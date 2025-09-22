'전체 1순위' 박준현 등 키움 신인 13명, 팬들 앞에 처음 나선다…송…

2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 키움에 지명된 박준현이 가족들과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
[스포츠조선 김민경 기자] 키움 히어로즈가 2026 신인선수들을 위한 환영 행사 '영웅의 첫걸음'을 개최한다.
이번 행사는 오는 24일 서울 고척스카이돔에서 열리는 KIA 타이거즈와 홈경기에 진행된다. 이날 경기에 2026 신인드래프트 1라운드 전체 1번으로 지명된 투수 박준현을 포함한 신인선수 13명과 가족들을 초청한다. 프로 지명 이후 처음으로 고척스카이돔을 방문하는 신인선수들과 가족들을 위해 의미 있고 뜻깊은 프로그램으로 준비했다.
먼저 신인선수들과 가족들은 1군 선수들이 사용하는 라커룸과 웨이트장, 전력분석실 등 선수단 시설을 둘러본다. 이후 설종진 감독대행과 선수단을 차례로 만나 첫인사를 나누고, 구단의 역사와 비전에 대한 설명을 듣는다. 특히 이날 주장 송성문과 팀 간판 투수 안우진이 특별 멘토로 나서 자신의 경험을 바탕으로 강연을 하며 신인선수들에게 조언과 격려를 전할 예정이다.
첫 팬 사인회도 준비했다. 신인선수 13명 전원은 C게이트 내부 복도에서 사전 신청한 50명의 팬을 대상으로 첫 사인회를 갖는다. 첫 공식 팬 사인회를 통해 팬들과 소중한 첫 인연을 만드는 자리가 될 예정이다.
가족들을 위한 시간도 마련했다. 선수들은 지금까지 자신들을 위해 헌신해 온 부모님께 준비한 선물을 전달하며 감사의 마음을 전한다. 이어 만찬을 즐기고, 경기를 관람한다.
신인선수들은 5회 말 종료 후 1루 응원단상에 올라 홈 팬들에게 자기소개와 각오를 밝히며 첫 인사 하는 시간을 갖는다. 경기 종료 후에는 그라운드에서 단체 기념사진 촬영하며 행사를 마무리할 예정이다.
