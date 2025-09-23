스포츠조선

'10G 연속 안타+환상 수비' 김하성, 옵트아웃 재촉하는 소리...현지 중계진 "좋아~좋아~" 외쳤다

기사입력 2025-09-23 11:30


애틀랜타 브레이브스 김하성이 23일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 2회말 좌전안타를 터뜨리고 나가 동료들에게 시그널을 보내고 있다. AFP연합뉴스

애틀랜타 브레이브스 김하성이 23일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 2회말 좌전안타를 날리고 있다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성이 10경기 연속 안타에 성공했다.

김하성은 23일(이하 한국시각) 트루이스트파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 홈 3연전 첫 경기에 5번 유격수로 선발출전, 4타수 1안타 1볼넷 2득점의 활약을 펼치며 11대5 승리에 힘을 보탰다.

이로써 김하성은 지난 14일 휴스턴 애스트로스전 이후 10경기 연속 안타, 15일 휴스턴전 이후 9경기 연속 득점에 성공, 시즌 막판 타격에서 확실한 인상을 심어주며 '대박'을 위한 옵트아웃 '명분쌓기'에 속도를 냈다.

시즌 성적은 타율 0.257(152타수 39안타), 5홈런, 17타점, 19득점, 15볼넷, 6도루, OPS 0.709. 최근 10경기에서는 타율 0.378(37타수 14안타), 2홈런, 8타점, 12득점을 쏟아냈다. 애틀랜타 이적 후에는 19경기에서 타율 0.309(68타수 21안타), 3홈런, 12타점, 14득점, OPS 0.828을 기록 중이다. 애틀랜타가 이날까지 9연승을 달렸으니, 김하성이 '복덩이'인 셈.


애틀랜타 브레이브스 김하성이 23일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 2회말 안타를 치고 나간 뒤 마이클 해리스 2세의 2루타 때 홈을 밟고 있다. Imagn Images연합뉴스
김하성은 첫 타석에서 안타를 쳤다.

1-1로 맞선 2회말 선두타자로 들어선 김하성은 워싱턴 좌완 선발 맥킨지 고어를 상대로 볼카운트 1B2S에서 파울을 연신 걷어낸 뒤 9구째 87.2마일 한복판으로 떨어지는 체인지업을 잡아당겨 라인드라이브 좌전안타를 만들어냈다. 발사각 11도, 타구속도 106.4마일(171.2㎞), 비거리 257피트짜리의 하드히트.

이어 드레이크 볼드윈의 볼넷, 마르셀 오수나의 2루수 병살타로 3루까지 진루한 김하성은 마이클 해리스 2세의 우월 2루타 때 홈을 밟았다. 2-1의 역전 득점.

3회 두 번째 타석에서는 볼넷으로 출루해 또 홈을 밟았다. 선두 로날드 아쿠냐 주니어의 볼넷, 아지 알비스의 우전안타로 무사 1,2루 기회가 마련됐다.


이때 상대 벤치는 투수를 우완 잭슨 러틀리지로 교체했다. 이어 김하성이 타석에 들어가 풀카운트에서 6구째 볼을 골라 걸어나갔다. 이 공에 김하성이 체크스윙을 했지만 매니 곤잘레스 1루심은 '노스윙'으로 판단했다.

이에 미구엘 카이로 워싱턴 감독이 항의를 하다 곤잘레스 1루심으로부터 퇴장을 당했다. MLB.com 게임데이와 현지 중계 화면 그래픽 상으로 공은 바깥쪽 스트라이크존에 살짝 스친 것으로 나타났다.

이어 볼드윈의 적시타로 주자 2명이 홈을 밟았고, 김하성은 3루까지 진루했다. 그리고 오수나의 좌전안타가 터지면서 김하성이 여유있게 홈으로 들어왔다. 5-1의 리드. 애틀랜타는 계속해서 해리스 2세의 중전적시타, 아쿠냐 주니어의 밀어내기 볼넷 등으로 2점을 보태 7-1로 점수차를 벌리며 승기를 잡았다.


애틀랜타 브레이브스 김하성이 23일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 안타를 치고 나간 뒤 홈을 밟고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AFP연합뉴스
4회 선두타자로 들어가 3루수 땅볼로 물러난 김하성은 8-5로 쫓기던 5회 1사 1루에서는 중견수 직선타로 물러났다. 우완 사우린 라오의 초구 86.1마일 슬라이더를 받아쳐 106.3마일의 속도로 날아가는 타구를 쳤지만, 중견수 제이콥 영이 앞으로 달려나오면 건져냈다. 11-5로 앞선 6회 2사 1,2루에서는 좌완 오가사와라 신노스케를 상대로 유격수 파울플라이로 물러났다.

수비에서도 김하성은 감탄을 자아냈다. 8-5로 쫓기던 6회초 1사 1루서 영이 친 강습 땅볼을 잡아 더블플레이로 연결했다. 96.6마일의 속도로 날아와 원바운드된 타구를 재빠른 동작으로 포구한 뒤 2루로 정확하고도 빠르게 토스했다. 투수 스트래튼이 마운드를 내려가며 김하성을 향해 양팔을 벌려 고마움을 표시했다.

이어 11-5의 리드가 이어지던 8회초 2사 1,3루서도 영의 직선타를 점프해 잡아내며 박수 갈채를 받았다. 현지 중계진은 한국어로 "좋아~좋아~"를 외치며 김하성의 수비에 또 다시 감탄사를 내뱉었다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

