80억 포수 없는 안방, '도루저지율 55.6%' 1차지명이 꿰찼다 "감…

80억 포수 없는 안방, '도루저지율 55.6%' 1차지명이 꿰찼다 "감독님 말씀? 가끔 속상할 때도 있지만…" [인터뷰]

최종수정 2025-09-24 12:51

인터뷰에 임한 손성빈. 김영록 기자

20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 2회말 롯데 손성빈이 안타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/

26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 롯데가 4대3으로 승리한 가운데 마무리 김원중이 손성빈 포수와 악수하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/

[울산=스포츠조선 김영록 기자] "감독님한테 많이 혼난다. 속상할 때도 있지만, 그 말씀들 하나하나에 배울 게 진짜 많다."

프로에 입문한지도 어느덧 5년, 롯데 자이언츠의 1차지명 포수가 마침내 고개를 들었다.

넘기 힘든 벽이 있었다. 하지만 '80억 FA' 유강남이 지난해에 이어 올해도 부상으로 이탈했다.

올해의 유강남은 말 그대로 불운했다. 심기일전한 결과 타격에서 제몫을 하며 모처럼 인상적인 시즌을 보내는가 했지만, 타구에 쇄골 쪽으로 거듭 강타당하면서 부상 이탈로 이어졌다. 롯데가 가을야구에 진출하더라도 돌아오기 쉽지 않은 상황.

그 공백을 손성빈이 메우고 있다. 어느덧 주전 마스크를 꿰찰 기세다. 울산 문수야구장에서 만난 손성빈은 "요즘 꾸준히 1군 시합에 나가다보니 경기 감각이 떨어지지 않아 좋다. 그러다보니 결과도 좋아지고 있다"면서 미소지었다. 하지만 이내 "그런데 팀이 이겨야한다. 개인 성적 신경쓸 때가 아니다"며 한숨을 쉬었다.


20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 2회말 롯데 손성빈이 안타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/
손성빈의 어깨가 한층 무거운 이유다. 올해 23세 어린 나이지만, 박세웅과 호흡을 맞출 때도 자신이 피치컴으로 사인을 낸다. "지금은 다른 생각 안한다. 오로지 이기겠다는 생각뿐"이라고 했다.

"우리 투수들 진짜 힘들 거다. 그 힘든 와중에 투수들이 집중력을 잃지 않도록 하는게 포수의 역할인 것 같다. 투수가 자신감을 가질 수 있게, 공격적인 자세로 타자를 압도할 수 있도록 리드하고자 한다."

10개 구단 포수중에서도 인상적인 강견의 소유자다. 유강남이 출전한 641⅓이닝 동안 롯데는 66개의 도루(더블스틸 3, 트리플 스틸 1)를 허용했다. 저지한 것은 6개뿐, 도루 저지율은 8.3%에 불과하다.


손성빈의 수비이닝은 아직 44경기, 146이닝에 불과하다. 다만 손성빈 앞에선 일단 상대팀 주자들의 뛸 마음 자체가 줄어든다. 9번의 도루 중 5번을 저지했다. 도루저지율이 무려 55.6%다.


2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 롯데 손성빈이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/
손성빈은 백용환 배터리코치에게 공을 돌렸다. 지난 스프링캠프부터 2루 송구의 디테일을 일일히 가르쳐줬다고.

주전 포수들 중 가장 인상적인 도루저지율을 보여주는 선수는 NC 김형준이다. 올시즌 69번의 도루 중 24개를 저지, 34.8%를 기록중이다. 손성빈과는 국군체육부대(상무) 시절 한솥밥을 먹은 사이.

손성빈은 "같은 포수로서 인정할 수밖에 없다. 정말 잘한다. 우리 나이대에선 단연 최고의 포수"라며 "겉으론 무뚝뚝해보이지만, 엄청 장난기 넘치고 동생들 잘 챙기는 좋은 형"이라고 했다.

김태형 롯데 감독은 현역 시절 명포수 출신이다. 다른 야수들보다 포수들에게 좀더 스포트라이트가 쏟아질 수밖에. 실제로 롯데 포수들이 교체된 뒤, 혹은 이닝 사이에 김태형 감독에게 여러가지 지적을 듣는 모습이 여러차례 포착된 바 있다.


3일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 9대3으로 승리하며 주말 3연전을 위닝시리즈로 장식한 롯데 김태형 감독이 손성빈을 격려하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.3/
"감독님은 지적할 부분을 그때그때 말씀하시는 편이다. 언성이 높아질 때도 있고, 화를 내실 때도 있다. 그 한마디 한마디 속에 귀담아들어야할 내용이 정말 많다. 타자마다의 성향, 우리 투수의 입장, 또 그때그때 상황도 다르지 않나. 순간적으로 속상할 때도 있지만, 곱씹어보면 진짜 맞는 말이다. 하루하루 더 배우려고 노력한다."

김태형 감독은 손성빈에 대한 질문에 "도루 막는 능력은 확실히 좋다. 아직까진 투수리드는 좀 그렇고 에너지만 좋다"며 웃었다.


울산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

