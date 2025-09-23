스포츠조선

'엄마와 뜨거운 포옹' 꿈에 그리던 프로야구, KT 위즈 유니폼 입은 임상우 '감격스러운 순간'

기사입력 2025-09-24 00:44


'엄마와 뜨거운 포옹' 꿈에 그리던 프로야구, KT 위즈 유니폼 입은 …
2026 KBO 신인드래프트에서 4라운드 지명으로 KT 위즈에 입단한 임상우가 시구 시포 후 엄마와 뜨거운 포옹을 나누고 있다.

'엄마와 뜨거운 포옹' 꿈에 그리던 프로야구, KT 위즈 유니폼 입은 …
지난 17일 KT 위즈에 지명된 임상우가 유니폼을 입고 포즈를 취했다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[수원=스포츠조선 박재만 기자] 엄마와 함께 KT 위즈 유니폼을 입고 생애 첫 프로야구 그라운드를 밟은 임상우가 시구 시포를 마친 뒤 뜨거운 포옹을 나눴다.

지난 17일 열린 2026 KBO 신인드래프트 현장. 4라운드 지명을 앞두고 KT 위즈 나도현 단장과 스카우트 팀은 타임을 요청했다. 3분의 시간 동안 지명할 선수를 정한 KT 위즈 선택은 경기고-단국대 내야수 임상우를 호명했다.

이날 단국대 유니폼을 입고 드래프트 현장을 찾았던 임상우는 자신의 이름이 호명되자 깜짝 놀란 표정으로 자리에서 일어나 연신 고개를 숙였다.

꿈에 그리던 프로야구 입단. KT 위즈 4라운드 지명을 받고 당당히 꿈을 향해 한 발짝 다가간 임상우는 입고 있던 단국대 유니폼을 벗고 KT 위즈 루키가 새겨진 유니폼을 입고 무대에 올랐다.


'엄마와 뜨거운 포옹' 꿈에 그리던 프로야구, KT 위즈 유니폼 입은 …
꿈을 이룬 순간 임상우는 얼떨떨한 표정으로 기념촬영을 했다.
신인 선수들을 위해 KT 위즈 선배들이 준비한 특별한 선물도 있었다. 주장 장성우부터 고영표, 소형준, 황재균, 강백호 등 KT 대표 선수들이 오직 신인 선수들만을 위한 사인공을 손수 준비했다.

임상우도 야구공 모양으로 만들어진 꽃다발과 선배들이 준비한 특별한 사인공을 들고 행복한 표정을 지었다.

꿈을 향해 한 발짝 더 다가간 임상우는 모두에게 고마운 마음을 전했다. 지명 소감에 대해 "물 마시다가 갑자기 제 이름이 나와서 허겁지겁 일어나서 인사를 했던 거 같다. 단국대 감독님과 김성근 감독님 그리고 불꽃야구 선배들 생각이 났다. 모든 분 덕분에 제가 이 자리에 있는 거 같다. 너무 감사드리고 이 마음 잊지 않고 프로 가서 더 노력하겠다. 더 좋은 선수로 성장하겠다"라며 당찬 포부를 밝혔다.


'엄마와 뜨거운 포옹' 꿈에 그리던 프로야구, KT 위즈 유니폼 입은 …
이제는 KT 위즈 내야수 임상우.
꿈만 같았던 신인드래프트 이후 임상우는 엄마와 함께 23일 수원KT위즈파크를 찾았다. 이날 KT 위즈 구단은 2026 신인드래프트에서 지명받은 선수와 가족을 초청해 특별한 시간을 가졌다.

1라운드 6순위 박지훈(투수, 전주고), 2라운드 이강민(내야수, 유신고), 3라운드 김건휘(내야수, 충암고), 4라운드 임상우(내야수, 단국대), 5라운드 고준혁(투수, 동원과기대), 6라운드 이재원(내야수, 마산고), 7라운드 김경환(외야수, 배재고), 8라운드 정현우(투수, 인천고), 9라운드 이민준(투수, 휘문고), 10라운드 김휘연(투수, 장안고), 11라운드 김유빈(포수, 전주고)이 부모님과 함께 26시즌을 상징하는 26번이 새겨진 KT 위즈 유니폼을 입고 그라운드에 나와 시구 시포를 했다.


