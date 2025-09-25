'이럴수가' 팔꿈치 뼛조각 제거 수술한다, 153⅓이닝 어떻게 던진 거야…

|
[스포츠조선 김민경 기자] 키움 히어로즈 국내 1선발로 활약했던 하영민이 수술대에 오른다.
키움은 25일 "하영민은 26일 서울 세종스포츠정형외과에서 오른쪽 팔꿈치 후방 골극 및 골편 제고 수술(뼛조각 제거)을 받을 예정"이라고 알렸다.
하영민은 24일 고척 KIA 타이거즈전에 선발 등판해 7이닝 95구 5안타(1홈런) 무4사구 8삼진 2실점 역투를 펼쳤다. 직구 구속은 최고 146㎞, 평균 구속 144㎞가 나왔다. 커브와 포크볼, 슬러브, 커터 등을 자유자재로 섞으며 적어도 마운드 위에서는 팔꿈치에 이상이 있는 선수처럼 보이지 않았다.
키움은 141경기를 치러 시즌 3경기를 남겨둔 상황이라 정규시즌 마지막 등판을 이미 확정한 상태였다. 타선이 한 점도 지원하지 못해 0대2로 패하면서 하영민은 시즌 14패(7승)째를 떠안았다. 리그 최다패 1위다.
하영민은 시즌 153⅓이닝을 달성, 개인 한 시즌 최다 이닝 기록을 새로 썼다. 종전 기록은 지난해 150⅓이닝이었다. 팀은 압도적 최하위고, 단 1명이었던 외국인 투수 케니 로젠버그마저 부상으로 이탈하는 악조건 속에서도 홀로 선발 로테이션을 지키며 팀 내 이닝 1위에 올랐다.
구단은 하영민이 내년 시즌 개막까지 건강하게 몸을 만들 수 있을 것으로 내다봤다. 사회복무요원 소집해제 직후 1군에 합류하려 했던 안우진이 어깨를 다쳐 내년 전반기 복귀를 예상하는데, 하영민까지 개막 로테이션에서 빠지는 것은 상상할 수 없는 일이다.
키움 관계자는 "수술 후 약 5~6개월 동안 재활 과정을 거치면 내년 시즌에는 정상적으로 복귀할 수 있을 것으로 예상된다"고 했다.
