스포츠조선

8년만에 가을야구 데뷔하는 '투수' 오타니, '운명적' 로테이션...'DS 직행 역부족' 다저스 WCS 1차전 선발 유력

기사입력 2025-09-24 06:17


8년만에 가을야구 데뷔하는 '투수' 오타니, '운명적' 로테이션...'D…
LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 17일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 필라델피아 필리스전에 등판해 1회 투구를 하고 있다. AFP연합뉴스

8년만에 가을야구 데뷔하는 '투수' 오타니, '운명적' 로테이션...'D…
LA 다저스 블레이크 스넬. UPI연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스는 올해 가을야구를 와일드카드시리즈(WCS)부터 시작할 가능성이 매우 높다.

디비전시리즈에 직행하려면 NL에서 2위 안에 들어야 하는데 다저스는 23일(이하 한국시각) 현재 88승68패로 중부 1위 밀워키 브루어스(95승62패), 동부 1위 필라델피아 필리스(92승64패)에 3위다. 필라델피아와는 4경기차로 타이브레이커도 갖고 있지 않아 남은 6경기에서 역전은 사실상 불가능하다.

2021년 이후 4년 만에 WCS를 벌여야 하는 다저스로서는 그 어느 시즌보다 선발투수들의 역할이 중요해졌다. 그러나 크게 걱정할 일은 없다. 선발진이 넘쳐나기 때문이다. 다저스 선발진의 후반기 피안타율은 0.204로 30팀 선발진 중 단연 1위다.

야마모토 요시노부(0.163), 타일러 글래스나우(0.176), 에밋 시언(0.180)이 후반기 1할대 피안타율로 막강한 구위를 과시 중이고, 블레이크 스넬(0.220), 클레이튼 커쇼(0.240), 오타니 쇼헤이(0.242)도 믿을 만하다. 6인 로테이션을 운영 중인 다저스는 포스트시즌서 쓸 선발 4명을 추려야 하는데, 불펜으로 돌려야 할 둘을 골라내는 일이 더 고민이다.


8년만에 가을야구 데뷔하는 '투수' 오타니, '운명적' 로테이션...'D…
LA 다저스 야마모토 요시노부. AFP연합뉴스

8년만에 가을야구 데뷔하는 '투수' 오타니, '운명적' 로테이션...'D…
LA 다저스 타일러 글래스나우. Imagn Images연합뉴스
현재로서는 야마모토, 글래스나우, 스넬은 선발 보직을 확정한 것으로 보이고, 나머지 한 자리는 오타니가 차지할 가능성이 조금은 높아 보인다.

토미존 수술 후 1년 6개월에 걸친 피칭 재활을 마치고 지난 6월 중순 복귀한 오타니는 투구이닝을 서서히 늘려 지금은 5이닝을 충분히 책임질 수 있는 수준까지 컨디션을 끌어올렸다. 13경기에서 41이닝을 던져 평균자책점 3.29, WHIP 1.07, 피안타율 0.227, 54탈삼진, 9볼넷을 마크 중이다. 직구 구속은 최고 101.7마일, 평균 98.5마일을 찍고 있고, 제구력과 경기운영능력은 나무랄데 없다. 5이닝 밖에 못 던진다는 게 흠이지만, 어차피 포스트시즌서는 큰 상관이 없다.

오타니가 로테이션에 본격 합류하면서 다저스 선발진은 전체 구단 중 '최고'의 평가를 받는다.


8년만에 가을야구 데뷔하는 '투수' 오타니, '운명적' 로테이션...'D…
LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스
ESPN도 23일 'MLB 플레이오프 선발진 등급: 10월 피칭 전력 랭킹'이라는 제목의 기사에서 다저스를 1위에 올려 놓았다.


