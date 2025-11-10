눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

기사입력 2025-11-10 01:10


눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 …
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 7회말 무사 1루 한화 하주석이 병살타를 치고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 2회말 2사 한화 하주석이 안타를 날리고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[스포츠조선 이종서 기자] "할 수 있는 게 무엇일까 고민했죠."

하주석(31·한화 이글스)은 올 시즌 아쉬움 속에 시즌을 맞이했다.

지난 시즌 종료 후 생애 첫 FA 자격을 얻었던 그였지만, 한화와 1년 총액 1억1000만원(연봉 9000만원, 인센티브 2000만원)에 계약하는데 그쳤다.

선수로서 가치는 분명히 있었다. 그러나 B등급으로 다른 팀에서 보상선수를 내주기가 쉽지 않았다.


눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 …
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 하주석, 심우준이 수비 훈련을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/
원소속팀 한화도 급할 건 없었다. FA 시장 개장과 함께 유격수 심우준을 4년 총액 50억원에 계약했다. 한화로서는 하주석은 '중복 자원'이었다. 결국 하주석은 FA 신청이 무색한 금액에 도장을 찍을 수밖에 없었다.

퓨처스 스프링캠프에서 시즌을 준비했고, 초반에도 좀처럼 기회가 닿지 않았다. 하주석은 당시를 떠올리며 "야구를 하기 싫을 때도 있었다"고 이야기하기도 했다.

아쉬움은 컸지만, 야구를 놓지 않았다. 퓨처스리그 3월 8경기에서 5할6푼(25타수 14안타)로 불방망이를 휘둘렀다. 1군과 2군을 오가던 그는 5월 초까지 4할4리로 무력시위를 했고, 결국 심우준의 부상과 함께 기회를 받았다.

준비된 하주석은 한화의 새로운 힘이 됐다. 5월 출전한 16경기에서 3할8리로 좋은 타격감을 보여줬다. 심우준이 복귀하자 하주석은 2루로 자리를 옮겼다. 5월13일 콜업 이후 1군을 꾸준하게 지킨 그는 95경기 타율 2할9푼7리 4홈런 OPS(장타율+출루율) 0.728로 준수한 성적을 남겼다.


눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 …
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 1회초 2사 2루 한화 하주석이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

가을야구에서 활약은 뛰어났다. 하주석에게는 7년 만에 밟는 포스트시즌 무대였다. 삼성 라이온즈와 플레이오프 5경기에서 3할5푼을 기록했다. 생애 첫 한국시리즈에서도 5경기에 나와 3할1푼3리로 만점 타격감을 과시했다.

비록 준우승으로 마쳤지만, 하주석은 올 시즌 한화의 주전으로 강렬하게 존재감을 제대로 알린 시즌을 보내게 됐다.

하주석은 한국시리즈를 마친 직후 "아쉽다. 그래도 여기까지 온 것도 모두 대단하다고 생각한다"라며 "나 역시 잘 버텼다. 내가 할 수 있는 것을 고민하면서 잘 버텼다. 할 수 있는 것에 대해 최선을 다했고, 마지막까지 야구를 할 수 있어서 남다른 시즌이다. 나 자신에게 열심히 했다는 이야기를 해주고 싶다"고 돌아봤다.

하주석은 FA 계약 기간이 1년인 만큼, 연봉 협상에 들어간다. 일단 억대 연봉 돌파는 당연하다. 100% 이상의 인상도 충분하다는 평가다.


눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 …
1일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. NC 권희동이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/
지난 2022년 시즌을 마치고 FA 자격을 얻은 권희동(NC)은 하주석과 비슷한 처지였다. FA 신청을 했지만, 결국 원소속팀 NC와 1년 총액 1억2500만원(연봉 9000만원, 인센티브 3500만원)에 계약했다. 그러나 2023년 95경기 타율 2할8푼5리 7홈런으로 명예회복에 성공했고, 연봉도 1억5000만원으로 상승했다. 2024년에는 123경기에 출전해 타율 3할 13홈런으로 맹타를 휘둘렀고, 올해 연봉이 2억2500만원을 기록했다.

'FA 실패자'가 아닌 '주전 선수'로서 거듭난 하주석에게도 이제 보상이 시간만 남았다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 …
13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 하주석이 몸을 풀고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재혼' 서동주, 父서세원 잃고 미국 집도 날렸다 "변호사로 번 돈 증발"

2.

최진혁, 힘들었던 시절 도와준 '은인' 공개 "이분 아니었으면 데뷔조차 못 했을 것"('미우새')

3.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

4.

쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

5.

god 데니안 "父, MBC 공채 1기 탤런트였다"…'연예 DNA 인증'

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"최대 3명 영입가능" 강백호·박찬호에 이영하까지 한꺼번에?…12시 '땡' 치고 계약은 없네 [SC포커스]

3.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

4.

"FA 계약 질문 안받는다" 단호했는데, 분위기 심상치 않다…36세에 초대박 나나

5.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"최대 3명 영입가능" 강백호·박찬호에 이영하까지 한꺼번에?…12시 '땡' 치고 계약은 없네 [SC포커스]

3.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

4.

"FA 계약 질문 안받는다" 단호했는데, 분위기 심상치 않다…36세에 초대박 나나

5.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.