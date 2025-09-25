롤리 59호포, 저지 50-51호포 동반 폭발! AL MVP 경쟁 점입가경...역대 3번째 4명 50홈런 시즌 달성

기사입력 2025-09-25 11:45


롤리 59호포, 저지 50-51호포 동반 폭발! AL MVP 경쟁 점입가…
뉴욕 양키스 애런 저지가 25일(한국시각) 양키스타디움에서 열린 시카고 화이트삭스전에서 8회말 우중간 솔로홈런을 날리고 있다. Imagn Images연합뉴스

롤리 59호포, 저지 50-51호포 동반 폭발! AL MVP 경쟁 점입가…
뉴욕 양키스 애런 저지가 25일(한국시각) 양키스타디움에서 열린 시카고 화이트삭스전에서 8회 홈런을 치고 들어와 동료들의 환영을 받고 있다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 양키스 애런 저지가 마침내 시즌 50번째 홈런을 터뜨렸다.

생애 4번째 50홈런 시즌을 달성했다. 저지는 25일(이하 한국시각) 양키스타디움에서 열린 시카고 화이트삭스와의 홈경기에 2번 우익수로 출전해 홈런 두 방을 포함, 4타수 3안타 4타점 2득점의 맹타를 휘두르며 8대1 승리를 이끌었다.

1회 첫 타석에서 볼넷으로 출루한 저지는 0-1로 뒤진 2회말 2사 1,2루서 3점홈런을 날려 시즌 50홈런 고지에 올랐다. 우완 조나단 캐넌의 초구 96.6마일 몸쪽 싱커를 받아쳐 우중간 담장 너머 불펜에 꽂았다. 발사각 29도, 타구속도 106.9마일, 비거리 392피트.


롤리 59호포, 저지 50-51호포 동반 폭발! AL MVP 경쟁 점입가…
뉴욕 양키스 애런 저지가 25일(한국시각) 양키스타디움에서 열린 시카고 화이트삭스전에서 2회말 3점홈런을 터띄린 뒤 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스
4회 중견수 뜬공에 이어 7회 우전안타를 때리며 타격감을 이어간 저지는 7-1로 앞선 8회 5번째 타석에서 솔로홈런을 추가했다. 상대 좌완 캠 부저의 2구째 94.1마일 바깥쪽 직구를 밀어쳐 우중간 펜스를 넘겼다. 발사각 29도, 타구속도 105.3마일, 비거리 395피트였다.

올시즌 7호, 통산 46호 멀티 홈런 경기를 펼친 저지는 시즌 타율 0.328(527타수 173안타), 51홈런, 109타점, 133득점, 출루율 0.455, 장타율 0.682, OPS 1.136을 마크했다. 양 리그를 합쳐 타율, 출루율, 장타율 OPS 1위이고, AL 홈런 2위, 득점 1위, 타점 공동 4위다.


롤리 59호포, 저지 50-51호포 동반 폭발! AL MVP 경쟁 점입가…
칼 롤리가 콜로라도 로키스전에서 1회 시즌 59호 아치를 그리고 있다. AFP연합뉴스
시애틀 매리너스 칼 롤리가 이날 59호 홈런을 터뜨려 60홈런에 1개를 남겨 놓은 가운데 시즌 막판 AL MVP 경쟁은 더욱 뜨거운 양상으로 진행되고 있다.

저지는 베이브 루스(1920~1921, 1927~1928년), 마크 맥과이어(1996~1999년), 새미 소사(1998~2001년)에 이어 역대 4번째로 50홈런 시즌 4차례 작성한 선수가 됐다. 앞서 저지는 2017년(52개), 2022년(62개), 2024년(58개) 50홈런 이상을 쳤다.

특히 저지는 롤리, 필라델피아 카일 슈와버(56개), LA 다저스 오타니 쇼헤이(53개)에 이어 올시즌 4번째로 50홈런을 돌파해 2025년 메이저리그는 역대 3번째로 50홈런 타자 4명을 배출하게 됐다.

1998년에 맥과이어(70개), 소사(66개), 켄 그리피 주니어(56개), 그렉 본(50개) 등 4명이 50홈런 클럽에 가입했고, 2001년에는 배리 본즈(73개), 소사(64개), 루이스 곤잘레스(57개), 알렉스 로드리게스(52개) 등 4명이 해당 기록을 달성했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

