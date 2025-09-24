스포츠조선

미국행 대신 7억원! 전체 1번 박준현 도장 쾅, 박석민 "끝이 아니라 시작" 키움 신인 13명 계약완료 [공식발표]

최종수정 2025-09-24 15:26

미국행 대신 7억원! 전체 1번 박준현 도장 쾅, 박석민 "끝이 아니라 …
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 북일고 박준현이 허승필 단장과 기념 촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

미국행 대신 7억원! 전체 1번 박준현 도장 쾅, 박석민 "끝이 아니라 …
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 북일고 박준현이 소감을 말하는 사이 박석민 코치가 눈물을 흘리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

[스포츠조선 김영록 기자] 레전드 박석민의 아들이자 올해 신인 드래프트 '전체 1번' 박준현이 계약금 7억원에 공식적으로 키움 유닢모을 입었다.

키움히어로즈는 24일 서울 고척스카이돔 구단사무실에서 박준현을 포함한 2026 신인선수 13명 전원과 입단 계약을 완료했다.

키움은 2026 신인드래프트 1라운드 전체 1번으로 지명된 북일고 투수 박준현과 7억원에 계약을 맺었다.

이는 2021년 장재영의 입단 계약금 9억원에 이어 구단 역대 두 번째로 높은 금액이다. 구단은 박준현이 미국 진출과 더불어 고액의 계약금을 포기하고 우리 구단을 선택해 준 결정과 이번 KBO리그 신인드래프트 전체 1번이라는 점을 고려해 계약금 규모를 정했다. 구단은 박준현이 가진 투수로서의 잠재력과 성장 가능성을 바탕으로 향후 팀의 미래를 책임질 핵심 전력으로 성장할 것으로 기대하고 있다.


미국행 대신 7억원! 전체 1번 박준현 도장 쾅, 박석민 "끝이 아니라 …
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 지명된 박준현이 허구연 총재와 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
1라운드 전체 10번으로 지명된 박한결(내야수/전주고)은 2억5천만원, 2라운드 전체 11번 김지석(내야수/인천고)은 1억6천만원에 도장을 찍었다. 3라운드 전체 21번 박지성(투수/서울고)은 1억2천만원, 4라운드 전체 31번 정다훈(투수/청주고)은 9천만원에 사인했다. 4라운드 전체 40번 최재영(내야수/휘문고)과 5라운드 전체 41번 이태양(투수/인천고)은 각각 8천만원에 계약을 마쳤다.

6라운드 최현우(투수/배명고)는 7천만원, 7라운드 김태언(투수/세광고)은 6천만원, 8라운드 박준건(투수/부산고)은 5천만원에 각각 서명했다. 9라운드 유정택(내야수/고려대)은 4천만원, 10라운드 김주영(포수/마산용마고)과 11라운드 김유빈(투수/대구고)은 각각 3천만원에 계약했다.

첫 번째로 계약을 마친 박준현은 "첫 계약이라 정말 의미가 크다. 구단에서 좋은 대우를 해주신 데 대해 감사드린다. 주신 계약금에 걸맞은, 그보다 더 좋은 선수가 되고 싶다. 오늘 구장을 둘러보면서 1군에서 뛰고 싶은 마음이 더 커졌다. 빨리 팀에 적응해 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 소감을 전했다.


미국행 대신 7억원! 전체 1번 박준현 도장 쾅, 박석민 "끝이 아니라 …
2026 KBO 신인 드래프트가 17일 서울 롯데호텔월드에서 열렸다. 키움에 지명된 전주고 박한결이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/
박준현 부친인 프로야구 선수 출신 박석민은 "키움히어로즈에 감사드린다. 이제 끝이 아니라 시작이다. 앞으로는 더 힘든 길이 될 텐데 코치님들께 지도를 잘 받아 키움에 없어서는 안 될 선수가 되었으면 한다. 지금까지 잘 커 줘 고맙고, 인성과 예의를 갖춘 좋은 선수가 될 수 있도록 앞으로도 열심히 뒷바라지 하겠다"고 말했다.


박한결은 "저를 좋게 봐주신 구단에 정말 감사드린다. 계약하는 자리에 가족과 함께 올 수 있어서 더 뜻깊었고, 부모님도 무척 기뻐하셨다. 이제 정말 프로선수가 됐다는 실감이 든다. 기대에 부응할 수 있도록 성실하게 훈련받아 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 구단은 23일 라마다서울신도림호텔에서 2026 신인선수와 가족들을 대상으로 계약 과정과 내용에 대해 사전 설명회를 가졌다. 24일(수)에는 고척스카이돔에 신인선수와 가족 60여명을 초청해 환영식을 진행한다.


미국행 대신 7억원! 전체 1번 박준현 도장 쾅, 박석민 "끝이 아니라 …

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

2.

[인터뷰④] 이병헌 "이민정 유튜브서 42분 모자이크 굴욕? 오히려 안도감 생겨"('어쩔수가없다')

3.

'문경찬♥' 박소영 "결혼 후에도 여사친에 조언 구하는 건 너무 치욕적"

4.

[SC현장] "1만 회 기뻐, 임영웅 꼭 함께하고파"…안방마님 엄지인→새 얼굴 박철규가 이끌어 갈 新 '아침마당'(종합)

5.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

스포츠 많이본뉴스
1.

"몇 번을 만류했는데" KIA 154㎞ 파이어볼러 은퇴라니, 고작 25살인데 왜 의지 확고했나

2.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

3.

투수도 글러브 모자 던지며 괴로워했다…159.5㎞에 번트가 낳은 비극 "무서운 장면"

4.

또또또또 '오피셜' 발표! SON, SON, SON! 어딜 가도 쏘니다..."손흥민, 우승 희망에 불 지폈어" 메시까지 제친 '흥부 듀오' 괴력, 파워랭킹 6위 등극

5.

또 미친 듯 던진 오타니 '6이닝 8K 무실점', 가을야구 1선발답다...14G ERA 2.87 정규시즌 마무리

스포츠 많이본뉴스
1.

"몇 번을 만류했는데" KIA 154㎞ 파이어볼러 은퇴라니, 고작 25살인데 왜 의지 확고했나

2.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

3.

투수도 글러브 모자 던지며 괴로워했다…159.5㎞에 번트가 낳은 비극 "무서운 장면"

4.

또또또또 '오피셜' 발표! SON, SON, SON! 어딜 가도 쏘니다..."손흥민, 우승 희망에 불 지폈어" 메시까지 제친 '흥부 듀오' 괴력, 파워랭킹 6위 등극

5.

또 미친 듯 던진 오타니 '6이닝 8K 무실점', 가을야구 1선발답다...14G ERA 2.87 정규시즌 마무리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.