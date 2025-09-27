기선제압 성공, 천군만마까지 합세했다…"어제부터 뛰려고 했는데"

기사입력 2025-09-27 14:50


26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 7회말 1사 1루 한화 손아섭이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "하루도 늦췄다."

한화 이글스는 27일 대전 한화생명볼파크에서 LG 트윈스와 맞대결을 펼친다.

전날(26일) 경기를 잡은 한화는 81승3무55패로 선두 LG 트윈스(84승3무53패)와 2.5경기 차로 간격을 좁혔다.

한화로서는 귀한 1승을 챙겼다. 25일 경기에서 두산에 패배하면서 LG와 3.5경기 차로 벌어졌다. LG의 1위 확정 매직넘버는 3이 됐다.

한화로서는 마지막까지 선두 탈환 희망을 이어가기 위해서는 3연전이 중요했고, 그 중 첫 경기 기선제압이 반드시 필요했다.

선발투수 류현진이 6이닝을 1실점으로 틀어막았고, 불펜의 릴레이 호투가 이어졌다. 아울러 타선에서느 7회 4점을 몰아치면서 팀을 승리로 이끌었다.


26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 한화 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/
첫 경기를 잡으며 분위기를 올린 가운데 선발 라인업에는 반가운 이름이 합류했다. 이날 한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

손아섭은 지난 16일 광주 KIA 타이거즈전부터 6경기 연속 선발 라인업에서 제외됐다. 큰 부상은 아니지만, 햄스트링 쪽이 통증이 있어서 관리 차원에서 나왔다. 26일 경기에서 교체 출전해 안타를 한 방 쳤다.


김경문 한화 감독은 "어제부터 선발로 뛰려고 했는데 하루 더 늦췄다. 오른손 외국인선수(톨허스트)가 나오는데 상대가 외국인선수를 내면 커리어있는 타자가 필요해 (손)아섭이를 먼저 냈다"고 이야기했다.

김 감독은 이어 "손아섭이 다쳤을 때 충분히 시간을 줘서 LG전에 맞춘 것 맞다. 첫 경기 대타로 한 번 썼다"고 덧붙였다.

이날 한화 선발투수는 문동주. 김 감독은 "문동주가 컨디션이 나쁘지 않다. 우리 타자들이 상대 외국인 선수를 잘 공략했으면 좋겠다. 총력전을 해야한다"고 강조했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

