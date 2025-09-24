스포츠조선

3일 휴식→하루씩 이틀 원정→대전에서. 공평한 일정 속, LG는 매직넘버, 한화는 게임차 줄여야 우승이 보인다[SC 포커스]

기사입력 2025-09-24 08:40


3일 휴식→하루씩 이틀 원정→대전에서. 공평한 일정 속, LG는 매직넘버…
한화 김경문 감독과 LG 염경엽 감독. 스포츠조선DB

3일 휴식→하루씩 이틀 원정→대전에서. 공평한 일정 속, LG는 매직넘버…
18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 더블헤더 2차전. LG가 KT에 승리하며 시리즈 스윕승을 달성했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 LG 선수들. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.18/

3일 휴식→하루씩 이틀 원정→대전에서. 공평한 일정 속, LG는 매직넘버…
16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 11대1로 승리한 한화 선수들이 승리를 자축하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/

[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스와 한화 이글스의 1,2위를 결정짓는 운명의 5연전이 시작됐다.

공교롭게도 LG와 한화 모두 지난 20일 이후 사흘을 나란히 쉬었다. LG는 24일 창원 NC전, 25일 울산 롯데전을 치른다. 한화는 24일 인천 SSG전, 25일 잠실 두산전에 나간다. 이렇게 한경기씩 이틀간 원정 경기를 치르고 대전에서 만난다. 어느 팀이 유리하다, 불리하다는 말을 할 수 없는 매우 공평한 일정이다.

LG와 한화는 3게임차다. LG의 매직넘버는 5. LG는 대전에 가기전까지 어떻게 해서든 매직넘버를 줄여야 하고, 한화는 게임차를 줄여야 한다.

LG에게 가장 좋은 시나리오는 LG가 NC, 롯데를 모두 이기고, 한화가 SSG와 두산에 모두 패해 매직넘버 4를 줄여 매직넘버 1로 대전 3연전을 시작하는 것이다. 그렇게 되면 1게임만 비기더라도 우승을 확정할 수 있는 엄청나게 유리한 고지를 점령할 수 있다. 설령 대전 3연전을 모두 패하게 되더라도 이후 남아있는 두산, NC전서 1경기만 이겨도 우승을 할 수 있게 된다. 그만큼 부담없이 한화와의 일전에 나설 수 있게 되는 것.

기본적으로 자신들이 만나는 NC와 롯데를 이겨서 3으로라도 줄여야 조금이라도 부담을 줄일 수 있다. 한화 역시 SSG, 두산전에 총력전을 펼칠 것이기에 한화가 진다고 보기는 쉽지 않다. 최소 매직넘버 2를 스스로 줄여야 한다.


3일 휴식→하루씩 이틀 원정→대전에서. 공평한 일정 속, LG는 매직넘버…
18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 더블헤더 2차전. 7회초 오스틴 2루타 때 득점한 홍창기, 박해민. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.18/

3일 휴식→하루씩 이틀 원정→대전에서. 공평한 일정 속, LG는 매직넘버…
18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 4회초 2사 노시환이 솔로포를 친 후 환영받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.18/
한화 역시 총력전이다. 이미 2위를 확보했기 때문에 부담없이 1위에 도전할 수 있다. SSG, 두산전에서 이겨서 게임차를 최대한 좁혀서 대전에서 역전을 노려야 한다. 베스트 시나리오는 한화가 2경기를 다 이기고 LG가 2경기를 다 져서 1게임차에서 만나는 것이지만 쉽지는 않을 터. 최소 자신들의 경기를 이겨서 3게임차 이내를 만들기만 하면 희망을 갖고 들어갈 수 있다.

LG는 NC와 롯데전에 상대전적이 가장 좋은 송승기, 손주영을 투입한다. 송승기는 NC전에 3경기서 2승무패 평균자책점 1.59로 매우 좋은 성적을 냈고, 손주영도 롯데전에 4경기에서 2승무패 평균자책점 1.44로 잘던졌다.

한화도 맞춤 전략을 냈다. 와이스가 24일 SSG전에 나선다. 와이스는 SSG전에 4번 등판해 3승1패 평균자책점 3.00을 기록했다. 롯데(5승무패)에 이어 두번째로 많은 승리를 얻은 팀이다. 25일 두산전엔 류현진이 나서는데 올시즌 2경기서 1패 평균자책점 4.50으로 그리 좋은 편은 아니다. 오히려 LG전에서 3경기 1승무패 평균자책점 0.95로 더 좋았지만 코칭스태프는 두산전에 류현진을 투입하기로 했다. 9승인 류현진에게 조금은 덜 부담스런 경기에서 10승을 올리자는 의미. 9위팀과의 대결이라고 쉽게 생각하고 방심할 수도 있기에 류현진을 투입해 선수들이 집중할 수 있는 환경을 만들어줬다.

어느 팀이 웃으며 대전으로 들어갈까. 그리고 대전에서 웃을 팀은 누구일까.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com


3일 휴식→하루씩 이틀 원정→대전에서. 공평한 일정 속, LG는 매직넘버…
18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 더블헤더 2차전. 투구하고 있는 LG 선발 송승기. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.18/

3일 휴식→하루씩 이틀 원정→대전에서. 공평한 일정 속, LG는 매직넘버…
16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 한화 선발투수로 마운드에 오른 와이스. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

5.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

5.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.