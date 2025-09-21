"속으로 울고 있겠죠", 누구보다 강렬했던 12일, 날벼락 부상이라니…사…

스포츠조선

"속으로 울고 있겠죠", 누구보다 강렬했던 12일, 날벼락 부상이라니…사령탑의 진심 위로

기사입력 2025-09-21 14:29


12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 두산의 경기. 4회 연타석 솔로포를 날린 두산 홍성호. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.12/

16일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산 홍성호가 범타로 물러나고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.16/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "슬라이딩이 조금 와일드하다 싶었는데…."

두산 베어스는 21일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기를 앞두고 외야수 홍성호 투수 최민석 김유성을 1군 엔트리에서 말소하고, 이날 선발투수인 최승용과 최지강 내야수 양석환을 등록했다.

조성환 감독대행은 홍성호(28) 이야기에 한숨을 내쉬었다. 지난 9일 1군에 올라온 홍성호는 9경기에서 타율 3할4푼6리 2홈런 OPS(장타율+출루율) 0.985의 성적을 기록했다.

누구보다 강렬했던 12일이었다.

2016년 신인드래프트 2차 4라운드(전체 36순위)로 입단 당시 힘있는 타자로 기대를 모았던 그는 좀처럼 1군에 자리를 잡지 못했다. 2023년 퓨처스 북부리그 타격 3관왕(홈런 타율 타점)에 오르는 등 뛰어난 타격 능력을 뽐냈지만, 1군에서는 그 모습을 보여주지 못했다.

올 시즌 퓨처스리그에서 81경기 타율 2할7푼8리 11홈런으로 좋은 모습을 보여줬던 1군에서도 기세를 이었다. 지난 12일 KIA전에서 데뷔 첫 홈런에 멀티 홈런까지 기록했고, 18일 잠실 키움전에서는 끝내기 안타까지 나왔다.


17일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 9회말 2사 2루 두산 대타 홍성호가 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
그러나 20일 인천 SSG전에서 4회초 상대 폭투 슌 3루로 뛰다가 슬라이딩 과정에서 왼손 엄지를 접질렸다. 교체없이 끝까지 경기를 소화한 그는 9회 안타를 치기도 했다. 그러나 다음날 부기가 상당했고, 결국 경기를 소화하기 어렵다는 판단이 내려졌다.

조 대행은 "3루에서 슬라이딩 과정이 조금 와일드하다 싶었는데 손가락이 접질렸더라. 부기가 상당해서 검진이 필요할 거 같다"라며 "검진은 내일 받을 예정"이라고 밝혔다.


시즌 막바지. 남은 기간 복귀도 쉽지 않다. 조 대행은 "오늘 빠지면 열흘이 지나야 한다. 상태가 썩 좋아보이지 않더라. 검진을 해봐야하지만 재활 과정이 필요할 거 같다"고 했다.


17일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산 조성환 감독대행이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
'미완의 대기'로 있던 만큼, 12일 간의 활약은 사령탑 입장에서도 반가웠다. 그만큼, 안타까움도 컸다. 조 대행은 "나름대로 임팩트 있게 좋은 방향으로 여러 모습을 보여줬다. 홈런도 첫 홈런을 치고 끝내기 안타도 있었다. 밸런스 좋은 타구가 많이 나왔는데 (안타깝다)"고 이야기했다.

가장 마음이 아픈 건 홍성호 자신이었다. 조 대행은 "같이 이겨내보자고 했다. 열심히 준비한 만큼, 좋은 모습을 보여줬다. 부상으로 빠져서 안타깝다. 본인은 힘들겠지만, 준비한 건 다 보여줬다고 생각한다"고 위로의 말을 남겼다.

아울러 조 대행은 "어쩔줄 몰라하더라. 가장 힘들거다. 속으로 눈물을 많이 흘릴 거다. 잘 해줬다. 진짜 퓨처스에서 열심히 잘 준비했다는 걸 몇 경기 보여줬다. 잘 준비하면 좋은 기회가 가지 않을까 생각이 든다. 같이 잘 준비하자고 했다"고 말했다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

