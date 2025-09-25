200K 달성, 그런데 최다 실점이라니…믿었던 와이스가 무너졌다 '4⅓이닝 6실점'

기사입력 2025-09-25 20:14


200K 달성, 그런데 최다 실점이라니…믿었던 와이스가 무너졌다 '4⅓이…
25일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회말 한화 와이스가 마운드를 내려가고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.25/

200K 달성, 그런데 최다 실점이라니…믿었던 와이스가 무너졌다 '4⅓이…
25일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 2회말 2실점하며 투구를 끝낸 한화 와이스가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.25/

[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 1위 탈환에 시동거나 싶었는데….

라이언 와이스는 25일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 홈 경기에서 4⅓이닝 5안타(2홈런) 4사구 3개 7탈삼진 6실점(4자책)을 기록했다. 6실점은 올 시즌 와이스의 최다 실점.

이날 와이스는 의미있는 기록을 달성했다. 이날 경기 전까지 195탈삼진을 기록하고 있던 와이스는 7개의 삼진을 잡아내며 200탈삼진을 돌파했다. 코디 폰세가 242탈삼진을 기록하고 있는 가운데 와이스까지 200삼진을 넘어서면서 한화는 KBO리그 최초 200탈삼진 듀오를 보유하게 됐다.

기록은 대단했지만, 경기 내용은 좋지 않았다. 한화로서는 이날 경기 승리가 반드시 필요했다. 이날 경기 전까지 2위 한화(80승3무54패)와 1위 LG 트윈스(83승3무52패)의 승차는 2.5경기였다.

한화는 26일부터 LG와 홈에서 3연전을 한다. 남은 경기 전승을 하면 자력 우승도 가능하다.

올 시즌 16승4패 평균자책점 2.85를 기록하고 있는 와이스는 폰세와 더불어 한화가 가장 믿을 수 있는 투수. 그러나 두산의 저력이 만만치 않았다.


200K 달성, 그런데 최다 실점이라니…믿었던 와이스가 무너졌다 '4⅓이…
25일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회말 한화 와이스가 마운드를 내려가고 있다. 와이스에 이어 마운드에 오르는 엄상백의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.25/
이날 두산은 김재환 정수빈 양의지가 1군에 등록됐다. 양의지는 선발 라인업에 등록되지 않았지만, '신구 조화'가 이뤄진 완전체 라인업을 구성할 수 있었다.

1회부터 홈런이 나왔다. 2사에서 케이브에게 던진 직구가 한가운데 몰리면서 좌측 담장을 넘어가는 홈런이 됐다.


2회에도 불안한 내용이 이어졌다. 양석환의 안타와 강승호의 볼넷, 이어 정수빈의 뜬공으로 1사 1,3루가 됐다. 이후 강승호가 2루를 훔쳤고, 김기연 타석에 나온 땅볼 때 실책이 겹치면서 주자 2명이 홈으로 들어왔다. 이후 조수행과 안재석을 삼진을 처리했지만, 실점은 3점이 됐다.

3회와 4회 볼넷이 나와 출루가 있었지만, 실점을 하지 않은 와이스는 5회 다시 실점이 나왔다. 1사 후 박지훈과 케이브의 연속 안타로 1,3루가 됐다. 이후 김재환에게 던진 직구가 몰리면서 홈런을 허용했다. 6실점 째.

결국 와이스는 마운드를 지키지 못했다. 엄상백과 교체돼 마운드를 내려왔다. 엄상백은 양석환에게 홈런을 맞아 한화는 7실점 째를 했다.
잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


200K 달성, 그런데 최다 실점이라니…믿었던 와이스가 무너졌다 '4⅓이…
25일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회말 1사 1,3루 한화 와이스가 두산 김재환에 3점홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.25/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전유성, 병상서 장례 준비…"희극인장·수목장 원해"

2.

이효리 원장, 연희동 마더테레사 됐다 "인자한 눈빛과 손길로 어루만져 주심"

3.

유영재, 선우은숙 언니 성추행…징역 2년 6개월 확정 판결

4.

고현정, '미스코리아 선' 출신의 위엄…세월 역행 미모

5.

'최현석 딸' 최연수, '결혼식 빌런'에 불편 고백…"애는 언제 갖니?"

스포츠 많이본뉴스
1.

7연속 4사구 자멸→자력 우승 가능성 생겼다 "LG 경기 봤죠, 그러나…"

2.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 이런 선수였구나...미친 승부욕과 복수심 '친정팀 박살 예고'→"더비 경기 기다린다"

3.

문성주-오스틴-김현수-문보경 LG 처음보는 중심타선. 감보아 잡을까[울산 현장]

4.

외국인 뒤에 또 외국인! KT, SSG전 총동원령 → 헤이수스 불펜 대기 + 오원석도 불펜 대기

5.

'안방 우승 향해 순항중' 안세영, 서승재-김원호 등 코리아오픈 8강 안착

스포츠 많이본뉴스
1.

7연속 4사구 자멸→자력 우승 가능성 생겼다 "LG 경기 봤죠, 그러나…"

2.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 이런 선수였구나...미친 승부욕과 복수심 '친정팀 박살 예고'→"더비 경기 기다린다"

3.

문성주-오스틴-김현수-문보경 LG 처음보는 중심타선. 감보아 잡을까[울산 현장]

4.

외국인 뒤에 또 외국인! KT, SSG전 총동원령 → 헤이수스 불펜 대기 + 오원석도 불펜 대기

5.

'안방 우승 향해 순항중' 안세영, 서승재-김원호 등 코리아오픈 8강 안착

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.