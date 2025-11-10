"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 됐나

기사입력 2025-11-10 08:44


"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 …

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 현아가 해외 공연 중 실신하며 쓰러진 가운데 팬들 사이에서 해당 영상이 회자되고 있다.

앞서 현아는 지난 9일 홍콩 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 '워터밤 2025 마카오' 무대에서 히트곡 '버블팝'을 부르던 도중 의식을 잃고 쓰러졌다.

당시 버블팝 시그니처 안무동작을 위해 전신 웨이브로 한바퀴 돌던 현아는 순간적으로 다리에 힘이 풀리며 옆으로 쿵 쓰러지고 말았다.


"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 …
잘못했으면 머리가 크게 떨어질 수 있는 상황. 뒤에 있던 댄서들이 놀라서 현아에게 뛰어와 살피고, 곧바로 건장한 보디가드가 무대에 올라 현아를 번쩍 안고 내려간 것.

이후 현아는 걱정하는 팬들을 위해 정신을 차리자마자 자신의 계정에 사과문부터 올려 현재의 상황을 전하며 안심시켰다.


"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 …
현아는 "정말 정말 미안하다"며 "좋은 모습 보여주고 싶었는데 프로답지 못 했던 것만 같고 사실은 나두 아무 기억이 안 나서 계속 이래 저래 생각하다가 꼭 얘기해 주고 싶었다"며 안타까워했다.

이어 "많은 마카오 팬들도 와주었고 우리 아잉들은 물론이고 다들 돈 주고 보러 온 무대였을 것인데 미안하고 또 정말이지 미안하다"고 거듭 사과했다.

그러면서 "앞으로 더 더 체력도 키워보고 꾸준히 열심히 할게 모든 게 내 뜻대로라면 너무도 좋겠지만 내가 노력해 볼게"라며 "늘 아주 어릴 때부터 지금껏 ?모자란 나를 추앙해 주며 아껴주고 사랑해 줘서 고맙다고 말해주고 싶어 그리고 나 정말 괜찮아!내 걱정은 하지 마!모두에게 좋은 밤이기를..잘 자요"라고 안심시켰다.


해외팬들은 "무대는 걱정말고 건강부터 챙기라"며 응원을 보내고 있다.

현아는 최근 '49kg'을 인증한 뒤 "50 끝에서 앞자리 바꾸기까지 참 힘들다. 아직 멀었구나. 그동안 얼마나 먹었던 거니 김현아 현아야"라면서 10kg 감량에 성공했음을 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 현아는 지난해 10월 가수 용준형과 결혼했다.

이하 현아 SNS글 전문

정말 정말 미안해요..

그전 공연 이후 짧은 기간이었지만 좋은 모습 보여주고 싶었는데 프로답지 못 했던 것만 같고

사실은 나두 아무 기억이 안 나서 계속 이래 저래 생각하다가 꼭 얘기해 주고 싶었어요.ㅠㅠ

많은 마카오 팬들도 와주었고 우리 아잉들은 물론이고 다들 돈 주고 보러 온 무대였을 것인데 미안하고 또 정말이지 미안해.

앞으로 더 더 체력도 키워보고 꾸준히 열심히 할게 모든 게 내 뜻대로라면 너무도 좋겠지만 내가 노력해 볼게..!!

늘 아주 어릴 때부터 지금껏 ?모자란 나를 추앙해 주며 아껴주고 사랑해 줘서 고맙다고 말해주고 싶어 그리고

나 정말 괜찮아!내 걱정은 하지 마!모두에게 좋은 밤이기를..잘 자요

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

김규리 "협박에 휴대폰 도청까지 당해→숨 쉬는 것조차 두려웠다"…블랙리스트 트라우마 고백

4.

"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

5.

현영, 0.02% 확률 뚫었다...'기적의 딸' 탄생 비화 "부모님 대판 싸워" ('백반기행')

연예 많이본뉴스
1.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

김규리 "협박에 휴대폰 도청까지 당해→숨 쉬는 것조차 두려웠다"…블랙리스트 트라우마 고백

4.

"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

5.

현영, 0.02% 확률 뚫었다...'기적의 딸' 탄생 비화 "부모님 대판 싸워" ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

4.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

5.

충격 폭로! "강인아, 고작 벤치에 만족하니?" 이강인 자존심 건드린 PSG…결과는 대성공→"LEE, 여름 이후 눈에 띄게 변했어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.