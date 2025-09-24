스포츠조선

LAD 팬들 분노 폭발! '오타니 6이닝 8K 무실점', 이 경기를 망친 스캇 10번째 블론세이브...로버츠, 마무리 바꿀까?

A 다저스 오타니 쇼헤이가 24일(한국시각) 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에서 6회 투구를 마치고 얼굴을 훔치며 마운드를 내려가고 있다. AFP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 24일(한국시각) 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에 선발등판해 힘차게 공을 던지고 있다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 정규시즌 마지막 등판서 투수 복귀 후 최다인 6이닝을 완벽하게 틀어막았다.

오타니는 24일(이하 한국시각) 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 원정경기에 선발등판해 6이닝 동안 삼진 8개를 잡고 5안타 무실점으로 막는 호투를 펼쳤다. 그러나 다저스는 불펜진이 또 난조를 보여 4대5로 또 어이없는 역전패를 당했다.

지난 6월 마운드 복귀 후 처음으로 6이닝을 채운 오타니는 시즌 최다인 91개의 공을 던졌다. 볼넷은 한 개도 내주지 않았으며, 44개를 구사한 직구 구속은 최고 101.2마일(162.9㎞), 평균 98.2마일을 찍었다. 헛스윙 비율이 33%(48스윙 중 16개)로 볼배합도 효과적이었다.

이로써 오타니는 정규시즌 14경기에서 47이닝을 던져 2승1패, 평균자책점 2.87, 9볼넷, 62탈삼진, WHIP 1.04, 피안타율 0.227를 마크하고 포스트시즌 준비에 들어간다.

특히 최근 3경기 연속 무실점 피칭을 펼쳐 메이저리그 데뷔 후 8년 만에 처음으로 오르는 가을야구 마운드에 대한 기대감을 높였다. 오타니는 지금과 같은 로테이션이 유지될 경우 10월 1일 와일드카드시리즈 1차전 선발투수로 나선다.


오타니 쇼헤이가 3회말 알렉 토마스의 타구가 자신의 몸을 맞고 떨어지자 재빨리 줍고 있다. AFP연합뉴스
오타니는 1회말 11개의 공으로 세 타자를 가볍게 요리했다. 선두 헤랄도 페르도모를 우익수 뜬공, 케텔 마르테를 2루수 땅볼, 코빈 캐롤을 79.8마일 커브로 루킹 삼진으로 각각 솎아냈다.

다저스가 2회초 선두 테오스카 에르난데스의 좌중월 솔로홈런으로 선취점을 뽑아 1-0으로 앞선 2회말. 오타니는 또다시 삼자범퇴로 이닝을 막아냈다.

선두 가브리엘 모레노를 풀카운트에서 98.4마일 직구, 블레이즈 알렉산더를 87.8마일 바깥쪽 스위퍼로 잇달아 헛스윙 삼진으로 잠재운 뒤 일데마로 바르가스를 2루수 땅볼로 요리했다.


3회에는 선두 알렉 토마스에게 자신의 몸에 맞는 직선타 내야안타를 내줬으나, 후속 세 타자를 모조리 삼진으로 누르는 위력을 발휘했다. 제임스 맥캔은 99.5마일 직구, 제이크 맥카시는 80마일 원바운드 커브, 페르도모는 99.4마일 높은 직구로 각각 헛스윙 삼진으로 잡아냈다.


오타니가 5회 1사 1,2루 위기에서 브라이언 맥캔을 병살타로 잡고는 주먹을 불끈 쥐고 있다. Imagn Images연합뉴스
오타니는 1-0의 리드가 이어지던 4회 선두 마르테에 중전안타를 내줬으나, 캐롤을 8구째 101.2마일 바깥쪽 강속구로 루킹 삼진으로 잡아낸 뒤 모레노를 풀카운트에서 몸쪽 높은 코스로 97.7마일을 던져 헛스윙 삼진으로 잠재웠다. 그리고 알렉산더를 유격수 땅볼로 처리하고 이닝을 마쳤다.

5회에는 선두 바르가스를 좌익수 플라이로 처리한 뒤 토마스에 우전안타를 허용했으나, 맥캔을 병살타로 처리하며 가볍게 이닝을 마무리했다. 볼카운트 2B2S에서 5구째 86.2마일 한복판 스위퍼를 던져 땅볼을 유도해 자신이 잡아 2루수에 던진 뒤 1루수로 이어지는 더블플레이를 완성했다.

다저스는 6회초 오타니의 볼넷, 프레디 프리먼의 볼넷으로 만든 2사 1,2루서 테오스카의 우중간 3루타를 앞세워 3-0으로 점수차를 벌렸다.

6회에도 마운드에 오른 오타니는 선두 맥카시를 땅볼로 유도해 1루 라인에서 자신이 잡아 직접 태그해 잡아냈다. 이어 페르도모에 우중간 안타를 맞았지만, 마르테를 2루수 땅볼로 처리했다. 이어 캐롤에게 빗맞은 좌전안타를 내줘 2사 1,2루에 몰린 오타니는 모레노를 중견수 플라이로 제압하고 이닝을 마쳤다. 복귀 후 첫 퀄리티스타트.


LA 다저스 오타니 쇼헤이가 24일(한국시각) 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에서 6회 투구를 마치고 들어와 데이브 로버츠 감독과 포옹을 하고 있다. Imagn Images연합뉴스
다저스는 7회초 벤 로트벳의 솔로홈런으로 4-0으로 달아나며 오타니의 시즌 2승에 힘을 실었다. 그러나 7회말 등판한 잭 드라이어가 맥캔에게 투런포를 얻어맞는 등 3실점해 1점차로 쫓기는 바람에 다저스는 승리를 장담할 수 없었다.

결국 오타니의 승리는 물거품이 됐다. 4-3으로 앞선 9회말 마무리 태너 스캇이 9회 선두 일데마로를 사구, 팀 타와를 볼넷으로 내보내 무사 1,2루의 위기를 맞더니 맥캔의 희생번트가 나오면서 1사 2,3루에 몰렸다. 이어 호르헤 바로사에 좌익수 희생플라이를 내줘 4-4 동점, 페르도모에게 끝내기 좌전안타를 허용해 결국 고개를 숙이고 말았다. 스캇의 시즌 10번째 블론세이브. 페르도모는 풀카운트에서 스캇의 90.2마일 한복판으로 날아든 슬라이더를 잡아당겨 라인드라이브 좌전안타를 때리며 타와를 홈으로 불러들였다.

다저스는 88승69패를 마크, NL 서부지구 우승 매직넘버 '3'을 그대로 유지했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

