'똑바로 못 던지나' 프로 22년 차 85년생 강민호 장난에 미소 지은 07년생 루키 이호범, '목표는 원태인 선배처럼'

기사입력 2025-09-26 00:44


'똑바로 못 던지나' 프로 22년 차 85년생 강민호 장난에 미소 지은 …
2026 KBO 신인 드래프트에서 1라운드 지명을 받은 이호범이 시구를 마친 뒤 포수 강민호에게 깍듯하게 인사를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[대구=스포츠조선 박재만 기자] '똑바로 못 던지나' 떨리는 목소리로 라이온즈파크를 가득 메운 홈팬들에게 인사를 건넨 루키 이호범이 강민호 선배 미트를 향해 힘차게 시구를 했다.

스트라이크를 던지고 싶었던 이호범은 많이 떨렸는지 좌타자 몸쪽 낮은 볼을 던진 뒤 아쉬워했다. 아쉬워하며 홈 베이스를 향해 다가온 이호범을 향해 포수 강민호는 특유의 장난 섞인 액션으로 어린 후배를 반겼다.

프로 22년 차 하늘 같은 선배 장난에 아쉬워하던 이호범은 미소 지었다.

2026 KBO 신인드래프트에서 삼성 라이온즈에 1라운드 지명을 받은 루키 이호범이 25일 대구 라이온즈파크 마운드에 올라 당찬 포부를 밝혔다.


'똑바로 못 던지나' 프로 22년 차 85년생 강민호 장난에 미소 지은 …
삼성 라이온즈 유니폼을 입고 홈 팬들 앞에선 이호범은 당찬 포부를 밝혔다.
1985년생 프로 22년 차 베테랑 포수 강민호가 2026 신인드래프트에서 삼성 라이온즈 1라운드 지명을 받은 07년생 이호범의 시구를 받았다.

고등학교 시절부터 이미 최고 구속 152km 강속구를 던졌던 이호범은 선배 앞에서 당찬 포부를 밝힌 뒤 미트를 향해 스트라이크를 던지고 싶었다.

수많은 팬이 지켜보는 가운데 아쉽게 스트라이크를 던지는 데 실패한 루키 이호범이 아쉬워하자, 프로 22년 차 선배 강민호는 따뜻한 손길을 건넸다.

포수 강민호가 건넨 볼을 받은 이호범은 깍듯하게 인사를 건넸다.


'똑바로 못 던지나' 프로 22년 차 85년생 강민호 장난에 미소 지은 …
시구를 마친 이호범은 대선배 강민호에게 깍듯하게 인사를 했다.
말끔한 정장 차림으로 마운드에 오른 삼성 라이온즈 1라운드 지명 이호범은 마스코트 블레오 패밀리가 건넨 유니폼을 입은 뒤 마이크를 잡았다. 라이온즈파크 마운드에 오른 루키 이호범은 떨리는 목소리로 "안녕하십니까 이번에 삼성 라이온즈에 입단하게 된 서울고 투수 이호범입니다. 오늘 삼성의 승리를 위해 응원하겠습니다. 감사합니다"라는 당찬 포부를 밝혔다.

신인 선수들을 대표해 시구자로 나선 이호범은 많이 떨렸는지 홈팬들을 향해 90도 폴더 인사를 건넸다. 마운드에 올라 포수 강민호 선배 미트를 향해 힘차게 시구를 마친 이호범은 스트라이크를 던지지 못해 아쉬워했다.


'똑바로 못 던지나' 프로 22년 차 85년생 강민호 장난에 미소 지은 …
루키가 새겨진 삼성 라이온즈 유니폼을 입고 마운드에 오른 1라운드 이호범.
기대했던 포수 강민호도 특유의 장난 섞인 동작으로 루키 이호범을 반겼다.

2026 KBO 신인드래프트에서 삼성 라이온즈에 1라운드 지명받은 서울고 이호범은 190cm 94kg 다부진 체격을 지닌 투수다. 고등학교 3학년 시절 17경기 4승 무패 평균자책점 2.61을 기록했다. 직구 최고 구속은 152km까지 나올 정도로 아마추어 시절부터 강속구를 던진 우완 정통파투수다.

경기 전 방송 인터뷰에서 이호범은 "예상하지 못한 순번에 뽑아주셔서 삼성 라이온즈 구단에 너무 감사하다. 부모님이 너무 좋아하셨다. 원태인 선수를 자주 지켜봤고 원태인 선수처럼 안정적인 투수가 되는 것이 목표다. 앞으로 삼성을 대표하는 선수가 될 수 있도록 열심히 하겠습니다"라며 당찬 포부를 밝혔다.


'똑바로 못 던지나' 프로 22년 차 85년생 강민호 장난에 미소 지은 …
루키가 새겨진 유니폼을 입고 신인 선수들을 대표해 마운드에 오른 1라운드 이호범.

'똑바로 못 던지나' 프로 22년 차 85년생 강민호 장난에 미소 지은 …
포수 강민호 미트 향해 힘찬 시구.

'똑바로 못 던지나' 프로 22년 차 85년생 강민호 장난에 미소 지은 …
대선배 강민호 선배 장난이 활짝 웃는 루키 이호범.

'똑바로 못 던지나' 프로 22년 차 85년생 강민호 장난에 미소 지은 …
잘 준비해서 내년 시즌 1군에서 호흡 한번 맞춰보자.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, '4세 연상' 김대호와 ♥핑크빛 고백..."진짜 마음 있었네" ('라스')

2.

김희철, 공장서 120만원씩 받다가..데뷔 후 수입에 깜짝 "단번에 3천만원 찍혀"

3.

전유성, 병상서 장례 준비…"희극인장·수목장 원해"

4.

"한놈만 패"…이효리 요가 수업 진짜 후기, 초보도 얄짤없어[SCin스타]

5.

[공식] DJ DOC 이하늘 명예훼손·모욕…주비트레인-소속사 대표, 검찰 송치

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 선택한 박준현은 7억인데... ML 진출 문서준 21억원에 토론토와 계약

2.

공식 발표! '韓16호' 프리미어리거 임박? 제2의 옌스?→지민규, 울버햄튼과 프로계약 체결…황희찬과 1군 무대 누빌까

3.

'英 BBC도 경악' 또또또또 승리 실패! 손흥민 없는 포스테코글루, 역대 최악 감독 등극 임박..."팬들이 기다린 밤 좌절시켜"

4.

[핫포커스]'부디 너만은 다르길…' 장충고 문서준 MLB 토론토 공식입단. 극악의 고졸 유망주 성공확률, '0%' 벽을 뚫을 수 있을까

5.

'여기까지가 끝인가보오' 허탈한 3연패 → 168일만의 7위 추락…트래직 넘버 '2' 멀어진 부산의 가을 [SC포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 선택한 박준현은 7억인데... ML 진출 문서준 21억원에 토론토와 계약

2.

공식 발표! '韓16호' 프리미어리거 임박? 제2의 옌스?→지민규, 울버햄튼과 프로계약 체결…황희찬과 1군 무대 누빌까

3.

'英 BBC도 경악' 또또또또 승리 실패! 손흥민 없는 포스테코글루, 역대 최악 감독 등극 임박..."팬들이 기다린 밤 좌절시켜"

4.

[핫포커스]'부디 너만은 다르길…' 장충고 문서준 MLB 토론토 공식입단. 극악의 고졸 유망주 성공확률, '0%' 벽을 뚫을 수 있을까

5.

'여기까지가 끝인가보오' 허탈한 3연패 → 168일만의 7위 추락…트래직 넘버 '2' 멀어진 부산의 가을 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.