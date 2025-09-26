16승·200K 최강 외인을 끌어내렸다…"오늘 주인공은 내가 아닌데"

|
[잠실=스포츠조선 이종서 기자] '잠실거포'가 돌아왔다.
첫 타석에서 뜬공으로 돌아선 김재환은 두 번째 타석에서는 볼넷을 골라냈다. 세 번째 타석에서 마침내 1군 복귀를 화려하게 알렸다.
두산은 한화 선발투수 라이언 와이스를 공략해 2회까지 3점을 뽑아냈다. 이후 소강 상태가 됐다가 5회말 1사 후 박지훈의 2루타와 제이크 케이브의 안타로 1,3루 찬스를 잡았다. 김재환이 타석에 섰고 2S를 먼저 당했지만, 침착하게 볼 세 개를 골라내며 풀카운트로 승부를 끌고 갔다. 7구째 직구가 스트라이크 중앙 살짝 아래 쪽에 형성됐고, 김재환은 이를 그대로 당겨쳐 우측 담장을 넘겼다. 김재환의 시즌 13호 홈런. 비거리는 125m가 나왔다.
두산은 김재환의 홈런에 이어 곧바로 양석환이 바뀐 투수 엄상백을 공략해 홈런을 치면서 7대0으로 승리를 잡았다.
이날 잭로그는 8이닝 동안 무실점으로 한화 타선을 꽁꽁 묶었다. 타선까지 도와주면서 3경기 연속 무승을 털어내고 시즌 10승 째를 챙겼다. 김재환은 "10승 달성을 팀 동료로서 진심으로 축하한다"고 말했다.
김재환은 "홈런으로 팀 승리에 보탬이 돼 만족스럽다. 특히 홈팬분들 앞에서 복귀전을 치르게 됐는데 그 앞에서 좋은 모습을 보여 기분 좋다"라며 "몸 상태에는 이상 없다. 지금 타격감도 나쁘지 않다. 남은 4경기 모두 잠실야구장에서 팬분들을 만나기 때문에 마지막까지 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.
잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