'엄마와 뜨거운 포옹' 꿈에 그리던 프로야구, KT 위즈 유니폼 입은 …
KT 위즈 구단이 준비한 특별한 시구시포.
경기고 졸업 후 2022 KBO 신인드래프트에서 지명받지 못했던 임상우는 4년이라는 긴 시간 동안 꿈을 향해 포기하지 않고 구슬땀을 흘렸다.

꿈에 그리던 프로야구 유니폼을 입은 임상우는 자신을 믿고 끝까지 지지해 준 엄마의 시구를 받은 뒤 뜨거운 포옹을 나눴다.


'엄마와 뜨거운 포옹' 꿈에 그리던 프로야구, KT 위즈 유니폼 입은 …
엄마와 똑같은 KT 위즈 유니폼을 입고 뜨거운 포옹을 나눈 임상우.

'엄마와 뜨거운 포옹' 꿈에 그리던 프로야구, KT 위즈 유니폼 입은 …
1라운드 박지훈과 4라운드 임상우가 진지한 표정으로 경기를 지켜보고 있다.

'엄마와 뜨거운 포옹' 꿈에 그리던 프로야구, KT 위즈 유니폼 입은 …
꿈을 향해 한 발짝 다가선 임상우 다음 목표는 1군 주전이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현빈♥손예진, 이병헌 옆에서 '커플룩 입은' 진짜 부부 [SC이슈]

2.

김혜수, 54세 맞나? 놀라운 '王'자 등근육 "배에 있어야 할 '王'자인데"

3.

손연재, ♥금융맨과 결혼 기념일도 호화스럽게…3600만원 명품 주얼리 자랑[SC이슈]

4.

애프터스쿨 출신 베카, K팝 외모관리 시스템 저격 "지속불가능한 몸무게 좇아"[SC이슈]

5.

이민정, ♥이병헌 내조하다가 뜻밖의 행보…"다리만 탔다"[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니보다 비싸' 1조원 몸값이 부른 각성? 생애 첫 40-40 달성 직전인데…연봉 1위 → 가을야구 못간들 잘못이랴 [SC포커스]

2.

"최소 5팀 김하성 원한다" 美, ATL 또 땅을 치고 후회하지 말고 돈 쓰라는 압박...옵트아웃 분위기↑

3.

1000억이면 케인 토트넘 복귀 성사! 우선 협상권이 핵심…바르셀로나도 노린다→케인은 여전히 트로피 원해

4.

5강도 보였는데 끝내 9위. 곽빈은 보는 곳이 달랐다. "그래서 내년에 더 기대. 어린 선수들 잠재력 무궁무진"[인천 인터뷰]

5.

'10G 연속 안타+환상 수비' 김하성, 옵트아웃 재촉하는 소리...현지 중계진 "좋아~좋아~" 외쳤다

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니보다 비싸' 1조원 몸값이 부른 각성? 생애 첫 40-40 달성 직전인데…연봉 1위 → 가을야구 못간들 잘못이랴 [SC포커스]

2.

"최소 5팀 김하성 원한다" 美, ATL 또 땅을 치고 후회하지 말고 돈 쓰라는 압박...옵트아웃 분위기↑

3.

1000억이면 케인 토트넘 복귀 성사! 우선 협상권이 핵심…바르셀로나도 노린다→케인은 여전히 트로피 원해

4.

5강도 보였는데 끝내 9위. 곽빈은 보는 곳이 달랐다. "그래서 내년에 더 기대. 어린 선수들 잠재력 무궁무진"[인천 인터뷰]

5.

'10G 연속 안타+환상 수비' 김하성, 옵트아웃 재촉하는 소리...현지 중계진 "좋아~좋아~" 외쳤다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.