'LG 킬러' 류현진, 1위 추격&기록 두 마리 토끼 도전한다…KBO 역…

[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스 류현진(38)이 KBO리그 역대 7번째 기록에 도전한다.
26일 기준 38세 6개월 1일인 류현진은 1500탈삼진 달성 시 송진우(전 한화)가 2002시즌 세운 기존 최고령 기록 36세 5개월 26일을 경신한다. 또한 KBO리그 통산 243경기에 나선 류현진은 선동열(전 해태)의 301경기 1500탈삼진도 경신하게 된다.
2006 시즌 한화에 입단한 류현진은 같은 해 4월12일 잠실 LG전에서 첫 탈삼진을 기록했다. 이후 2011년 6월 19일 대전 두산 베어스전에서 역대 최연소(24세 2개월 25일)이자 최소 경기(153경기)로 1000탈삼진을 달성한 바 있다.
류현진에게 LG전 기억은 좋다. 통산 LG전 41경기에서 292⅔이닝 24승9패 평균자책점 2.24로 극강의 모습을 보여줬고, 올 시즌도 3경기에 등판해 1승무패 평균자책점 0.95을 기록했다.
한화는 1위 LG에 3.5경기 차 뒤진 2위다. 26일부터 열리는 3연전 결과에 따라 1위 탈환 희망을 이어갈 수 있게 된다. 류현진의 호투가 필요한 이유다.
1500탈삼진은 한화 소속으로는 2002시즌 송진우, 2006시즌 정민철(전 한화)에 이어 약 19년 만이며, 역대 좌완 투수로는 송진우, 양현종, 김광현에 이어 네 번째다.
KBO는 류현진이 1500탈삼진을 달성할 경우, 표창 규정에 의거해 기념상을 수여할 예정이다.
