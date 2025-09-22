스포츠조선

11K 곽빈과 두산이 앤더슨 올린 SSG에 고추가루 팍팍 뿌렸다. 9대2 완승. 3~5위 아직 모른다[인천 리뷰]

기사입력 2025-09-22 22:02


11K 곽빈과 두산이 앤더슨 올린 SSG에 고추가루 팍팍 뿌렸다. 9대2…
두산 박지훈이 22일 SSG전서 6회초 2타점 안타를 치고 기뻐하고 있다. 연합뉴스

11K 곽빈과 두산이 앤더슨 올린 SSG에 고추가루 팍팍 뿌렸다. 9대2…
두산 곽빈이 22일 SSG전에 선발등판해 역투하고 있다. 연합뉴스

11K 곽빈과 두산이 앤더슨 올린 SSG에 고추가루 팍팍 뿌렸다. 9대2…
두산 강승호가 22일 SSG전서 2회초 선제 솔로포를 치고 그라운드를 돌고 있다. 연합뉴스

[인천=스포츠조선 권인하 기자]이미 5강 탈락한 9위 두산 베어스가 갈길 바쁜 3위 SSG 랜더스의 다리를 잡았다.

두산은 22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와의 원정경기서 국내 에이스 곽빈의 5이닝 11탈삼진 무실점의 모처럼 호투에 14안타를 터뜨린 타선의 폭발로 9대2의 대승을 거뒀다.

두산은 58승6무74패가 되며 8위 KIA 타이거즈(62승무70패)와 2게임차가 됐다.

SSG는 이날 패배로 3위 매직넘버 6을 줄이지 못했다. 4위 삼성(69승2무66패)와의 게임차가 2게임으로 줄었다.

SSG는 외국인 에이스인 드류 앤더슨을 투입해 9위 두산을 잡고 매직넘버를 5로 줄이려 했으나 오히려 앤더슨이 먼저 무너지면서 아쉬운 패배를 맛봤다.

이날 SSG는 박성한(유격수)-정준재(2루수)-에레디아(좌익수)-한유섬(우익수)-고명준(1루수)-최지훈(중견수)-류효승(지명타자)-안상현(3루수)-이지영(포수)을 올렸고, 두산은 안재석(유격수)-박지훈(3루수)-케이브(우익수)-양석환(1루수)-김인태(좌익수)-강승호(2루수)-김동준(지명타자)-김기연(포수)-조수행(중견수)이 나섰다. 이유찬 박준순 등 주전으로 나섰던 유망주 내야수들은 체력 저하 등으로 이날은 휴식.

선발 곽빈이 앤더슨과의 선발 맞대결서 에이스의 모습을 보여줬다. 5이닝 동안 4안타 2볼넷 11탈삼진 무실점을 기록했다. 매이닝 2개 이상의 삼진을 뺏어내면서 SSG 타선을 무력화 시켰다. 이날 승리투수가 되며 시즌 5승째를 기록.


11K 곽빈과 두산이 앤더슨 올린 SSG에 고추가루 팍팍 뿌렸다. 9대2…
SSG 앤더슨이 22일 두산전에 선발등판해 역투하고 있다. 연합뉴스

11K 곽빈과 두산이 앤더슨 올린 SSG에 고추가루 팍팍 뿌렸다. 9대2…
SSG 안상현이 22일 두산전서 3회말 우중간 3루타를 치고 3루에 슬라이딩해 세이프되고 있다. 연합뉴스

11K 곽빈과 두산이 앤더슨 올린 SSG에 고추가루 팍팍 뿌렸다. 9대2…
두산 강승호가 2회초 솔로포를 친 뒤 벤치에서 축하를 받고 있다. 연합뉴스
곽빈이 좋은 피칭을 하는 사이 두산 타선이 앤더슨을 괴롭혔다.


2회초 강승호가 큰 것 한방으로 선취점을 뽑았다. 볼카운트 1B1S에서 3구째 가운데로 몰린 153㎞의 직구를 제대로 때려내 좌중간 담장을 넘어가는 솔로포를 날렸다.

SSG는 3회말 선두 안상현이 우중간 3루타를 치면서 좋은 찬스를 만들었지만 이지영과 박성한이 연속 삼진을 당했고 정준재가 볼넷을 골랐지만 에레디아가 큰 타구를 쳤으나 펜스 앞에서 중견수 조수행에게 잡히면서 경기 흐름을 넘겨주고 말았다.

