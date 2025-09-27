NC 다이노스, 10월 3일 창원 홈 최종전 팬 감사 행사

|
[스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 10월 3일 창원 NC파크에서 2025시즌 마지막 홈경기에 팬 감사 행사인 'HIGHLIGHT'를 진행한다.
또한 NC 선수단과 랠리 다이노스 사인회가 마련되며, 팬들이 직접 참여할 수 있는 '그라운드 캐치볼'과 'HIGHLIGHT 단디로드' 이벤트도 진행된다. 각 프로그램은 30일부터 NC 다이노스 앱을 통해 신청할 수 있다.
승리기원 애국가는 경남문화예술진흥원 뮤지시스 소속 소프라노 최햇살이 맡고, 시구에는 창원 출신 배우 이호원이 나서며 경기의 시작을 특별하게 장식한다.
경기 종료 후에는 시즌을 마무리하는 특별한 행사가 펼쳐진다. 선수단이 그라운드에 도열해 팬들에게 직접 감사 인사를 전하며, 감사 영상 상영, 불꽃놀이, 응원 떼창 이벤트가 함께 진행되어 시즌 마지막 홈경기를 화려하게 장식한다. 특히 시즌회원과 일반회원 총 1200명이 참여하는 그라운드 하이파이브 이벤트를 통해 선수단과 잊지 못할 순간을 공유할 수 있다.
이 날 경기 티켓은 29일 11시(일반 예매 기준)부터 NC 다이노스 앱/홈페이지에서 구매 가능하다.
