LG-한화만큼 여기도 전쟁이다. KT-SSG 미리보는 '준PO' → 3위 걸린 최후의 2연전

기사입력 2025-09-25 12:57


23일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 승리한 KT 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.23/

[스포츠조선 한동훈 기자] 1-2위 싸움만큼 3-5위 경쟁도 전쟁이다. 3위 SSG 랜더스와 5위 KT 위즈가 '미리보는 준플레이오프'를 펼친다.

KT와 SSG는 25일과 26일 인천 SSG랜더스필드에서 2025 KBO리그 팀간 15차전 16차전 격돌한다.

26일부터 대전에서 1위 LG와 2위 한화가 3연전 대충돌을 예고한 가운데 KT와 SSG도 전쟁이다.

SSG는 136경기 70승 4무 62패로 3위다. 4위 삼성, 5위 KT와의 승차가 여유롭지 않다. 삼성은 1.5경기, KT는 2.5경기 차이로 SSG를 추격 중이다.

삼성-SSG, 삼성-KT의 맞대결은 다 끝났다. SSG나 KT 모두 이번 2연전이 자력으로 순위를 지켜낼 마지막 찬스다. KT가 2경기를 모두 따내면 3-5위 경쟁은 미궁 속으로 빠져든다.

SSG가 KT 삼성보다 잔여경기가 3개나 많은 점도 변수다.

자력으로 더 많은 승수를 쌓을 수 있다는 장점이 있다. 동시에 경쟁팀들에 비해 일정이 바빠서 체력 소모도 크다.

25일 선발투수로 SSG는 문승원, KT는 패트릭을 예고했다.


두 팀 모두 24일 경기가 없었던 덕분에 불펜투수들이 휴식을 취했다.

경기 초반 흔들리는 조짐이 보인다면 곧바로 구원진이 풀가동될 가능성이 매우 높다.


문승원은 21경기 100⅔이닝 4승 6패 평균자책점 4.92를 기록했다. 최근 5경기 평균자책점은 5.68로 불안하다. 다만 올해 KT전 4경기 21이닝 2승 1패 평균자책점 3.86으로 잘 던졌다.

패트릭은 들쑥날쑥하다. 선발과 구원을 오가며 팀에 도움이 되기 위해 무엇이든 해보려는 자세가 돋보인다. 패트릭은 12경기(선발 8회, 구원 4회) 2승 3패 평균자책점 3.91을 기록했다. 선발로 나왔을 때 평균자책점이 4.02로 살짝 높다. 1실점 이하로 잘 막아낸 적도 4경기 있지만 4실점 이상 대량실점한 경기도 2회다.

SSG는 패트릭을 처음 상대한다는 점이 그나마 KT에 유리하다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