두산은 5회초 집중타를 날려 앤더슨을 무너뜨렸다. 1사후 김기연의 볼넷과 조수행의 우전안타로 1,2루의 찬스를 만든 뒤 폭투로 2,3의 절호의 기회가 찾아왔고 이를 놓치지 않았다. 안재석의 중전안타로 1점을 뽑았고 최지훈이 공을 놓친 틈을 타 안재석이 2루까지 달려 다시 1사 2,3루. 박지훈의 중전안타로 3-0에 1사 1,3루가 되자 SSG는 두산의 흐름을 끊기 위해 투수를 전영준으로 교체했다. 케이브의 안타성 타구를 2루수 정준재가 가까스로 잡아 1루로 던져 아웃시켰으나 이때 3루주자 안재석이 홈으로 들어와 4-0.


11K 곽빈과 두산이 앤더슨 올린 SSG에 고추가루 팍팍 뿌렸다. 9대2…
두산 안재석이 22일 SSG전서 5회초 1타점 안타를 치고 기뻐하고 있다. 연합뉴스

11K 곽빈과 두산이 앤더슨 올린 SSG에 고추가루 팍팍 뿌렸다. 9대2…
두산 곽빈이 22일 SSG전에 등판해 5회말까지 무실점으로 마친 뒤 동료들과 하이파이브를 하고 있다. 연합뉴스
앤더슨은 4⅓이닝 동안 6안타(1홈런) 1볼넷 7탈삼진 4실점으로 패전투수가 됐다. 개막전인 3월 22일 두산전서 3⅔이닝을 던진 이후 한번도 5회 이전에 강판된 적이 없었는데 28경기만에 또 두산전에서 5이닝을 넘기지 못하고 강판되고 말았다. 이날 7개의 삼진을 잡아 240탈삼진으로 탈삼진 1위인 한화 폰세(242개)에 2개차로 따라붙은 것이 유일한 위안거리.

SSG는 5회말 1사후 이지영의 안타와 박성한의 볼넷으로 또한번 1,2루의 찬스를 만들었지만 정준재가 1루수앞 땅볼, 에레디아가 삼진으로 물러나며 흐름을 바꾸는데 실패.

두산은 6회초 SSG의 한두솔 송영진을 상대로 6안타를 몰아쳐 대거 5점을 뽑으면서 9-0으로 앞서며 사실상 승부를 갈랐다.

SSG는 8회말 오태곤의 볼넷과 채현우와 석정우의 안타로 만든 1사 만루서 류효승의 밀어내기 볼넷으로 드디어 첫 득점을 만들었다. 김성현도 바뀐 투수 김정우에게서 풀카운트 승부 끝에 또한번 밀어내기 볼넷을 얻어 2-8을 만들었지만 이후 이율예가 헛스윙 삼진을 당하고 김성욱의 강습 타구가 3루수 정면으로 굴러가는 바람에 8회말이 끝났다.

두산은 안재석이 2안타 3타점, 박지훈이 2안타 3타점, 양석환이 2안타 타점, 강승호가 2안타(1홈런) 1타점 등 상위 타선이 좋은 모습을 보였다. 조수행도 2안타 2득점으로 공격 첨병으로 좋은 활약을 펼쳤다.

SSG는 멀티히트를 기록한 타자가 없을 정도로 타선이 침묵했다. 8개의 안타가 모이지 못했다.
인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"29년째 가발 생활" 서장훈, 원인 불명 '양털 모발 증후군' 사연자에 '따뜻한 공감' ('물어보살')

2.

'44세 임신' 박은영, 배 볼록 나와도 52kg…늘씬한 수영복 자태 "끼 부렸다"

3.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

4.

'박주호♥' 안나, 암 투병 심경 "진단 전 피로감 무시..카페인 효과 느껴" ('집에서안나와')

5.

고준희, 100억대 성수 아파트로 이사 "부모님 건강 때문에 첫 독립 늦어져"

스포츠 많이본뉴스
1.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

2.

"25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 하필 한화전이네. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

3.

'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 강판. 개막전 3.2이닝 이후 28경기만에. 240K로 폰세와 2개차[인천 현장]

4.

'기둥 무너질 뻔…' 1년 전 KS 악몽 떠올린 삼성, 캡틴도, 라팍도 모두 제 자리로, "염증 소견, 의무적 휴식 불필요"

5.

트라웃인데 "확률이 5%"라고?…'엘리트 슬러거' 기준 충족, 이렇게 멀 줄이야

스포츠 많이본뉴스
1.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

2.

"25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 하필 한화전이네. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

3.

'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 강판. 개막전 3.2이닝 이후 28경기만에. 240K로 폰세와 2개차[인천 현장]

4.

'기둥 무너질 뻔…' 1년 전 KS 악몽 떠올린 삼성, 캡틴도, 라팍도 모두 제 자리로, "염증 소견, 의무적 휴식 불필요"

5.

트라웃인데 "확률이 5%"라고?…'엘리트 슬러거' 기준 충족, 이렇게 멀 줄이야

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.