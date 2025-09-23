'아 이래서' 류현진 1위 결정전 제외? 이유 있었다…"10승하고 끝나는…

스포츠조선

최종수정 2025-09-24 00:22

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 5이닝 2실점으로 승리 요건을 갖춘 한화 선발 류현진이 기뻐하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.17/

[스포츠조선 김민경 기자] "뭐 이왕이면 9승보다는 10승하고 끝나는 게 좋잖아요."

김경문 한화 이글스 감독은 지난 17일 류현진이 광주 KIA 타이거즈전에서 5이닝 2실점을 기록, 시즌 9승(7패)째를 챙기자 10승도 꼭 달성했으면 하는 바람을 표현했다. 김 감독은 다음 등판 일정과 관련해서는 "일주일 뒤"라고만 밝혔다. 25일 잠실 두산 베어스전일지 26일 대전 LG 트윈스전일지 확답은 하지 않았다.

조성환 두산 베어스 감독대행이 22일 인천 SSG 랜더스전을 앞두고 25일 한화 선발투수와 관련해 "류현진이 등판하는 것으로 예상하고 있다"고 밝히면서 류현진의 등판일이 공개됐다.

한화는 현재 대역전 1위를 꿈꾸고 있다. 1위 LG는 시즌 성적 83승3무51패, 2위 한화는 80승3무54패를 기록하고 있다. 두 팀의 거리는 3경기차다. 물론 한화는 26일부터 대전에서 LG와 3연전을 치르기 전에 치르는 2경기(24일 인천 SSG전, 25일 잠실 두산전)를 모두 이겨야 역전 드라마를 쓸 가능성을 키울 수 있다. LG와 3연전이 가장 중요하지만, 나머지 경기도 역전 1위를 위해서는 반드시 다 잡아야 한다.

정상 선발 로테이션을 유지했다면 24일 정우주, 25일 라이언 와이스, 26일 류현진 순서가 맞았다. 그런데 한화는 잔여 경기 일정이 빽빽하지 않아 굳이 선발투수들의 5일 로테이션을 지킬 필요가 없었기에 아직 긴 이닝을 던지기는 어려운 정우주를 로테이션에서 제외했다. 19일 수원 KT 위즈전이 비로 취소되자 20일 수원 KT전에 선발투수 코디 폰세(5이닝) 뒤에 문동주(3이닝)를 불펜으로 붙이기도 했다. 유연하게 투수진을 운용하고 있다. 류현진이 25일에 등판해도 7일을 충분히 쉬고 나온다.


17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 한화 김경문 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.17/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 류현진, 폰세, 문동주가 경기를 지켜보고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/
다만 류현진은 올해 LG 상대로 매우 강했다. 3경기에서 1승, 19이닝, 평균자책점 0.95를 기록했다. 두산 상대로는 2경기 1패, 12이닝, 평균자책점 4.50에 그쳤다. LG전 등판을 조심스럽게 예측했던 이유다.

김 감독은 류현진이 어떻게 하면 10승을 채우고 시즌을 마칠 확률이 더 높을지 고민했다. 한화는 현재 폰세(17승) 와이스(16승) 문동주(11승)까지 10승 선발투수 3명을 보유하고 있다. 류현진까지 10승을 채우면 한화 구단 역대 최초로 한 시즌에 10승 선발투수 4명을 보유하게 된다. 역전 1위만큼이나 의미 있는 기록이다.

류현진이 10승에 도전하기 조금 더 편한 경기는 두산전이 맞다. LG전은 1위 결정전이 될 것이기에 두 팀 모두 엄청난 긴장감과 집중력이 유지된다면 경기 후반에야 승패가 갈릴 확률이 높다. 순위 싸움과 거리가 있는 두산전은 상대적으로 압박감이 덜하다. 류현진이 10승을 달성하고 구단 최초 역사를 쓴 뒤에 LG와 3연전을 맞이하면 팀 사기가 더 올라가는 효과도 기대할 수 있다.


김 감독은 "이왕이면 9승보다는 10승을 하고 끝나는 게 좋지 않나. 지금은 (류현진이) 조금 승운이 타자들이 쳐줘서 승을 따고 있는데, (그동안) 계속해서 타자들이 점수를 못 내줘서 승을 못 딴 경기가 많았다. 마지막 경기에 10승을 좀 채우고 끝났으면 한다"고 이야기했다.


17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 한화 선발 투수로 마운드에 오른 류현진. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.17/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