기사를 쓴 카일리 맥다니엘 기자는 '야마모토가 작년 빅리그 데뷔전에서 1이닝 5실점하고 이후 5경기에서 평균자책점 4.50을 기록했을 때만 해도 많은 사람들이 웅성거렸다. 하지만 그 뒤로 야마모토의 빅리그 통산 평균자책점이 3.00을 넘은 적은 한 순간도 없다. 리그 평균 이상의 탈삼진 비율과 볼넷 비율, 땅볼 유도 비율 덕분이다. 올해 투수들 중 WAR은 7위이며, 에이스라는 칭호를 듣는 사이영상 후보 중 하나'라며 '다저스가 이 랭킹서 1위에 오른 이유'라고 설명했다.

그렇다고 다른 선발투수들의 수준이 떨어지는 것도 아니다. 맥다니엘 기자는 '나머지 선발진이 야마모토 만큼 확실하다고 볼 수는 없지만, 많은 능력을 보유하고 있다. 글래스나우와 스넬은 커쇼와 함께 톱4를 형성하며, 오타니와 시언도 언제든 시리즈 상황에 따라 선발등판할 수 있다'고 평가했다.

그렇다면 WCS 1차전 선발투수는 누구일까. 지금의 순위로 포스트시즌 대진을 짤 경우 다저스의 WCS 상대는 신시내티 레즈다. 현재 로테이션이 시즌 끝까지 이어진다면 오는 10월 1일 WCS 1차전 선발은 오타니다.

다저스는 24~26일 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 3연전 선발을 오타니, 스넬, 야마모토 순으로 짰다. 세 투수 모두 올 정규시즌 마지막 등판이다. 오타니가 24일 애리조나전을 마치면 6일을 쉬고 WCS 1차전에 등판할 수 있다. 다저스는 아직 지구 1위를 확정짓지 못했고, 필라델피아 추격을 포기한 것도 아니다. 이 두 가지가 모두 확정된다면 로테이션은 달라질 수 있다.

그러나 적어도 오타니가 WCS 1차전 선발투수로 가장 유력한 것은 사실이다.


8년만에 가을야구 데뷔하는 '투수' 오타니, '운명적' 로테이션...'D…
오타니 쇼헤이는 마운드 복귀 후 5이닝을 책임질 수 있는 수준으로 컨디션을 끌어올렸다. AP연합뉴스
이에 대해 MLB.com은 '다저스의 포스트시즌 4인 로테이션은 야마모토, 스넬, 오타니, 글래스나우 순으로 예상된다. 시즌 막판 로테이션에 변화가 없다면 오타니, 스넬, 야마모토 순으로 WCS에 등판한다'면서 '오타니의 FIP(수비무관피칭)는 2.12로 40이닝 이상 던진 투수들 중 3위이고, 탈삼진 비율과 볼넷 비율의 차이(27.1%)는 공동 12위이다. 또한 그는 최근 13⅔이닝 동안 자책점은 1개 뿐이며, 배럴 비율은 불과 3.9%로 가장 낮은 수준'이라고 전했다.

오타니는 아직 포스트시즌서 던진 적이 없다. 지난해 다저스 유니폼을 입고 타자로 처음 가을야구를 했다. 올해는 타자에 피칭까지 한다. WCS 1차전 등판이 더 뜨거운 관심을 받는 이유다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

'투수' 오타니의 PS 데뷔전은?

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 결국 '관리 지옥' 300평 대저택 떠났다 "시골로 귀농"

2.

수지, 결국 '눈동자 점' 제거 수술 받았다..달라진 얼굴에 조현아도 깜짝

3.

아빠 이규혁 닮아 엉엉 울었다는 손담비 딸...붕어빵 부녀의 "가족여행 성공"

4.

"장도연한테 서운해!" 공개 저격에 당황...세븐틴 에스쿱스, 귀여운 질투 (살롱드립)

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

2.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

3.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

4.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

5.

'노땅들은 제발 좀 닥치시고!' 손흥민 전 동료의 작심발언. 레전드들의 훈수가 맨유를 망치고 있다

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

2.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

3.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

4.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

5.

'노땅들은 제발 좀 닥치시고!' 손흥민 전 동료의 작심발언. 레전드들의 훈수가 맨유를 망치고 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.