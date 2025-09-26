2.5G 차 '1위 싸움' 끝까지 간다…"류현진 덕에 경기 후반 역전 기…

2.5G 차 '1위 싸움' 끝까지 간다…"류현진 덕에 경기 후반 역전 기회 잡을 수 있었다"

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 한화 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 한화 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "선발투수로서 본인 역할을 잘 해줬다."

한화는 26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈 경기에서 4대1로 승리했다. 2연패에서 탈출한 2위 한화는 시즌 전적 81승3무55패가 됐다. 1위 LG는 시즌 전적 84승3무53패가 됐다. 두 팀의 승차는 1.5경기 차가 됐다.

선발 투수 류현진은 이날 경기 전까지 9승을 기록하고 있었다. 2년 연속 10승 도전 경기.

김경문 한화 감독은 "첫 경기를 우리가 잘해서 끝까지 잘 가야하지 않을까 싶다. 또 (류)현진이도 페이스가 좋다. 10승이 걸린 경기다. 마지막 경기에서 10승을 달성했으면 좋겠다. 타자들이 잘 도와줬으면 좋겠다"고 말했다.

그러나 타선이 지독하게 터지지 않았다. 6회까지 무득점으로 침묵했다.

류현진은 5이닝을 무실점으로 틀어막은 가운데 6회초 홈런 한 방에 아쉬움을 삼켜야만 했다. 1사에서 LG 오스틴 딘을 상대로 체인지업을 낮게 잘 던졌지만, 홈런으로 이어지면서 첫 실점이 나왔다.

류현진은 7회초 마운드를 정우주에게 넘겨줬다. 결국 10승 불발.


26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 7회말 1사 2,3루 한화 하주석 번트 때 런다운에 걸렸던 3루 주자 노시환이 득점에 성공하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/
한화 타선은 7회말에만 4점을 몰아치면서 류현진의 패전을 지워줬다. 1사 2,3루에서 런다운에 걸린 노시환이 센스있게 상대의 태그를 피하면서 실책성 플레이를 이끌어냈고, 이도윤의 2타점 적시타와 심우준의 타점으로 경기를 뒤집었다.


이후부터는 한화 필승조가 호투가 이어졌다. 정우주(⅓이닝 무실점)-김범수(⅔이닝 무실점)-한승혁(1이닝 무실점)-김서현(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다.

경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 "(류)현진이가 6이닝 동안 선발투수로 본인의 역할을 잘 해주고 내려왔기 때문에 경기 후반 역전의 기회를 잡을 수 있었다"고 칭찬했다.

타자에게도 칭찬을 아끼지 않았다. 김 감독은 "야수들도 끝까지 최선을 다해주었고 7회 공격에서 집중력을 보여주었고 4득점 역전에 성공하며 승기를 잡을 수 있었다"고 말했다.

2.5경기 차로 좁혀진 가운데 한화와 LG는 27일 선발 투수로 문동주(한화)와 앤더슨 톨허스트(LG)을 각각 선발 투수로 예고했다.
26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 한화 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/

