다.

모처럼 경기 초반부터 마음 편하게 웃던 박진만 감독. 3회까지 매 이닝 득점을 올린 삼성 타선의 집중력은 무서웠다.

경기 초반이던 1회에는 5안타를 몰아치며 4득점에 성공했던 삼성 타선은 경기 후반이던 8회에는 김영웅, 이성규가 투런포 두 방을 터뜨리며 승부의 쐐기를 박았다.


'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
8회에는 김영웅의 투런포가 터지자 흐뭇하게 홈런타자를 반긴 박진만 감독.
경기 후반부 예보에 없던 비가 내리는 악조건 속에서도 삼성 타선은 뜨겁게 불타올랐다.

홈런 1위 팀답게 홈런포 두 방을 터뜨리며 승부의 쐐기를 박은 삼성은 4연승을 달리며 이날 수원에서 한화를 잡은 KT와 경기 차를 1.5경기 차로 유지했다.

박진만 감독은 경기 종료 후 선수들과 일일이 하이 파이브를 나눴다.


'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
오승환 은퇴 투어로 시작된 삼성과 LG의 정규 시즌 최종전.

'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
타선이 폭발하자 박진만 감독은 아빠 미소로 선수들을 반기느라 바빴다.

'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
묵묵하게 마운드를 지킨 선발 원태인 역할도 컸다.

'아빠 미소 지은 감독' 1회부터 폭발한 타선 덕분에 웃었다...4위 사…
모처럼 마음 편하게 경기를 지켜본 박진만 감독.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월만 기쁜 소식.."쌍둥이는 혜택이 두 배"

2.

'재혼' 김병만, 로맨틱한 한강 결혼식 현장 포착 "두 자녀가 화동" ('조선의사랑꾼')

3.

여진구, 109kg 강호동보다 커진 이유 밝혔다 "3시간씩 헬스, 근육 잘 붙는 편"

4.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

5.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

'우천 취소'가 만든 PS 대비…문동주 전격 불펜 대기 "2이닝 정도"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

'눈물의 이적 불발' 오현규, 헹크 복귀 후 2경기 연속 득점도 불발…440억 날린 팀 멘붕, 선수도 멘붕

4.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

5.

결승전 싱겁게 끝났다. 대한항공, 통산 6회 우승! → OK저축 3-0 셧아웃

스포츠 많이본뉴스
1.

'우천 취소'가 만든 PS 대비…문동주 전격 불펜 대기 "2이닝 정도"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

'눈물의 이적 불발' 오현규, 헹크 복귀 후 2경기 연속 득점도 불발…440억 날린 팀 멘붕, 선수도 멘붕

4.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

5.

결승전 싱겁게 끝났다. 대한항공, 통산 6회 우승! → OK저축 3-0 셧아웃

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.