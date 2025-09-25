|
[창원=스포츠조선 송정헌 기자] 리그 1위 LG 트윈스가 불펜 투수들의 난조로 밀어내기 6실점을 허용했다.
LG와 NC는 엎치락뒤치락하며 승부를 펼쳤다. 역전에 역전을 거듭했다. 2회말 NC 데이비슨이 선취점을 만드는 솔로홈런으로 앞서 나갔으나 LG는 3회초 곧바로 역전에 성공했다. 박동원 동점 솔로포와 신민재가 승부를 뒤집는 1타점 적시타를 날렸다.
NC는 4회말 승부를 뒤집었다. 1사 후 서호철, 김형준 안타로 만든 1사 1, 2루에서 대타 김주원이 동점 적시타를 날렸다. 이어 권희동이 승부를 뒤집는 1타점 2루타를 날렸다.
LG는 선발 송승기를 빠르게 내리고 1사 2, 3루에서 김영우를 올렸다. 김영우는 최원준 내야플라이 처리. 이어 박건우에게 볼넷을 허용하며 2사 만루 위기를 맞았으나 NC 4번타자 데이비슨을 삼진으로 처리하며 추가점을 허용하지 않았다. 3-2 NC 리드.
6회초 LG는 선두타자 문보경이 최근 타석 18타수 무안타를 깨는 2루타를 치고 출루했다. 문성주 땅볼 때 3루까지 간 문보경은 NC 신영우의 또 한 번의 폭투 때 추가 득점에 성공했다. LG의 5-3 리드.
LG는 5회 김진성에 이어 6회 이정용이 마운드를 이어갔다. 6회말 NC는 김형준 안타, 도태훈 내야땅볼, 권희동 중견수 플라이로 2사 1루에서 추격에 나섰다.
최원준 2루타로 2사 2, 3루. LG는 이정용을 내리고 함덕주를 마운드에 올렸으나 이후 믿을 수 없는 볼넷과 밀어내기 실점이 이어졌다.
박건우 볼넷으로 2사 만루에서 데이비슨 밀어내기 볼넷, 이우성 밀어내기 볼넷으로 5-5 동점을 만들었다.
LG는 부랴부랴 함덕주를 내리고 백승현을 올렸으나 백승현도 영점을 잡이 못했다. 김휘집에게 또다시 볼넷, 서호철에게는 몸에 맞는 볼로 추가 실점을 했다. 7-5 NC 리드.
LG는 또다시 백승현을 내리고 이지강을 올렸으나 실점은 멈추지 않았다. 이지강은 김형준 볼넷, 도태훈 몸에 맞는 볼을 허용하며 추가 2실점. 점수 차는 9-5까지 벌어졌다.
이지강이 권희동을 중견수 플라이로 처리하며 기나긴 6회가 끝이 났다. LG는 6회말 2사 후. 볼넷 5개와 몸에 맞는 볼 2개로 6실점을 허용했다.
정규시즌 우승을 노리고 있는 리그 1위 LG는 6회 불펜 투수 이정용, 함덕주, 백승현, 이지강이 마운드에 나섰으나 2사 후 믿을 수 없는 밀어내기 6실점을 허용하며 역전을 내줬다.
LG는 결국 NC에 뼈아픈 역전패를 당하며 우승 매직넘버도 -5에서 더 이상 줄이지 못했다.
