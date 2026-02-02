"다시 태어났어" 구준엽, 故서희원 추모 조각상 공개...母·동생 오열

[스포츠조선 조윤선 기자] 클론 구준엽이 아내 고(故)서희원의 1주기를 맞아 직접 제작한 추모 조각상에 담긴 의미를 전하며 고인을 향한 깊은 그리움을 드러냈다.
2일 오후 2시(현지시각) 대만 신베이시 진산구 금보산(진바오산) 추모 공원 내 비림 명인 구역에서는 故서희원의 1주기를 맞아 추모 조각상 제막식이 진행됐다. 현장에는 구준엽을 비롯해 고인의 모친과 동생 서희제 등 가족, 그리고 가까운 지인들이 참석했다.
이날 구준엽은 "희원이가 우리 곁을 떠난 지 벌써 1년이 됐다. 우리 희원이가 우리 곁에 항상 머물렀으면 하는 마음에 조각을 만들게 됐다"며 추모 조각상을 제작하게 된 이유를 밝혔다.
그는 "희원이가 나한테 늘 '나는 외계에서 온 외계인이야'라는 말을 자주 했다. 그래서 나는 이곳에 희원이만의 갤럭시를 만들어주고 싶었다"며 "아홉 개의 큐브는 태양을 포함한 아홉 개의 행성을 의미한다. 희원이는 이 숫자를 마치 자신의 행운의 숫자처럼 여기곤 했다"고 설명했다.
이어 "지금 희원이가 바라보는 방향은 약 남쪽 208도다. 208도 방향에는 타이베이가 있고, 그곳에 있는 가족들과 나를 언제나 바라볼 수 있도록 하기 위함이여 동시에 208이라는 숫자는 우리의 결혼기념일인 2월 8일을 의미하기도 한다"고 전했다.
서희원의 동생 서희제는 "이 조각물이 언니를 사랑하는 많은 사람들에게 보여지길 바란다. 여러분이 세상의 어느 곳에 있든지 만약에 정말로 언니가 그리울 때가 있다면 언제던 이곳에 와서 그녀를 바라보고 그녀와 이야기를 나눠달라"고 당부했다. 딸의 추모 조각상 어루만지던 서희원의 모친은 "아가, 너는 다시 태어났어. 사랑해. 언제나 뒤에서 너를 응원할게. 너도 나를 응원해 줘. 고마워"라며 오열했다.
끝으로 구준엽은 "오늘 이렇게 먼 길을 와주신 여러분들께 다시 한번 희원이의 남편으로서 감사의 말씀을 드린다"며 울먹였다. 이어 "희원아 보고 싶다"고 말하며 힘겹게 눈물을 삼켜 현장을 먹먹하게 했다.
한편 구준엽과 서희원은 2022년 2월 결혼을 발표해 화제가 됐다. 두 사람은 1998년에 처음 만나 약 1년 정도 교제했다가 결별했다. 이후 서희원은 2011년 중국인 사업과 왕소비와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2021년 이혼했다.
그러나 서희원은 지난해 2월 가족들과 일본 여행 중 폐렴 합병증으로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 서희원의 유해는 일본에서 화장 절차를 마친 뒤 대만으로 옮겨졌으며, 지난해 3월 대만 신베이시 금보산 추모공원 내 장미원에 안치됐다.