'패전 또 패전' 왜 KIA 2026년 구상 뒤흔들 특급 원석인가…"공격…

[스포츠조선 김민경 기자] "공격적인 게 보여서 만족한다."
7월부터 2군에서 꾸준히 선발 로테이션을 돌면서 조금씩 고교 에이스 시절의 기량을 되찾기 시작했다. 7월까지 1군에서 최고 구속 147㎞를 기록했는데, 9월에 1군에 온 뒤로는 최고 구속 152㎞를 찍었다. 평균 구속은 147㎞ 정도로 형성됐다. 단 2개월 만에 구속을 5㎞ 이상 끌어올리는 게 쉬운 일은 아니다.
김태형은 구속 상승 비결과 관련해 "2군에서 계속 선발을 돌았는데, 후반기가 되니까 밸런스도 잡히고 운영도 좋아지고 자신감이 생겼다. 유리할 때 직구를 강하게 던지고, 구속도 오르고, 1군에 올라와서 던지니 긴장감도 있고 승부도 돼서 구속이 잘 나왔던 것 같다"고 이야기했다.
8위 KIA는 가을야구 진출이 거의 불가능해졌지만, 잔여 경기를 치러야 하기에 김도현과 네일을 대체할 선발투수가 필요했다. 김태형에게는 절호의 기회였다.
다만 타선이 마운드에 있는 김태형을 전혀 돕지 못했다. 16일 한화전과 23일 SSG전 모두 패전을 떠안았다. 23일 SSG전은 타선이 조금만 도와줬더라면 데뷔 첫 승도 기대할 만했는데, 타선이 SSG 선발투수 김건우를 공략하지 못했다. 김건우는 5⅓이닝 1안타 2볼넷 12탈삼진 무실점 인생투를 펼쳤다.
2패만 떠안은 막내지만, 김태형은 올해 KIA 2군에서 올린 투수 가운데 성영탁 다음으로 강렬한 인상을 남겼다. 다음 시즌 5선발 경쟁도 충분히 기대할 만하다. 윤영철이 왼팔 굴곡근 손상으로 수술을 받아 다음 시즌 상수로 생각하기 어렵고, 김도현과 이의리, 황동하 모두 관리가 필요한 상황이다. 김태형은 다음 시즌 KIA 선발진에 큰 보탬이 될 전망이다.
이 감독은 "공격적으로 들어가는 성향의 투수라 좋게 봤다. 맞아도 바로 승부해서 붙는다. 공격적으로 승부하다 볼을 줘서 볼넷을 주는 것과 안 맞으려다가 볼넷을 주는 것은 다르다 생각한다. 학창 시절 경기를 많이 했던 투수라 그런지 공격적인 투구가 좋아 보였다. 올 시즌 선발 몇 경기 던지고 마무리를 하는 게 내년에 더 성장할 수 있는 발판이 된다고 생각한다. 구위도 좋고, 공격적인 게 보여서 만족한다"고 칭찬했다.
김태형은 내년 선발 경쟁 가능성과 관련해 "워낙 좋은 형들이 많아서 힘들겠지만, 좋은 형들과 경쟁하다 보면 서로 좋아지니까. 강해지고 나도 좋아지고 싶다"며 "아직 보완해야 할 것이 많다. 변화구도 확실히 완성도가 부족하다고 생각한다. 변화구를 많이 연습해야 하고, 여유가 없어서 보크를 저지르기도 했다. 경기에 나서면서 여유를 찾아야 할 것 같다"고 했다.
