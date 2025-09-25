외국인 뒤에 또 외국인! KT, SSG전 총동원령 → 헤이수스 불펜 대기 + 오원석도 불펜 대기

기사입력 2025-09-25 17:37


23일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. KT 이강철 감독과 안현민이 득점한 김상수를 반기고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.23/

23일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 승리한 KT 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.23/

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 이강철 KT 위즈 감독이 SSG 랜더스와의 2연전에 총동원령을 내렸다.

이강철 감독은 25일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 2025 KBO리그 SSG전을 앞두고 선발 자원인 헤이수스와 오원석까지 불펜에 대기한다고 밝혔다.

이날 선발투수는 패트릭이다. 패트릭 다음에 헤이수스가 바로 나올 수 있다.

KT는 25일 26일 SSG와 2연전을 치른 뒤 3일을 쉬고 30일 NC전에 임한다. 덕분에 선발투수를 불펜에서 활용 가능하다.

또한 2경기를 모두 잡으면 3위까지 가시권이다. 24일까지 3위 SSG와 5위 KT의 승차는 2.5경기다. 0.5경기로 좁혀두면 잔여 경기에서 무슨 일이 일어날지 아무도 모른다.

헤이수스의 경우에는 25일이나 26일 한 경기에만 나올 예정이다. 헤이수스는 30일 NC전 선발투수로 내정됐다.

이강철 감독은 "헤이수스가 본인이 좀 해주겠다고 했다. 최근에 3일 쉬고 짧게 쉬고 나갔는데 잘 던졌다. 자신도 미국에서는 원래 4일만 쉬고 던졌다고 하더라. 오늘도 캐치볼 했는데 괜찮았다. 헤이수스는 오늘 던지면 내일 안 나가고 오늘 안 던지면 내일 나간다. 내일은 (오)원석이도 대기한다"고 설명했다.


21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 선발 투구하는 KT 헤이수스. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.21/

외국인 뒤에 또 외국인! KT, SSG전 총동원령 → 헤이수스 불펜 대기…
21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 7회 구원 등판한 KT 패트릭. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.21/
KT는 최근 필승조 손동현이 지치면서 불펜 고민이 커졌는데 헤이수스 덕분에 한시름 놓았다. 패트릭이 5이닝만 버텨줘도 헤이수스와 이상동 박영현으로 승부를 볼 수 있다.


이강철 감독은 "헤이수스가 6회 7회를 막고 상동이 영현이로 가는 게 가장 좋은 플랜이다. 패트릭은 투구수가 많아지면 맞는 경향이 있어서 70~80개로 생각 중이다. 승기를 잡을 수 있으면 헤이수스 바로 붙이겠다"고 예고했다.

KT는 정규시즌 5경기 밖에 안 남았는데도 순위가 미궁 속이다. 3위도 가능하고 5위도 가능하다.

소형준은 10월에 부른다. 소형준은 휴식 차원에서 20일 말소됐다.

이강철 감독은 "형준이는 하루라도 더 쉬는 게 좋다. 순위가 어느정도 결정이 난 상태면 형준이는 (정규시즌에)안 쓰려고 한다. 포스트시즌 날짜를 맞춰서 준비해야 한다. 정 필요하면 경기 감각 차원에서 1이닝 정도 나갈 수 있다. 순위가 결정이 안 나면 나갈 수 있다"고 밝혔다.


인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

