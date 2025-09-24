"경기력 향상+동기부여" KBO, 10월 1일 퓨처스리그 챔피언결정전 개…

|
|
[스포츠조선 김영록 기자] KBO는 오는 1일 19시 고척스카이돔에서
준결승전에서 승리한 두 팀이 맞붙을 챔피언 결정전은 10월 1일(수) 19시 고척스카이돔에서 열린다. 결승전은 TVING과 tvN SPORTS 및 KBO 유튜브를 통해 중계된다.
퓨처스리그 챔피언 결정전 출장 자격은 퓨처스리그 정규시즌 종료일 기준 해당 구단 소속 선수 또는 육성선수 중 KBO 리그 등록 일수 20일 미만인 선수, 또는 20일 이상 등록되었더라도 퓨처스리그 규정 출장 요건(타자는 규정타석의 4분의 1 이상, 투수는 규정이닝의 4분의 1 이상을 소화)을 충족한 선수로 제한된다.
시상은 구단 부문과 개인 부문으로 나뉜다. 우승팀에는 3천만 원, 준우승팀에는 1천만 원이 수여된다. 경기에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 MVP에게 100만 원, 감투상·우수타자상·우수투수상에게는 각각 50만 원이 주어지며, 승리팀 감독에게는 감독상과 함께 100만 원이 수여된다.
2025 퓨처스리그 챔피언결정전은 오는 30일 오후 2시부터 NOL 티켓에서 예매할 수 있다.
울산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com