'여기까지가 끝인가보오' 허탈한 3연패 → 168일만의 7위 추락…트래직…

[스포츠조선 김영록 기자] 한때 확률 93%에 달했던 롯데 자이언츠의 가을야구 확률이 4%까지 추락했다. 8년 연속 가을야구 실패라는 암담한 현실에 직면했다. 이제 남은 5경기를 다 이겨도 어렵다.
고작 한달반전, 롯데는 당당히 3위를 달리고 있었다. 피타고리안 기대승률을 통해 일자별 KBO리그 포스트시즌 확률을 제공하는 'psodds.com'은 당시 롯데의 가을야구 진출 확률을 무려 93.6%로 계산했다.
전날 삼성전 패배 이후 롯데의 포스트시즌 진출 확률은 이제 3.9%가 됐다. 남은 5경기를 다 이겨도 쉽지 않다.
선발 박진은 3회를 버티지 못하고 난타당하며 5실점했다. 뒤를 이은 김강현도 4실점으로 무너졌다. 4회까지 무려 9점, 초반에 사실상 끝난 경기였다. 이재현-김영웅-디아즈 등 삼성이 자랑하는 막강 타선의 불방망이가 몰아쳤다. 이후 2개의 실책으로 경기가 뒤집어질 차이는 아니었다.
누가 두 투수를 탓할 수 있으랴. 올시즌 내내 팀의 마당쇠로 보직과 타이밍을 가리지 않고 마운드에 올랐던 둘이다.
김강현은 올시즌 50경기 66이닝을 책임졌다. 멀티이닝 26회(1위) 2연투 15회, 3연투 4회(3위) 등 말 그대로 팀에서 가장 고생한 투수 중 하나다.
박진 역시 9월 들어 10일 한화전 2이닝, 13일 SSG 3이닝을 던진 뒤 16일 삼성전 선발로 출격, 3이닝을 소화했다. 이어 3일 뒤인 20일 키움전에 중간으로 등판했고, 다시 3일 뒤인 삼성전에 선발로 나선 상황이었다.
이날 패배로 롯데는 지난 4월 9일 이후 168일만에 7위로 추락했다. 당시 10개 구단은 12~15경기를 치른 상태였고, 롯데는 5승9패1무로 9위였다. 다만 흔히 일반적인 순위 변동의 기준은 정규시즌 20경기 이후부터다.
롯데의 마지막 가을야구는 2017년이다. 만약 올해 가을야구에 실패할 경우 2008~2012년 로이스터-양승호 전 감독 시절 이래 13년간 단 1번이라는 굴욕에 직면하게 된다. 21세기 이후 한국시리즈에 오르지 못한 유일한 팀이라는 기록도 계속 이어진다.
어깨를 나란히 하던 LG는 2023년 29년만의 우승을 차지했고, 이미 매년 가을야구를 약속하는 안정적인 강팀이 된지 오래다. KIA 타이거즈도 2017년, 2024년 우승을 거머쥐었다. 한화 이글스마저 올해 가을야구 진출은 물론 한국시리즈까지 노리고 있는 상황.
제자리걸음을 하는 건 롯데 뿐이다. 팬들의 가슴도 점점 차갑게 식어가고 있다.
