LG가 가장 꺼려했던 시나리오.. 대전서 한 판도 못 이겼는데 → 한화가…

[스포츠조선 한동훈 기자] 정말 끝까지 가게 됐다. LG 트윈스와 한화 이글스의 운명이 마지막 3연전에 결판 날 전망이다.
이때 1위는 LG였다. 한화와 승차 2경기였다.
염경엽 LG 감독은 부담감을 드러냈다. 염경엽 감독은 "KBO가 마지막에 승부를 보라고 준비해놓은 것 같다"고 웃었지만 "어떻게든 그 전에서 결정을 지어야한다"고 내다봤다. 염 감독은 "거기까지 가면 서로 너무 스트레스 받는다. 마지막 순간까지 안 가길 바라고 있다"고 솔직하게 말했다.
다만 한화는 '대전 3연전'까지 승차 3경기 이내로만 붙들어둔다면 마지막 승부를 걸어볼 수 있다는 희망을 늘 품고 있었다.
25일 현재 한화는 승차를 2.5경기로 좁혔다. LG가 138경기 83승 3무 52패, 한화가 137경기 80승 3무 54패다.
LG의 매직넘버는 5개다. 하지만 한화가 3연전을 싹쓸이하면 매직넘버를 빼앗아 올 수 있다.
한화는 홈 어드밴티지까지 안고 싸운다. LG는 24일 창원 NC전, 25일 울산 롯데전 이후 대전까지 원정 5연전이다. 한화는 25일 잠실 두산전을 치르고 안방으로 돌아온다.
한화는 류현진-문동주-폰세를 내세운다. LG 또한 치리노스-톨허스트-임찬규로 전력으로 맞선다.
말 그대로 '미리보는 한국시리즈'다.
시즌 상대전적은 LG가 7승 1무 5패로 앞선다. 그러나 대전에서는 1무 3패, 한 판도 못 이겼다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com