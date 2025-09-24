스포츠조선

"경기력 향상+동기부여" KBO, 10월 1일 퓨처스리그 챔피언결정전 개최

기사입력 2025-09-24 15:31


"경기력 향상+동기부여" KBO, 10월 1일 퓨처스리그 챔피언결정전 개…
지난 7월 11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 올스타전, 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.11/

"경기력 향상+동기부여" KBO, 10월 1일 퓨처스리그 챔피언결정전 개…
지난 7월 11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 올스타전, 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.11/

[스포츠조선 김영록 기자] KBO는 오는 1일 19시 고척스카이돔에서
2025 퓨처스리그 챔피언 결정전을 개최한다.

2025 퓨처스리그 챔피언 결정전은 1군 무대에서 활약할 기회가 적은 선수들에게 의미 있는 경험을 제공하고, 경기력 향상과 동기 부여를 위해 올 시즌 처음 도입됐다.

퓨처스리그 챔피언 결정전에 앞서 9월 29일(월) 펼쳐지는 준결승전 두 경기는 북부리그 1위팀이 남부리그 2위팀과, 남부리그 1위팀이 북부리그 2위팀과 맞붙는 방식으로 진행된다. 각각 북부 및 남부 1위 구단 홈 구장에서 13시에 열리며 해당 경기들은 TVING과 KBO 유튜브를 통해 중계된다. 23일(화) 현재 남부리그는 상무가 1위, KT가 2위를 확정 지은 가운데, 북부리그는 한화와 LG가 1위 자리를 두고 치열한 경쟁을 펼치고 있다.

준결승전에서 승리한 두 팀이 맞붙을 챔피언 결정전은 10월 1일(수) 19시 고척스카이돔에서 열린다. 결승전은 TVING과 tvN SPORTS 및 KBO 유튜브를 통해 중계된다.

퓨처스리그 챔피언 결정전 출장 자격은 퓨처스리그 정규시즌 종료일 기준 해당 구단 소속 선수 또는 육성선수 중 KBO 리그 등록 일수 20일 미만인 선수, 또는 20일 이상 등록되었더라도 퓨처스리그 규정 출장 요건(타자는 규정타석의 4분의 1 이상, 투수는 규정이닝의 4분의 1 이상을 소화)을 충족한 선수로 제한된다.

경기는 9회까지 승부를 가리지 못할 경우 10회부터 승부치기를 실시한다. 또한, 챔피언결정전에서는 비디오 판독이 적용되며, 우천 등으로 경기가 중단될 경우 서스펜디드 규정만 적용된다.

시상은 구단 부문과 개인 부문으로 나뉜다. 우승팀에는 3천만 원, 준우승팀에는 1천만 원이 수여된다. 경기에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 MVP에게 100만 원, 감투상·우수타자상·우수투수상에게는 각각 50만 원이 주어지며, 승리팀 감독에게는 감독상과 함께 100만 원이 수여된다.

2025 퓨처스리그 챔피언결정전은 오는 30일 오후 2시부터 NOL 티켓에서 예매할 수 있다.


울산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

콜드플레이 콘서트서 딱걸린 불륜커플, 입 열었다 "보이는 상황과 달라"[SC이슈]

2.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

3.

오은영, 사자머리 대신 수수한 생머리 ‘포착’..채시라 “언니가 밥 사줘”

4.

'불법도박' 이진호, 이번엔 음주운전 적발..소속사 "입장 정리후 발표"[공식]

5.

‘76세’ 전유성 위독설 “사실무근”..폐기흉으로 입원 치료 중

스포츠 많이본뉴스
1.

LAD 팬들 분노 폭발! '오타니 6이닝 8K 무실점', 이 경기를 망친 스캇 10번째 블론세이브...로버츠, 마무리 바꿀까?

2.

'1위 추격' 한화-'8연전' SSG, 달콤한 비가 온다…취소 시 '10월 편성'

3.

최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?…울버햄튼 '쿠냐 대체자' 영입 정조준

4.

KBO 경쟁균형세 어떻게 달라지나…샐러리캡 하한선+원클럽맨 예외조항 생겼다

5.

MLS 공식발표 '손흥민의 LAFC, 메시 넘었다'...파워랭킹 10→6위 폭풍 상승 "우승 희망 되살렸다"

스포츠 많이본뉴스
1.

LAD 팬들 분노 폭발! '오타니 6이닝 8K 무실점', 이 경기를 망친 스캇 10번째 블론세이브...로버츠, 마무리 바꿀까?

2.

'1위 추격' 한화-'8연전' SSG, 달콤한 비가 온다…취소 시 '10월 편성'

3.

최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?…울버햄튼 '쿠냐 대체자' 영입 정조준

4.

KBO 경쟁균형세 어떻게 달라지나…샐러리캡 하한선+원클럽맨 예외조항 생겼다

5.

MLS 공식발표 '손흥민의 LAFC, 메시 넘었다'...파워랭킹 10→6위 폭풍 상승 "우승 희망 되살렸다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.