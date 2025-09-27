'송진우-양현종 제친 김광현, KBO 새역사 썼다' SSG 3위 확정 매…

|
[잠실=스포츠조선 나유리 기자]김광현이 자신의 12번째 10승 시즌을 팀이 가장 필요로하는 순간에 완성했다. SSG 랜더스가 3위 확정까지 매직넘버 '2'를 기록하게 됐다.
SSG 선발 라인업=박성한(유격수)-안상현(2루수)-최정(3루수)-에레디아(좌익수)-고명준(1루수)-김성욱(우익수)-최지훈(중견수)-류효승(지명타자)-조형우(포수) 선발투수 김광현
두산 선발 라인업=안재석(유격수)-박지훈(3루수)-케이브(우익수)-양의지(지명타자)-양석환(1루수)-박계범(2루수)-정수빈(중견수)-김기연(포수)-이유찬(좌익수) 선발투수 최승용
뒤이어 김성욱도 2루타를 보태면서 무사 2,3루 찬스가 계속 이어졌다. 최지훈이 유격수 방면 땅볼을 기록하는 사이 3루주자 고명준이 득점하면서 주자를 1명 더 불러들이는데 성공한 SSG는 3회초 2-0으로 앞서기 시작했다.
두산도 3회말 바로 따라가는 점수를 만들었다. 선두타자 박지훈의 볼넷에 이어 1사 후 양의지도 볼넷 출루에 성공했다. 1사 주자 1,2루에서 양석환의 좌중간에 떨어지는 2루타를 터뜨리면서 2루주자 박지훈이 홈까지 들어왔다. 두산이 1점 차로 추격에 나섰다.
두산도 무기력하게 물러나지 않았다. 7회말 필승조 노경은을 상대로 추가점을 뽑았다. 1사 후 정수빈의 2루타가 시작이었다. 바로 다음 타자 김기연의 적시타가 터지면서 정수빈을 홈까지 불러들였다. 2점 차로 격차를 좁혔다. 다만 이어진 추가점 찬스에서 대타 김재환이 좌익수 플라이로 잡힌데 이어 안재석 역시 파울플라이에 그쳤다.
김민~노경은~이로운이 8회까지 리드를 지킨 SSG는 마지막 9회말 마무리 조병현이 등판했다. 조병현이 추가 실점 없이 경기를 끝내면서 3위 확정 매직넘버를 2로 줄였다.
종전 기록은 11시즌 10승 이상을 달성한 송진우, 양현종, 김광현이었는데, 이중 김광현이 양현종보다 먼저 12번째 10승을 달성했다. 2007년 프로 데뷔 후 2008년, 2009년, 2010년, 2013~2016년, 2018~2019년, 2022년, 2024년, 2025년까지 KBO 역대 그 누구도 도달하지 못했던 대기록의 첫번째 주인공으로 이름을 올렸다.
