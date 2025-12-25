'마지막 시즌 앞둔' 김천 상무 날벼락, 정정용 감독→코칭스태프 OUT……

[스포츠조선 김가을 기자]김천 상무의 겨울이 유독 춥다. 모든 것을 '제로'에서 시작해야 한다. 그동안 팀을 이끌었던 정정용 감독이 전북 현대로 이적했다. 김천에서 그를 보필했던 성한수 공격 코치를 필두로 이문선 수비 코치, 심정현 피지컬 코치, 서동명 골키퍼 코치도 전북으로 모두 떠났다.
충분히 예상 가능했던 일이다. 정 감독은 현재 K리그에서 가장 매력적인 사령탑으로 꼽힌다. 2019년 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에서 한국을 준우승으로 이끌었다. 서울 이랜드(2부)에선 다소 어려움을 겪었지만, 2023년 김천의 지휘봉을 잡은 뒤 매년 눈부신 성과를 이뤄냈다. 2023년 K리그2(2부) 우승으로 '다이렉트 승격'을 이끌었다. 2024~2025년엔 2년 연속 3위를 기록했다. '군 팀' 역사상 최고 성적을 기록했다. 정 감독은 지난해부터 K리그1 복수 구단의 러브콜을 받았다. 그는 김천 잔류를 선택했지만, '이적설'은 쉽게 사라지지 않았다. 시즌 중에도 몇 차례나 이적설에 휩싸였다. 정 감독은 더 이상 새 도전을 미룰 수 없었다. 시즌 뒤 전북의 '일편단심 러브콜'을 수락했다.
문제는 김천의 상황이다. 김천은 그동안 정 감독이 만든 시스템 아래서 최고의 성적을 거뒀다. 김천은 2026년, '김천 상무'로 뛰는 마지막 시즌 '해피 엔딩'을 정조준한다. 김천은 2026년을 끝으로 역사 속으로 사라진다. 한국프로축구연맹-국군체육부대(상무)-김천시 간 연고 협약이 만료되기 때문이다.
마지막 시즌을 앞둔 김천은 2026년 1월 4일부터 본격 훈련을 계획했다. 국군체육부대에서 호흡을 맞춘 뒤 남해 스포츠파크-목포 국제축구센터에서 담금질에 돌입할 예정이었다. 그러나 선장은 물론, 코칭스태프도 없다.
새 사령탑 선임에 속도를 내야한다. 쉽지 않은 것이 사실이다. 김천은 국군체육부대라는 팀 특성상 군이 정한 규정에 따라야 한다. 군무원 지도자란 전제조건에 부합해야 한다. 국군체육부대 남자축구지도담당은 '전문스포츠지도사 1급'을 소지한 자여야 한다. K리그 규정에 따라 P급 자격증도 보유해야 한다. 또한, 군 채용 절차를 거쳐야 하는 만큼 시간도 필요하다. 구단 관계자는 "동계전지훈련 전에는 새 코칭스태프 선임을 마무리할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.