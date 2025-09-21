스포츠조선

韓 역대 최초 '100마일' 돌파!…'광속구' 새역사 열어젖힌 문동주, 류현진 넘어 가을야구 3선발은 어떨까 [SC포커스]

최종수정 2025-09-21 09:31

韓 역대 최초 '100마일' 돌파!…'광속구' 새역사 열어젖힌 문동주, …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

韓 역대 최초 '100마일' 돌파!…'광속구' 새역사 열어젖힌 문동주, …
20일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 한화 문동주. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.20/

韓 역대 최초 '100마일' 돌파!…'광속구' 새역사 열어젖힌 문동주, …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주가 피치컴을 교체하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

[스포츠조선 김영록 기자] 한국 야구 역사상 첫 '100마일(160.93㎞)'을 돌파한 투수가 나왔다. 한화 이글스 문동주가 새 역사의 주인공이 됐다.

문동주는 20일 수원 KT 위즈전서 7회말 2사 후 KT 강백호와의 맞대결에서 4구째 직구로 삼진을 잡아냈다.

이 직구의 구속은 무려 161.4㎞로 기록됐다. 한국 야구 역사상 한국 투수로는 역대 최고 구속이자 메이저리그 광속구의 기준으로 불리는 100마일을 넘긴 공으로도 기록됐다.

문동주는 지난 8월 5일 대전 KT전에서도 160.5㎞를 기록했다. 문동주 외에 한화 김서현 역시 5월 4일 광주 KIA전에서 160.5㎞를 기록했다.

문동주는 2년전인 2023년 4월 12일 광주 KIA 타이거즈전에서 처음 160㎞를 넘겼다. 직구 구속만큼은 한국 야구 전인미답의 경지를 개척한 투수인 셈이다.

국내 프로야구에 몸담았던 외국인 투수까지 범주를 넓히면 몇몇 사례가 추가된다. 레다메스 리즈(전 LG 트윈스)가 2012년 9월 4일 SK 와이번스 조동화를 상대로 기록한 162.1㎞는 한국 프로야구 역대 최고 구속으로 알려져있다. 리즈는 이밖에도 여러차례 160㎞를 넘겼다.

한화에 몸담았던 외인 파비오 카스티요 역시 2016년 10월 3일 두산 베어스전 국해성을 상대로 160.4㎞를 기록한 바 있다.


韓 역대 최초 '100마일' 돌파!…'광속구' 새역사 열어젖힌 문동주, …
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/
이들 외에도 '와일드씽' 엄정욱(전 SK 와이번스)이 2011년 2군 무대에서 기록했다는 163㎞, 2008, 2009년 한기주(전 KIA)가 '전광판 기준'으로 찍은 160㎞, 구단 자체 트랙맨 시스템에서 160㎞를 넘겼다는 조요한(SSG 랜더스) 안우진(키움 히어로즈) 등 160㎞를 넘긴 국내 투수들이 있다. 다만 이들 기록은 KBO 공식으로 인정받진 못했다.


또 올해 이전의 구속 기록들은 피치트래킹시스템(PTS)으로 측정된 것. KBO는 올해부터 트랙맨을 통합 구속 측정 장비로 쓰기 시작했다. 따라서 이전의 구속 기록과 올해 기록을 단순하게 비교할 수는 없다.

이날 문동주는 6회말 코디 폰세의 뒤를 잇는 2번째 투수로 등판했다. 올해 첫 불펜 출격이다. 3이닝 무실점으로 호투했지만, 팀 패배로 빛이 바랬다. 이날 경기로 폰세의 개막 이후 연승 기록도 '17'에서 마감됐다.


韓 역대 최초 '100마일' 돌파!…'광속구' 새역사 열어젖힌 문동주, …
17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 5이닝 2실점으로 승리 요건을 갖춘 한화 선발 류현진이 기뻐하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.17/
한화 구단은 문동주의 압도적인 직구에 주목해 시즌 전부터 불펜 활용을 노크해왔다. 폰세-와이스의 원투펀치가 워낙 강고한데다, 3선발 류현진의 존재감을 감안하면 문동주를 4선발로 활용하기엔 아까운 속내도 이해가 간다.

하지만 문동주는 올시즌 11승4패 평균자책점 3.59를 기록하며 류현진(9승7패 3.31) 못지 않은 성적을 냈다. 류현진은 올시즌 전체적인 기록에선 문동주를 앞서지만, 80구를 넘어서면 구위가 급격히 떨어지는 모습을 여러차례 노출했다. 반면 문동주는 6~7회에도 직구 구속이 좀처럼 떨어지지 않는다.

특히 큰 무대일수록 강력한 직구의 위력에 한층 더 힘이 실린다. 항저우아시안게임 당시 대만 에이스 린위민(애리조나 다이아몬드백스 트리플A)을 상대로 두차례나 에이스 맞대결을 벌이며 밀리지 않았던 그다. 140㎞대 중반의 강렬한 포크볼도 시즌을 거듭할수록 한층 더 위력을 더하고 있다.

문동주의 가치를 제대로 활용하려면 불펜보다는 오히려 가을야구 3선발이 어울려보인다. '백전노장' 김경문 감독과 양상문 투수코치에겐 즐거운 고민이 아닐까.


韓 역대 최초 '100마일' 돌파!…'광속구' 새역사 열어젖힌 문동주, …
17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 한화가 6대2로 승리한 가운데 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.17/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 송승헌, 모친상에 깊은 슬픔..빈소 오늘(21일) 차려져

2.

김혜선, 안타까운 수술 소식 전했다 "♥독일인 남편, 절대 안 된다고 뜯어말려"

3.

기안84, 러닝 부작용 탓 급격히 노화..달라진 얼굴에 "깜짝 놀라"

4.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

5.

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

헤드샷 맞고도 상대 루키에게 미소→도루 성공→득점까지...'배려+투혼' 모두 보여준 황성빈[부산 현장]

2.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

3.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민 없이 '첫 승' 너무 어렵다…포스테코글루 무승부, '치명적 실수' 진첸코 최악 평가

4.

"아직 안 끝났습니다"…28G 만에 첫 패전, '에이스'는 최종 목표를 잊지 않았다

5.

18시즌 원클럽맨 아무나 하나…"7년이 똑같더라" 류현진도 감탄한 'ML 전설'의 비결

스포츠 많이본뉴스
1.

헤드샷 맞고도 상대 루키에게 미소→도루 성공→득점까지...'배려+투혼' 모두 보여준 황성빈[부산 현장]

2.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

3.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민 없이 '첫 승' 너무 어렵다…포스테코글루 무승부, '치명적 실수' 진첸코 최악 평가

4.

"아직 안 끝났습니다"…28G 만에 첫 패전, '에이스'는 최종 목표를 잊지 않았다

5.

18시즌 원클럽맨 아무나 하나…"7년이 똑같더라" 류현진도 감탄한 'ML 전설'의 비결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.