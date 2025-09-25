'삼성? KBO 역사상 이런 타자 없었다' 49홈런-150타점 신기록, 디아즈 재계약 빨리 추진하세요

기사입력 2025-09-25 21:43


25일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈 경기. 8회말 2사 1,3루 삼성 디아즈가 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 2015시즌 삼성 나바로가 가지고 있던 외국인 타자 단일 시즌 최다 홈런(48홈런) 기록을 디아즈(49홈런)가 다시 세웠다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.25/

[스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈 외국인 타자 르윈 디아즈가 KBO 역대 한 시즌 최다 타점 신기록을 달성하자마자 외국인 타자 역대 최다 홈런 신기록까지 작성했다.

디아즈는 25일 대구 키움 히어로즈전에 4번타자 1루수로 선발 출전했다. 4-2로 앞선 5회말 1사 3루에서 좌전 적시 2루타를 쳐 1타점을 추가했다.

디아즈는 이날 경기 전까지 146타점을 기록, 2015년 넥센 히어로즈(현 키움) 박병호가 세운 KBO 역대 한 시즌 최다 타점 타이를 이루고 있었다.

디아즈는 147타점을 달성, KBO 역사의 한 페이지를 장식했다.


내친김에 홈런 신기록까지 달성했다. 디아즈는 9-3으로 앞선 8회말 2사 1, 3루에서 키움 투수 김동규에게 우월 3점포를 뺏었다. 시즌 49호.

디아즈는 2015년 삼성 야마이코 나바로가 달성한 홈런 48개를 뛰어넘어 역대 외국인 타자 단일 시즌 최다 홈런 타이틀을 거머쥐었다.

아울러 KBO 역사상 처음으로 150타점 고지를 밟은 타자로 이름을 남겼다.

디아즈는 이제 외국인 타자 역대 최초 50홈런에 도전한다. 국내 타자까지 포함하면 삼성 이승엽(1999, 2003년), 현대 심정수(2003년), 넥센 박병호(2014, 2015년) 이후 역대 4번째 50홈런 타자가 된다.


디아즈는 지난 시즌 도중 대체 외국인 타자로 삼성에 합류해 KBO리그에 도전했다. 지난해 29경기에서 타율 0.282(110타수 31안타), 7홈런, 19타점을 기록하면서 올 시즌을 앞두고 삼성과 총액 80만 달러(약 11억원) 조건에 재계약했다.

이제는 삼성이 디아즈를 내년에 붙잡아 두기 위해서 얼마를 제안해야 할지 감도 오지 않았다. 디아즈는 KBO 역대급 투수로 평가받는 한화 이글스 에이스 코디 폰세와 MVP 경쟁을 펼칠 전망이다.


김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

