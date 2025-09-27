아니 그래서…대구가는 표를 끊어요? 말아요? 대체 언제 결판 나나

|
[스포츠조선 나유리 기자]이제 겨우 3경기가 남았는데 아직도 몇위인지 모른다. 5강 탈락팀들이 속속 나오고있는 가운데, 4위팀은 장담하지 못한다.
내심 3위까지도 노려볼 수 있었던 삼성이지만, 현재 3위 확보에 확률상 더 유리한 팀은 SSG다. 잔여 경기수 때문이다. SSG는 26일 기준으로 6경기가 남은 반면, 4위 삼성과 5위 KT는 3경기밖에 남지 않았다. SSG는 삼성이 3경기 전승을 기록하더라도 남은 6경기 중 3승만 더 하면 3위를 자력으로 확정지을 수 있는 상당히 유리한 고지에 있다. SSG의 무승부가 4개, 삼성이 2개로 승률에서 SSG가 더 앞서는 구조다.
삼성 입장에서는 남은 3경기를 일단 다 이기고 봐야 한다. 다 이기면 KT가 3경기를 이기더라도 무조건 4위는 확정이다.
KT는 27~29일 3일간 휴식을 취한 후 창원으로 내려가 30일 NC와 만난 후 10월 1일과 3일 광주 KIA전, 수원 한화전을 각각 치른다. 아직 NC가 5강 탈락을 확정짓지는 않았지만 쉽지 않은 상황에서 KT의 잔여 경기 상대 역시 순위 경쟁의 직접적 맞수는 아니다. 다만, 1경기 차를 단 3경기 안에 뒤집어야 한다는 부담감이 적지 않다.
현재 KBO의 계획대로라면 10월 3일 정규 시즌이 마무리 되고, 빠르면 10월 5일 와일드카드 결정전 1차전이 시작될 가능성이 높다. 삼성이 4위를 확정짓는다면 올 시즌 역대 최다 관중 기록을 세운 대구에서 와일드카드 결정전이 열리게 된다. 황금 연휴에 대단한 예매 전쟁이 펼쳐질 전망이다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com