롯데-LG '울산 마지막 경기 볼 수 있나?' 하루 종일 비 내리고 있는 울산 문수야구장[울산현장]

기사입력 2025-09-25 15:40


25일 울산 문수야구장에서 KBO리그 롯데와 LG의 경기가 열린다. 경기 전 비가 내리고 있는 울산 문수야구장. 울산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.25/

경기 전 비가 내리고 있는 울산 문수야구장.



[울산=스포츠조선 송정헌 기자] 울산에서 열리는 롯데와 LG의 시즌 마지막 경기를 볼 수 있을까?

25일 울산 문수야구장에서 KBO리그 롯데와 LG의 경기가 열린다. 경기 전 울산 문수야구장에는 비가 내리고 있다.

울산 지역은 하루 종일 비 예보가 되어 있다. 비의 양은 많지 않지만 경기 시작 시간을 앞둔 오후 5시에도 비가 예보된 상태다. 오후에도 빗방울이 떨어지고 있다. 울산 경기장에는 방수포가 깔렸다.

정규시즌 우승을 노리고 있는 리그 1위 LG는 전날 불펜 투수들의 방화로 NC에 10-5 역전패를 당했다. LG는 6회말 불펜 투수 이정용, 함덕주, 백승현, 이지강을 내세웠으나 밀어내기 6실점을 내줬다.

LG는 불펜 투수들의 집단 난조로 7연속 4사구라는 불명예스러운 KBO리그 신기록을 작성했다. LG는 결국 NC에 역전패를 당하며 우승 넘버도 -5에서 줄이지 못했다.

LG는 이날 패배로 83승3무52패가 되며 리그 2위 한화 이글스(80승3무54패)에 2.5경기 차 추격을 허용하게 됐다. LG는 최근 경기 2연패.

가을야구 마지막 희망을 끈을 놓지 않고 있는 롯데도 상황은 좋지 않다. 최근 3연패다. 최근 5경기도 1승 4패로 부진하다.

롯데는 남은 5경기를 모두 이기더라도 5위 KT가 3승 2패를 기록하면 가을야구 진출이 무산된다. 롯데는 남은 경기에서 2패를 당하면 올 시즌 가을야구 진출이 물건너간다.


25일 울산 문수야구장에서 KBO리그 롯데와 LG의 경기가 열린다. 경기 전 비가 내리고 있는 울산 문수야구장. 울산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.25/

비가 내리고 있는 울산 문수야구장.


25일 울산 경기 롯데는 시즌 7승 감보아가 선발로 나서고 LG는 시즌 10승 손주영이 선발로 나선다.

감보아는 최근 컨디션이 좋지 않다. 7월 24일 마지막 승리 후 두 달 넘게 승리를 기록하지 못하고 있다. 반면, LG 선발 손주영은 롯데에 유독 강했다. 손주영은 올 시즌 롯데를 상대로 4경기 선발 등판 2승 무패. 평균자책점 1.44로 매우 강한 모습을 보였다.

2연패 LG와 3연패 롯데가 울산에서 시즌 16차전 마지막 경기를 갖는다. 두 팀 모두 승리가 절실하다.


비 내리고 있는 울산 문수야구장.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] DJ DOC 이하늘 명예훼손·모욕…주비트레인-소속사 대표, 검찰 송치

2.

"한놈만 패"…이효리 요가 수업 진짜 후기, 초보도 얄짤없어[SCin스타]

3.

'군복무' 손보승, 3살 아들과 제주도로 떠났다…母 이경실 깜짝 "지역 벗어나도 돼?"

4.

김구라, 논란의 '케이윌 피규어 사건' 12년만 사과 "지금 생각하니 잘못해"

5.

요가원에 티켓 전쟁이라니...이효리가 하면 다르다 "어쩌다 성공한 행운아"

스포츠 많이본뉴스
1.

공식 발표! '韓16호' 프리미어리거 임박? 제2의 옌스?→지민규, 울버햄튼과 프로계약 체결…황희찬과 1군 무대 누빌까

2.

'英 BBC도 경악' 또또또또 승리 실패! 손흥민 없는 포스테코글루, 역대 최악 감독 등극 임박..."팬들이 기다린 밤 좌절시켜"

3.

'여기까지가 끝인가보오' 허탈한 3연패 → 168일만의 7위 추락…트래직 넘버 '2' 멀어진 부산의 가을 [SC포커스]

4.

[핫포커스]'부디 너만은 다르길…' 장충고 문서준 MLB 토론토 공식입단. 극악의 고졸 유망주 성공확률, '0%' 벽을 뚫을 수 있을까

5.

LG-한화만큼 여기도 전쟁이다. KT-SSG 미리보는 '준PO' → 3위 걸린 최후의 2연전

스포츠 많이본뉴스
1.

공식 발표! '韓16호' 프리미어리거 임박? 제2의 옌스?→지민규, 울버햄튼과 프로계약 체결…황희찬과 1군 무대 누빌까

2.

'英 BBC도 경악' 또또또또 승리 실패! 손흥민 없는 포스테코글루, 역대 최악 감독 등극 임박..."팬들이 기다린 밤 좌절시켜"

3.

'여기까지가 끝인가보오' 허탈한 3연패 → 168일만의 7위 추락…트래직 넘버 '2' 멀어진 부산의 가을 [SC포커스]

4.

[핫포커스]'부디 너만은 다르길…' 장충고 문서준 MLB 토론토 공식입단. 극악의 고졸 유망주 성공확률, '0%' 벽을 뚫을 수 있을까

5.

LG-한화만큼 여기도 전쟁이다. KT-SSG 미리보는 '준PO' → 3위 걸린 최후의 2연전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.