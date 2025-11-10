'55세' 김혜수, 중3 졸업사진부터 이 얼굴이라니...박중훈 "시간 흐르는게 신기해"

기사입력 2025-11-10 08:16


'55세' 김혜수, 중3 졸업사진부터 이 얼굴이라니...박중훈 "시간 흐…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 박중훈이 데뷔 시절부터 함께 해온 김혜수와 인연을 자랑했다.

9일 박중훈은 "혜수랑 배우로서 첫 작품을 같이 했다"라며 김혜수와 오랜 인연에 대해 이야기 했다.

박중훈은 "촬영 도중 혜수의 중학교 졸업식이 있어서 꽃을 들고 축하하러 갔었다. 시간이 흐른다는 게 신기할 뿐"이라며 소중한 추억을 회상했다.


'55세' 김혜수, 중3 졸업사진부터 이 얼굴이라니...박중훈 "시간 흐…
앞서 박중훈은 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용 식탁'에서 "제가 '레디 고 액션' 소리 들은게 1985년 11월 11일이었다. 대학교 1학년, 김혜수씨가 중학교 3학년이었다. 찍는 도중에 중학교 졸업해서 꽃을 들고 축하해 주러 간 사진"이라며 이 사진에 대해 밝히기도 했다.

한편 박중훈은 데뷔 40주년을 맞아 자전적 에세이 '후회하지마'를 출간하며 인생과 연기를 돌아봤다.

지난달 29일 출간된 '후회하지마'는 박중훈이 배우로서, 그리고 한 인간으로서 겪은 40년의 경험과 성찰을 담은 에세이. 책에는 영화배우로서의 성장 과정과 1994년 대마초 흡연 혐의로 구속됐던 '흑역사'도 담아 더욱 관심을 자아낸다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

김규리 "협박에 휴대폰 도청까지 당해→숨 쉬는 것조차 두려웠다"…블랙리스트 트라우마 고백

4.

"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

5.

현영, 0.02% 확률 뚫었다...'기적의 딸' 탄생 비화 "부모님 대판 싸워" ('백반기행')

연예 많이본뉴스
1.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

김규리 "협박에 휴대폰 도청까지 당해→숨 쉬는 것조차 두려웠다"…블랙리스트 트라우마 고백

4.

"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

5.

현영, 0.02% 확률 뚫었다...'기적의 딸' 탄생 비화 "부모님 대판 싸워" ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

4.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

5.

충격 폭로! "강인아, 고작 벤치에 만족하니?" 이강인 자존심 건드린 PSG…결과는 대성공→"LEE, 여름 이후 눈에 띄게 변했어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.